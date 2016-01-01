设置

Private preview in ClickHouse Cloud Private preview in ClickHouse Cloud

您可以通过侧边栏中的 Settings 选项卡修改配置参数并管理托管 Postgres 实例的设置。

要修改参数，点击 Edit parameters 按钮。选择需要修改的参数，并按需更改其值。完成修改后，点击 Save Changes 按钮保存。

对配置参数所做的所有更改通常会在一分钟内持久化到实例中。某些参数需要重启数据库后才能生效。这些更改会在下次重启后生效，您可以在 Service actions 工具栏中手动触发重启。

Service actions 工具栏提供用于管理 Managed Postgres 实例的操作控件：

Reset password ：更新超级用户密码（仅当实例处于 Running 状态时）

：更新超级用户密码（仅当实例处于 状态时） Restart ：重启数据库实例（仅当实例处于 Running 状态时）

：重启数据库实例（仅当实例处于 状态时） Delete：删除实例

Scaling 部分允许您更改主节点和备用节点的实例类型，以增加或减少计算资源和存储容量。在后台，会预先创建新的实例，并在它们追上当前主节点之后接管流量。故障转移过程会中断所有当前连接，并导致短暂的停机时间。

提示 出于安全考虑，您可能无法切换到其存储容量接近您当前已用存储容量的实例类型。请始终选择在当前已用容量之上预留足够余量的实例类型，以避免出现任何问题。

IP 过滤器控制哪些源 IP 地址被允许连接到托管的 Postgres 实例。

要配置 IP 过滤器：

导航到 Settings 选项卡 在 IP Filters 下，点击 Edit 添加允许连接的 IP 地址或 CIDR 范围 点击 Save 以应用更改

你可以指定单个 IP 地址，或使用 CIDR 表示法来指定 IP 网段（例如， 192.168.1.0/24 ）。