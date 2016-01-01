扩展

托管 Postgres 提供灵活的扩展选项，以满足您的工作负载需求。借助 50 多种基于 NVMe 的实例类型可供选择，您可以在 CPU、内存和存储之间独立扩展，以针对特定用例优化性能和成本。

托管 Postgres 提供了广泛的实例类型选择，每种类型都针对不同的工作负载特征进行了优化：

提供 50 多种实例类型 ，覆盖计算型、内存型和存储优化型配置

所有实例类型均采用 基于 NVMe 的存储 ，实现稳定且高性能的磁盘 I/O

资源可独立伸缩：可根据工作负载选择合适的 CPU、内存和存储组合

不同的工作负载适合不同的资源配置：

工作负载类型 CPU 内存 存储 推荐实例 计算优化型 高 中 中 计算优化型（高 vCPU 数量） 内存优化型（大型工作集） 中 高 中 内存优化型（高内存与 CPU 比例） 存储优化型（大型数据集、高 I/O 负载） 中 中 高 存储优化型（高 NVMe 容量）

当你更改实例类型时，Managed Postgres 会执行纵向扩展操作，配置新的基础设施资源，并在尽可能短的停机时间内迁移你的数据库。

扩容工作流会从备份中启动一个新的备用实例，并执行受控故障转移：

备用实例预配：使用目标实例类型（CPU、内存和存储配置）创建一个新的备用实例 从 S3 备份恢复：通过从存储在 S3 中的最新备份进行恢复来初始化备用实例 并行 WAL 回放：备用实例使用由 WAL-G 提供支持的并行恢复机制，应用自备份以来的所有预写日志（WAL）更改 WAL-G 支持快速、并行化的恢复操作

WAL-G 的创建者在我们合作的 Ubicloud 团队中，从而确保了深厚的专业能力和优化 复制追赶：备用实例通过流式接收并应用持续产生的 WAL 更改来追上主实例 故障转移：一旦备用实例完全同步，通过受控故障转移将其提升为新的主实例 这是唯一会导致停机的步骤 （约 30 秒）

（约 30 秒） 故障转移期间所有活动连接都会被中断

故障转移完成后客户端必须重新连接 旧实例退役：故障转移完成后，对原始实例进行退役

扩容所需的总时间主要取决于数据库的大小，以及需要从备份中回放的 WAL 数据量：

备份恢复 ：将最新的完整备份从 S3 恢复到新实例所需的时间

：将最新的完整备份从 S3 恢复到新实例所需的时间 WAL 回放 ：自上次完整备份以来增量 WAL 变更的回放时间

：自上次完整备份以来增量 WAL 变更的回放时间 并行恢复：WAL-G 的并行恢复机制可显著加速整个过程

恢复时间可能从几分钟到数小时不等，但维护/停机时间非常短（仅约 30 秒）。

最小化停机时间 无论整个扩容过程耗时多久，在故障切换期间，您的应用只会经历大约 30 秒的停机时间。所有恢复和追赶进度的工作都会在后台的备用实例上完成。

托管版 Postgres 使用 WAL-G 在扩缩操作期间加速备份恢复。值得一提的是，WAL-G 的创建者是我们合作伙伴 Ubicloud 团队的一员，为恢复流程带来了深厚的专业知识。

WAL-G 提供：

并行下载和解压缩 ：从 S3 并行获取多个备份片段并同时解压缩

：从 S3 并行获取多个备份片段并同时解压缩 高效 WAL 回放 ：在可能的情况下并行应用增量 WAL 变更

：在可能的情况下并行应用增量 WAL 变更 优化的流式传输 ：直接从 S3 存储进行流式读取，无需中间副本

：直接从 S3 存储进行流式读取，无需中间副本 快速恢复：尽管总耗时取决于数据规模，但并行化方案显著加快了整个过程

这些优化大幅降低了启动新备用实例所需的时间。更重要的是，恢复过程完全在后台进行——你的应用只会在短暂的约 30 秒故障转移窗口内经历停机时间。

要为 Managed Postgres 实例扩容：

转到实例的 Settings（设置）选项卡 在 Scaling（扩容）部分向下滚动至 Service size（服务规格） 选择目标实例类型 检查更改并单击 “Apply changes”（应用更改）

垂直扩容（更换实例类型）是 Managed Postgres 中调整资源的主要方式。此方式具有以下优势：

精细化控制 ：从 50 多种实例类型中选择，以精细调节 CPU、内存和存储

：从 50 多种实例类型中选择，以精细调节 CPU、内存和存储 工作负载优化 ：选择针对特定工作负载（计算密集型、内存密集型或存储密集型）优化的配置

：选择针对特定工作负载（计算密集型、内存密集型或存储密集型）优化的配置 成本效益：只为实际需要的资源付费，避免过度预留

对于读压力较大的工作负载，可以考虑使用只读副本来横向扩展读取能力：

将读取查询转移到专用的只读副本实例

每个只读副本都是完全独立的 Postgres 实例，拥有自己的计算和内存资源

只读副本从对象存储中以流式方式获取 WAL 变更，以实现高效复制

这种方式非常适合读写比高的应用程序，例如报表看板、分析查询或读密集型 API 端点。

如果你使用 ClickPipes 将数据复制到 ClickHouse，可以独立地对 CDC（变更数据捕获）管道进行扩缩容：

将 CDC worker 的 CPU 资源从 1 个核心扩展到最多 24 个核心

内存会自动按 CPU 核心数量的 4 倍进行扩展

通过 ClickPipes OpenAPI 调整扩缩容配置

这样可以将复制吞吐量与 Postgres 实例资源解耦并单独优化。