ClickPipes for PostgreSQL CDC

本节概述了 ClickPipes 中 Postgres 数据变更捕获 (CDC) 连接器的定价模型。在设计此模型时，目标是在保持价格高度竞争的同时，忠实于我们的核心愿景：

使客户能够无缝且实惠地将数据从 Postgres 移动到 ClickHouse 以进行实时分析。

该连接器的成本优于外部 ETL 工具和其他数据库平台中类似功能的 5 倍以上。

备注 从 2025 年 9 月 1 日 起，所有使用 Postgres CDC ClickPipes 的客户（包括现有客户和新客户）开始按月计费。

定价主要包括两个维度：

已摄取数据：来自 Postgres 的原始未压缩字节，已摄取到 ClickHouse 中。 计算：每个服务管理多个 Postgres CDC ClickPipes 的计算单元，与 ClickHouse Cloud 服务使用的计算单元是分开的。这部分额外的计算专门用于 Postgres CDC ClickPipes。计算是按服务层级计费，而不是按单个管道计费。每个计算单元包括 2 个 vCPU 和 8 GB 的 RAM。

Postgres CDC 连接器主要分为两个阶段：

初始加载 / 重新同步 ：这会捕获 Postgres 表的完整快照，并在第一次创建或重新同步管道时发生。

：这会捕获 Postgres 表的完整快照，并在第一次创建或重新同步管道时发生。 持续复制 (CDC)：从 Postgres 到 ClickHouse 的变更的持续复制，例如插入、更新、删除和模式更改。

在大多数用例中，持续复制占 ClickPipe 生命周期的 90% 以上。由于初始加载涉及一次性传输大量数据，因此我们对该阶段提供了较低的费率。

阶段 费用 初始加载 / 重新同步 每 GB $0.10 持续复制 (CDC) 每 GB $0.20

该维度覆盖了专用于 Postgres ClickPipes 的每个服务所配置的计算单元。计算在同一服务中所有 Postgres 管道之间共享。当第一个 Postgres 管道创建时会配置计算，在没有 Postgres CDC 管道时会释放计算。 配置的计算量取决于您组织的层级：

层级 费用 基本层 每服务 0.5 计算单元 - 每小时 $0.10 规模或企业层 每服务 1 计算单元 - 每小时 $0.20

假设您的服务处于规模层，并且有以下设置：

2 个 Postgres ClickPipes 正在进行持续复制

每个管道每月摄取 500 GB 的数据变化 (CDC)

当第一个管道启动时，服务根据规模层为 Postgres CDC 配置了 1 个计算单元

已摄取数据 (CDC)：

2 pipes × 500 GB = 1 , 000 GB per month 2 \text{ pipes} \times 500 \text{ GB} = 1,000 \text{ GB per month} 2 pipes×500 GB=1,000 GB per month

1 , 000 GB × $ 0.20 / GB = $ 200 1,000 \text{ GB} \times \$0.20/\text{GB} = \$200 1,000 GB×$0.20/GB=$200

计算：

1 compute unit × $ 0.20 / hr × 730 hours (approximate month) = $ 146 1 \text{ compute unit} \times \$0.20/\text{hr} \times 730 \text{ hours (approximate month)} = \$146 1 compute unit×$0.20/hr×730 hours (approximate month)=$146

备注 计算在两个管道之间共享

每月总费用：

$ 200 (ingest) + $ 146 (compute) = $ 346 \$200 \text{ (ingest)} + \$146 \text{ (compute)} = \$346 $200 (ingest)+$146 (compute)=$346

定价中测量的已摄取数据是基于压缩大小还是未压缩大小？ 已摄取数据是指来自 Postgres 的 未压缩数据 — 无论是在初始加载和 CDC（通过复制槽）。Postgres 默认在传输过程中不压缩数据，ClickPipe 处理的是原始未压缩字节。

Postgres CDC 的定价何时开始出现在我的账单上？ Postgres CDC ClickPipes 的定价从 2025 年 9 月 1 日 开始出现在所有客户（现有客户和新客户）的月账单上。

如果我暂停我的管道，会被收费吗？ 在管道暂停期间不收取数据摄取费用，因为没有数据被移动。但是，依然会收取计算费用 — 0.5 或 1 个计算单元 — 具体取决于您组织的层级。这是一个固定的服务层级费用，适用于该服务内的所有管道。

我如何估算我的定价？ ClickPipes 中的概述页面提供了初始加载/重新同步和 CDC 数据量的指标。您可以结合这些指标和 ClickPipes 定价来估算您的 Postgres CDC 成本。

我可以为我的服务扩展分配给 Postgres CDC 的计算吗？ 默认情况下，计算扩展无法由用户配置。配置的资源经过优化以最佳处理大多数客户工作负载。如果您的用例需要更多或更少的计算，请提交支持票以便我们评估您的请求。

定价粒度是什么？ 计算 ：按小时计费。部分小时将四舍五入到下一个小时。

：按小时计费。部分小时将四舍五入到下一个小时。 已摄取数据：根据未压缩数据的千兆字节 (GB) 进行测量和计费。

我可以为通过 ClickPipes 的 Postgres CDC 使用我的 ClickHouse Cloud 额度吗？ 可以。ClickPipes 定价是统一 ClickHouse Cloud 定价的一部分。您拥有的任何平台额度将自动适用于 ClickPipes 的使用。