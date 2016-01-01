使用 clickhouse-local 迁移到 ClickHouse

您可以使用 ClickHouse，或者更具体地说， clickhouse-local 作为 ETL 工具，将数据迁移从您当前的数据库系统到 ClickHouse Cloud，只要您的当前数据库系统有以下之一：ClickHouse 提供的 集成引擎 或 表函数，或供应商提供的 JDBC 驱动程序或 ODBC 驱动程序。

我们有时称这种迁移方法为“枢纽”方法，因为它使用一个中间的枢纽点或跳跃，将数据从源数据库移动到目标数据库。例如，如果由于安全要求只允许从私有或内部网络发出外部连接，那么您可能需要使用 clickhouse-local 从源数据库提取数据，然后将数据推送到目标 ClickHouse 数据库，其中 clickhouse-local 充当枢纽点。

ClickHouse 提供了集成引擎和表函数（可以动态创建集成引擎）用于 MySQL，PostgreSQL，MongoDB 和 SQLite。对于所有其他流行的数据库系统，供应商提供了 JDBC 驱动程序或 ODBC 驱动程序。

通常，ClickHouse 以集群的形式运行，其中多个 ClickHouse 数据库引擎实例在不同服务器上以分布式方式运行。

在单个服务器上，ClickHouse 数据库引擎作为 clickhouse-server 程序的一部分运行。数据库访问（路径、用户、安全性等）通过服务器配置文件进行配置。

clickhouse-local 工具允许您以命令行实用工具的形式使用 ClickHouse 数据库引擎，实现对大量输入和输出的快速 SQL 数据处理，而无需配置和启动 ClickHouse 服务器。

您需要一台可以通过网络访问您当前的源数据库系统和 ClickHouse Cloud 目标服务的主机。

在该主机上，下载适合您计算机操作系统的 clickhouse-local 版本：

Linux

macOS 下载 clickhouse-local 的最简单方法是运行以下命令： 运行 clickhouse-local （它将只打印其版本）： 下载 clickhouse-local 的最简单方法是运行以下命令： 运行 clickhouse-local （它将只打印其版本）：

重要 本指南中的示例使用 Linux 命令来运行 clickhouse-local （ ./clickhouse-local ）。 在 Mac 上运行 clickhouse-local 时，请使用 ./clickhouse local 。

将远程系统添加到您的 ClickHouse Cloud 服务 IP 访问列表 为了使 remoteSecure 函数能够连接到您的 ClickHouse Cloud 服务，需要将远程系统的 IP 地址允许添加到 IP 访问列表中。展开 管理您的 IP 访问列表 获取更多信息。

管理您的 IP 访问列表 从您的 ClickHouse Cloud 服务列表中选择您要使用的服务，并切换到 设置。 如果 IP 访问列表中不包含需要连接到您的 ClickHouse Cloud 服务的远程系统的 IP 地址或范围，您可以通过 添加 IP 来解决问题： 添加需要连接到您的 ClickHouse Cloud 服务的单个 IP 地址或地址范围。根据需要修改表单，然后 保存。

我们将使用 集成表引擎（通过 mysql 表函数 动态创建）来从源 MySQL 数据库读取数据，并将使用 remoteSecure 表函数 将数据写入 ClickHouse Cloud 服务上的目标表。

备注 ClickHouse Cloud 目标表的模式与源 MySQL 表的模式必须一致（列名和顺序必须相同，并且列数据类型必须兼容）。

备注 在 clickhouse-local 主机上不会本地存储数据。相反，数据是从源 MySQL 表中读取的， 然后立即写入 ClickHouse Cloud 服务上的目标表。

我们将使用 JDBC 集成表引擎（通过 jdbc 表函数 动态创建），结合 ClickHouse JDBC 桥接 和 MySQL JDBC 驱动程序，从源 MySQL 数据库中读取数据，并将使用 remoteSecure 表函数 将数据写入 ClickHouse Cloud 服务上的目标表。

备注 ClickHouse Cloud 目标表的模式与源 MySQL 表的模式必须一致， 例如列名和顺序必须相同，并且列数据类型必须兼容。

请按照 指南 中的步骤操作。该指南还包含从 MySQL 配置数据源的步骤。