Private preview in ClickHouse Cloud

您可以通过侧边栏中的 Settings 选项卡修改配置参数并管理托管 Postgres 实例的设置。

更改配置参数

Postgres 参数配置

要修改参数，点击 Edit parameters 按钮。选择需要修改的参数，并按需更改其值。完成修改后，点击 Save Changes 按钮保存。

对配置参数所做的所有更改通常会在一分钟内持久化到实例中。某些参数需要重启数据库后才能生效。这些更改会在下次重启后生效，您可以在 Service actions 工具栏中手动触发重启。

服务操作和伸缩

Service actions and scaling

Service actions 工具栏提供用于管理 Managed Postgres 实例的操作控件：

  • Reset password：更新超级用户密码（仅当实例处于 Running 状态时）
  • Restart：重启数据库实例（仅当实例处于 Running 状态时）
  • Delete：删除实例

Scaling 部分允许您更改主节点和备用节点的实例类型，以增加或减少计算资源和存储容量。在后台，会预先创建新的实例，并在它们追上当前主节点之后接管流量。故障转移过程会中断所有当前连接，并导致短暂的停机时间。

提示

出于安全考虑，您可能无法切换到其存储容量接近您当前已用存储容量的实例类型。请始终选择在当前已用容量之上预留足够余量的实例类型，以避免出现任何问题。

IP 过滤器

IP 过滤器控制哪些源 IP 地址被允许连接到托管的 Postgres 实例。

IP 访问列表配置

要配置 IP 过滤器：

  1. 导航到 Settings 选项卡
  2. IP Filters 下，点击 Edit
  3. 添加允许连接的 IP 地址或 CIDR 范围
  4. 点击 Save 以应用更改

你可以指定单个 IP 地址，或使用 CIDR 表示法来指定 IP 网段（例如，192.168.1.0/24）。

注意

如果未配置任何 IP 过滤器，将允许来自所有 IP 地址的连接。对于生产环境的工作负载，建议将访问限制为已知 IP 地址。