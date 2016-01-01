ClickHouse Cloud 架构

实际上无限的存储

无需手动共享数据

存储数据的价格显著降低，特别是对于访问频率较低的数据

自动扩展和闲置：无需提前规定大小，也无需过度配置以应对高峰使用

自动闲置和恢复：当无人使用时，无需让未使用的计算资源运行

默认情况下安全且具有高可用性

设置、监控、备份和计费均由系统为您执行。

成本控制默认启用，您可以通过云控制台进行调整。

所有服务在网络层面上都是隔离的。

所有服务在各自的 Kubernetes 空间中以独立的 Pod 部署，具有网络级别的隔离。

所有服务使用共享存储桶 (AWS, GCP) 或存储容器 (Azure) 的独立子路径。

对于 AWS，存储访问通过 AWS IAM 控制，并且每个 IAM 角色在每个服务中是唯一的。对于企业服务，可以启用 CMEK 以提供静态数据的高级隔离。目前，CMEK 仅支持 AWS 服务。

对于 GCP 和 Azure，服务具有对象存储隔离（所有服务都有自己的存储桶或存储容器）。

计算-计算分离 允许用户创建多个计算节点组，每个组都有自己的服务 URL，且均使用相同的共享对象存储。这允许在共享相同数据的情况下，对不同用例（比如读写）进行计算隔离。它还实现了更高效的资源利用，因为可根据需要独立扩展计算组。

在您的 ClickHouse Cloud 服务中，没有每秒查询次数 (QPS) 的限制。然而，每个副本的并发查询数量限制为 1000。QPS 最终取决于您的平均查询执行时间和服务中的副本数量。

与自管理的 ClickHouse 实例或其他数据库/数据仓库相比，ClickHouse Cloud 的一个主要优势是您可以通过 添加更多副本（水平扩展） 来轻松增加并发性。