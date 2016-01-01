Managed Postgres 快速入门

本快速入门指南将帮助您创建首个 Managed Postgres 服务，并将其与 ClickHouse 集成。已具备现有的 ClickHouse 实例将有助于您全面体验 Managed Postgres 的全部功能。

Private preview in ClickHouse Cloud Private preview in ClickHouse Cloud

要创建新的 Managed Postgres 服务，请在 Cloud Console 的服务列表中点击 New service 按钮。随后，您可以选择 Postgres 作为数据库类型。

为数据库实例输入名称，并点击 Create service。系统会跳转到概览页面。

您的 Managed Postgres 实例将在几分钟内完成创建并可投入使用。

在左侧侧边栏中，你会看到一个 Connect 按钮。点击它以查看你的连接信息以及多种格式的连接字符串。

你可以复制自己首选格式的连接字符串，并使用任何兼容 Postgres 的客户端（例如 psql 、DBeaver，或任意应用程序库）连接到你的数据库。

为了快速上手，你可以使用以下 SQL 命令来创建两个示例表并插入一些数据：

CREATE TABLE events ( event_id SERIAL PRIMARY KEY, event_name VARCHAR(255) NOT NULL, event_type VARCHAR(100), event_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, event_data JSONB, user_id INT, user_ip INET, is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE users ( user_id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(100), country VARCHAR(50), platform VARCHAR(50) );

现在向 events 表插入一些数据：

INSERT INTO events (event_name, event_type, event_timestamp, event_data, user_id, user_ip) SELECT 'Event ' || gs::text AS event_name, CASE WHEN random() < 0.5 THEN 'click' -- 50% chance WHEN random() < 0.75 THEN 'view' -- 25% chance WHEN random() < 0.9 THEN 'purchase' -- 15% chance WHEN random() < 0.98 THEN 'signup' -- 8% chance ELSE 'logout' -- 2% chance END AS event_type, NOW() - INTERVAL '1 day' * (gs % 365) AS event_timestamp, jsonb_build_object('key', 'value' || gs::text, 'additional_info', 'info_' || (gs % 100)::text) AS event_data, GREATEST(1, LEAST(1000, FLOOR(POWER(random(), 2) * 1000) + 1)) AS user_id, ('192.168.1.' || ((gs % 254) + 1))::inet AS user_ip FROM generate_series(1, 1000000) gs;

然后向 users 表插入数据：

INSERT INTO users ( NAME, country, platform ) SELECT first_names [first_idx] || ' ' || last_names [last_idx] AS NAME, CASE WHEN random() < 0.25 THEN 'India' WHEN random() < 0.5 THEN 'USA' WHEN random() < 0.7 THEN 'Germany' WHEN random() < 0.85 THEN 'China' ELSE 'Other' END AS country, CASE WHEN random() < 0.2 THEN 'iOS' WHEN random() < 0.4 THEN 'Android' WHEN random() < 0.6 THEN 'Web' WHEN random() < 0.75 THEN 'Windows' WHEN random() < 0.9 THEN 'MacOS' ELSE 'Linux' END AS platform FROM generate_series(1, 1000) AS seq CROSS JOIN lateral ( SELECT array ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'Diana', 'Eve', 'Frank', 'Grace', 'Hank', 'Ivy', 'Jack', 'Liam', 'Olivia', 'Noah', 'Emma', 'Sophia', 'Benjamin', 'Isabella', 'Lucas', 'Mia', 'Amelia', 'Aarav', 'Riya', 'Arjun', 'Ananya', 'Wei', 'Li', 'Huan', 'Mei', 'Hans', 'Klaus', 'Greta', 'Sofia'] AS first_names, array ['Smith', 'Johnson', 'Williams', 'Brown', 'Jones', 'Garcia', 'Miller', 'Davis', 'Martinez', 'Taylor', 'Anderson', 'Thomas', 'Jackson', 'White', 'Harris', 'Martin', 'Thompson', 'Moore', 'Lee', 'Perez', 'Sharma', 'Patel', 'Gupta', 'Reddy', 'Zhang', 'Wang', 'Chen', 'Liu', 'Schmidt', 'Müller', 'Weber', 'Fischer'] AS last_names, 1 + (seq % 32) AS first_idx, 1 + ((seq / 32) :: int % 32) AS last_idx ) AS names;

现在我们已经在 Postgres 中有了表和数据，接下来将这些表复制到 ClickHouse 用于分析。首先在侧边栏中点击 ClickHouse integration。然后点击 Replicate data in ClickHouse。

在接下来的表单中，您可以为集成输入一个名称，并选择一个已有的 ClickHouse 实例作为复制目标。如果您还没有 ClickHouse 实例，可以按照 Quickstart for ClickHouse Cloud 指南创建一个。

Important 在继续之前，确保您选择的 ClickHouse 服务处于 Running 状态。

点击 Next 进入表选择器。在这里，您需要：

选择要复制到的 ClickHouse 数据库。

展开 public schema，并选择我们之前创建的 users 和 events 表。

schema，并选择我们之前创建的 users 和 events 表。 点击 Replicate data to ClickHouse。

复制过程将开始，页面会跳转到集成概览。由于这是第一个集成，初始化基础设施可能需要 2–3 分钟。同时，我们来看看新的 pg_clickhouse 扩展。

pg_clickhouse 是我们构建的一个 Postgres 扩展，它使您可以通过 Postgres 接口查询 ClickHouse 数据。完整介绍请参见此处。要使用该扩展，请使用任何与 Postgres 兼容的客户端连接到您的 Managed Postgres 实例，并运行以下 SQL 命令：

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

然后，我们创建一个名为 foreign data wrapper（FDW，外部数据封装器）的对象，用于连接 ClickHouse：

CREATE SERVER ch FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw OPTIONS(driver 'binary', host '<clickhouse_cloud_host>', dbname 'default');

你可以通过进入 ClickHouse 服务页面，在侧边栏点击 Connect，并选择 Native 来获取上述的主机地址。

现在，我们将 Postgres 用户映射到 ClickHouse 服务的凭据：

CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER ch OPTIONS (user 'default', password '<clickhouse_password>');

现在是导入数据的时候了！添加 organization schema，只需将远程 ClickHouse 数据库中的所有表导入到一个 Postgres schema 中：

CREATE SCHEMA organization; IMPORT FOREIGN SCHEMA "default" FROM SERVER ch INTO organization;

完成！现在你可以在 Postgres 客户端中查看所有 ClickHouse 表：

postgres=# \det+ organization.*

现在回到集成页面查看一下。此时你应该会看到初始复制过程已经完成。你可以点击该集成的名称来查看更多详细信息。

如果你点击服务名称，会跳转到 ClickHouse 控制台，在那里你可以看到我们复制过来的两张表。