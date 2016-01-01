扩展
托管 Postgres 提供灵活的扩展选项，以满足您的工作负载需求。借助 50 多种基于 NVMe 的实例类型可供选择，您可以在 CPU、内存和存储之间独立扩展，以针对特定用例优化性能和成本。
实例类型与灵活性
托管 Postgres 提供了广泛的实例类型选择，每种类型都针对不同的工作负载特征进行了优化：
- 提供 50 多种实例类型，覆盖计算型、内存型和存储优化型配置
- 所有实例类型均采用 基于 NVMe 的存储，实现稳定且高性能的磁盘 I/O
- 资源可独立伸缩：可根据工作负载选择合适的 CPU、内存和存储组合
选择合适的实例类型
不同的工作负载适合不同的资源配置：
|工作负载类型
|CPU
|内存
|存储
|推荐实例
|计算优化型
|高
|中
|中
|计算优化型（高 vCPU 数量）
|内存优化型（大型工作集）
|中
|高
|中
|内存优化型（高内存与 CPU 比例）
|存储优化型（大型数据集、高 I/O 负载）
|中
|中
|高
|存储优化型（高 NVMe 容量）
扩展的工作原理
当你更改实例类型时，Managed Postgres 会执行纵向扩展操作，配置新的基础设施资源，并在尽可能短的停机时间内迁移你的数据库。
扩容流程
扩容工作流会从备份中启动一个新的备用实例，并执行受控故障转移：
-
备用实例预配：使用目标实例类型（CPU、内存和存储配置）创建一个新的备用实例
-
从 S3 备份恢复：通过从存储在 S3 中的最新备份进行恢复来初始化备用实例
-
并行 WAL 回放：备用实例使用由 WAL-G 提供支持的并行恢复机制，应用自备份以来的所有预写日志（WAL）更改
- WAL-G 支持快速、并行化的恢复操作
- WAL-G 的创建者在我们合作的 Ubicloud 团队中，从而确保了深厚的专业能力和优化
-
复制追赶：备用实例通过流式接收并应用持续产生的 WAL 更改来追上主实例
-
故障转移：一旦备用实例完全同步，通过受控故障转移将其提升为新的主实例
- 这是唯一会导致停机的步骤（约 30 秒）
- 故障转移期间所有活动连接都会被中断
- 故障转移完成后客户端必须重新连接
-
旧实例退役：故障转移完成后，对原始实例进行退役
扩容耗时
扩容所需的总时间主要取决于数据库的大小，以及需要从备份中回放的 WAL 数据量：
- 备份恢复：将最新的完整备份从 S3 恢复到新实例所需的时间
- WAL 回放：自上次完整备份以来增量 WAL 变更的回放时间
- 并行恢复：WAL-G 的并行恢复机制可显著加速整个过程
恢复时间可能从几分钟到数小时不等，但维护/停机时间非常短（仅约 30 秒）。
无论整个扩容过程耗时多久，在故障切换期间，您的应用只会经历大约 30 秒的停机时间。所有恢复和追赶进度的工作都会在后台的备用实例上完成。
使用 WAL-G 进行并行恢复
托管版 Postgres 使用 WAL-G 在扩缩操作期间加速备份恢复。值得一提的是，WAL-G 的创建者是我们合作伙伴 Ubicloud 团队的一员，为恢复流程带来了深厚的专业知识。
WAL-G 提供：
- 并行下载和解压缩：从 S3 并行获取多个备份片段并同时解压缩
- 高效 WAL 回放：在可能的情况下并行应用增量 WAL 变更
- 优化的流式传输：直接从 S3 存储进行流式读取，无需中间副本
- 快速恢复：尽管总耗时取决于数据规模，但并行化方案显著加快了整个过程
这些优化大幅降低了启动新备用实例所需的时间。更重要的是，恢复过程完全在后台进行——你的应用只会在短暂的约 30 秒故障转移窗口内经历停机时间。
启动扩容操作
要为 Managed Postgres 实例扩容：
- 转到实例的 Settings（设置）选项卡
- 在 Scaling（扩容）部分向下滚动至 Service size（服务规格）
- 选择目标实例类型
- 检查更改并单击 “Apply changes”（应用更改）
扩展策略
垂直扩容
垂直扩容（更换实例类型）是 Managed Postgres 中调整资源的主要方式。此方式具有以下优势：
- 精细化控制：从 50 多种实例类型中选择，以精细调节 CPU、内存和存储
- 工作负载优化：选择针对特定工作负载（计算密集型、内存密集型或存储密集型）优化的配置
- 成本效益：只为实际需要的资源付费，避免过度预留
用于横向扩展的只读副本
对于读压力较大的工作负载，可以考虑使用只读副本来横向扩展读取能力：
- 将读取查询转移到专用的只读副本实例
- 每个只读副本都是完全独立的 Postgres 实例，拥有自己的计算和内存资源
- 只读副本从对象存储中以流式方式获取 WAL 变更，以实现高效复制
这种方式非常适合读写比高的应用程序，例如报表看板、分析查询或读密集型 API 端点。
面向 ClickHouse 集成的 CDC 扩缩容
如果你使用 ClickPipes 将数据复制到 ClickHouse，可以独立地对 CDC（变更数据捕获）管道进行扩缩容：
- 将 CDC worker 的 CPU 资源从 1 个核心扩展到最多 24 个核心
- 内存会自动按 CPU 核心数量的 4 倍进行扩展
- 通过 ClickPipes OpenAPI 调整扩缩容配置
这样可以将复制吞吐量与 Postgres 实例资源解耦并单独优化。
自动扩缩容（路线图）
Managed Postgres 的自动存储扩缩容功能已在规划中。该功能会在数据库数据量增长时自动提升实例规格，从而无需手动干预。