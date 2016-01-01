安全性

Managed Postgres 采用企业级安全功能构建，以保护您的数据并满足合规性要求。本页将介绍网络安全、加密以及备份保留策略。

IP 过滤器用于控制哪些源 IP 地址可以连接到你的 Managed Postgres 实例，在网络层面提供访问控制，从而保护数据库免受未授权连接。

有关配置 IP 过滤器的详细信息，请参阅 Settings 页面。

可以指定：

单个 IP 地址（例如 203.0.113.5 ）

） 网络的 CIDR 网段（例如 192.168.1.0/24 ）

） Anywhere（任意地址） ：允许所有 IP 地址（不建议在生产环境中使用）

：允许所有 IP 地址（不建议在生产环境中使用） Nowhere（全部禁止）：阻止所有连接

生产环境最佳实践 如果未配置 IP 过滤器，则默认允许来自所有 IP 地址的连接。对于生产环境工作负载，请将访问限制在已知的 IP 地址或 CIDR 网段内。建议仅允许来自以下来源的访问： 应用服务器

VPN 网关的 IP 地址

用于管理访问的跳板机（bastion host）

用于自动化部署的 CI/CD 流水线的 IP 地址

托管版 Postgres 会对您的数据进行静态加密和传输加密，以确保全面的数据保护。

Managed Postgres 存储的所有数据均采用静态加密，以防止未经授权访问底层存储基础设施。

存储在 NVMe 驱动器上的数据库文件、事务日志和临时文件会采用行业标准的加密算法进行加密。此加密机制对你的应用程序完全透明，无需任何额外配置。

存储在对象存储中的备份和预写日志（Write-Ahead Log，WAL）归档在静态存储时同样会被加密。这包括：

每日完整备份

增量 WAL 归档

时间点恢复数据

所有备份数据都存储在专用、隔离的存储桶（bucket）中，并为每个实例单独设定凭证范围，从而确保备份数据保持安全，只能被授权系统访问。

信息 静态数据加密在所有 Managed Postgres 实例中默认启用且无法禁用，无需进行任何额外配置。

所有与 Managed Postgres 的网络连接都使用 TLS（Transport Layer Security，传输层安全协议）进行保护，以保障数据在应用程序与数据库之间传输过程中的安全。

默认情况下，连接会使用 TLS 加密，但不进行证书验证。对于生产环境，我们建议使用经过验证的 TLS 进行连接，以确保您正在与正确的服务器通信。

有关 TLS 配置和连接选项的更多详细信息，请参阅连接页面。

Private Link 允许在不将流量暴露到公共互联网的情况下，在您的 Managed Postgres 实例与 Virtual Private Cloud (VPC) 之间建立私有连接，从而在网络隔离和安全性方面提供额外一层保障。

需要手动配置 Private Link 功能已支持，但需要由 ClickHouse 支持团队进行手动配置。此功能非常适合具有严格网络隔离要求的企业级客户。

要为托管 Postgres 实例启用 Private Link：

联系 ClickHouse 支持，创建一个支持工单 提供以下信息： 你的 ClickHouse 组织 ID

Postgres 服务的 ID/主机名

你希望通过 Private Link 进行连接的 AWS 账户 ID/ARN （可选）除 Postgres 实例所在区域以外，你希望发起连接的其他区域

ClickHouse 支持将会： 在托管 Postgres 侧预配 Private Link 端点

向你提供端点连接详情，你可以使用这些信息创建 endpoint interface（终端节点接口）。 配置你的 Private Link： 前往 AWS 设置中的 endpoint interface（终端节点接口），使用 ClickHouse 支持提供的配置来创建 Private Link。

当你的 Private Link 处于“Available”状态后，你可以使用 AWS 控制台中提供的 Private DNS 名称进行连接。

托管 Postgres 会自动备份您的数据，以防范意外删除、数据损坏或其他导致数据丢失的情况。

默认保留期 ：7 天

：7 天 备份频率 ：每天全量备份 + 持续 WAL 归档（每 60 秒或 16 MB，以先到者为准）

：每天全量备份 + 持续 WAL 归档（每 60 秒或 16 MB，以先到者为准） 恢复精度：在保留窗口内支持任意时间点恢复（Point-in-time recovery）

备份与您的主数据具备相同级别的安全保障：

对象存储中的 静态数据加密（Encryption at rest）

每个实例使用 隔离的存储桶 ，并配限定范围的凭据

，并配限定范围的凭据 访问控制仅授予与该备份关联的 Postgres 实例。

有关备份策略和时间点恢复的更多详细信息，请参阅备份与恢复页面。