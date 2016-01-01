定价
由 ClickHouse 托管的 Postgres 基于本地 NVMe 存储构建，因此无需承担传统网络附加存储架构带来的额外成本，也能提供生产级性能以及与 ClickHouse 的原生集成。本页介绍该服务的定价模型、可用实例类型和层级对比。
由 ClickHouse 托管的 Postgres 现已进入 Beta 阶段。在 2026 年 6 月 15 日开始计量之前，该服务仍可免费使用，让团队能够在开始计费前为实例合理规划规格。
在 Beta 期间，所有套餐均可享受 50% 折扣，以体现我们对早期客户的支持。起始价格约为 30 美元/月，对应 1 vCPU、8 GB RAM 和 59 GB NVMe 存储配置。
如需获取精确定价，请使用定价计算器，为您的工作负载找到最合适的配置和价格。
性价比
由于该服务运行在本地 NVMe 存储上，与传统的网络附加存储架构相比，许多工作负载都能获得显著更高的性价比。有关在相似硬件配置下与其他 Postgres 提供商的基准测试对比，请参阅 PostgresBench。
对于相当的工作负载，客户所需的计算资源最高可降至原来的 1/2 到 1/4。因而，在跨提供商比较价格时，应将这些潜在的效率收益考虑在内；不过，实际改进幅度会因工作负载而异，仍需结合您的具体应用进行验证。
定价模型
该服务运行在本地 NVMe 存储上，因此定价基于完整的 VM 配置——CPU、内存和存储，而不是将计算资源和磁盘分别计费。
提供 50 多种配置，范围从 1 vCPU / 8 GB RAM / 59 GB NVMe 到 96 vCPU / 768 GB RAM / 60 TB NVMe 存储，可为计算密集型和存储密集型 Postgres 工作负载提供灵活选择。
按层级定价
定价、功能和资源限制因组织层级而异——基础版、Scale 或 Enterprise；不过，每个层级都包含该服务的核心能力，包括基于本地 NVMe 存储、适用于生产环境的 Postgres、面向 ClickHouse 的原生 CDC，以及
pg_clickhouse 扩展。
下表汇总了各层级包含的功能、能力和限制。要比较不同层级的定价，请参阅定价计算器。
基础版
非常适合试验新想法或起步项目。存储和内存有限。
- 计算资源最高可达 8 GB RAM
- 本地 NVMe 存储最高可达 118 GB
- 备份保留期为 1 天
- PITR 和分支
- 包含高可用性
- Query Insights，保留期为 1 天
- 90+ 个 Postgres 扩展
- 到 ClickHouse 的原生 CDC (变更数据捕获)
pg_clickhouse扩展
- 全托管数据迁移
- 专家支持，响应时间为 1 个工作日
- 使用 Google 或 Microsoft 社交登录的单点登录 (SSO) 身份验证
- 多因素身份验证
Scale
适用于生产环境、大规模数据处理或专业级使用场景。
包含基础版的全部功能，另外还包括
- 最高可达 60 TB 存储
- 最高可达 96 个 vCPU 和 768 GB RAM
- 存储自动扩缩容
- 只读副本
- 私有网络
- 备份保留 7 天
- Query Insights 保留期为 7 天
- 专家支持：针对严重性 1 级问题提供 24x7 全天候支持，响应时间为 1 小时
实例类型
实例配置分为三类，以便根据工作负载特征简化基础设施选型。
- 内存优化型： 专为内存密集型工作负载设计，具有更高的内存与 CPU 配比 (例如 1:8 或 1:4) 。支持基于 AWS Graviton 的
r8gd、
r6gd、
m6gd和
m8gd系列。最适合大型活跃数据集、高缓存命中率以及内存瓶颈型数据库工作负载。
- 存储优化型： 专为需要大量本地 NVMe 存储、但无需按比例扩缩容计算资源的工作负载设计。支持基于 AWS Graviton 的
i8g、
i8ge、
i7i和
i7ie系列，配置最高可提供 60 TB 本地 NVMe 存储。最适合大型数据集、时序数据工作负载、日志和事件存储，以及存储密集型 OLTP 工作负载。
- CPU 优化型： 专为计算密集型工作负载设计，具有较低的内存与 CPU 配比 (通常约为 1:2) 。支持
c6gd系列，最适合高并发事务型工作负载以及受 CPU 瓶颈限制的查询。
定价计算器
使用定价计算器估算不同工作负载配置和选项下的部署成本。您可以自定义：
- 组织层级 (基础版、Scale、Enterprise)
- 区域
- 配置类型 (内存优化、存储优化或 CPU 优化)
- CPU 架构 (ARM 或 x86)
- vCPU、内存和存储规格
- 待机 / 高可用性 (HA) 配置
这样，您就可以比较 50 多种受支持的配置组合的价格，并为您的工作负载找到最合适的方案。
Beta 定价亮点
在 Beta 期间：
- 在 2026 年 6 月 15 日 开始按用量计费之前，此服务免费
- 通过 ClickPipes 提供的原生 CDC 无需额外付费
- 目前 网络出站流量 和 备份 均不收取任何费用
- 目前所有套餐均享受 5 折 Beta 定价
免责声明
由于产品在 Beta 阶段仍在持续演进，定价和套餐方案可能会在正式发布 (GA) 前进一步调整。请注意以下事项：
- GA 后将引入网络出站流量定价。与数据库部署在同一位置的应用预计只会产生极低的出站流量成本。
- 对于超过某个上限 (该上限目前仍在制定中) 的保留时长，GA 时可能会收取额外的备份费用。
- 我们预计，通过 ClickPipes 提供的原生 CDC 在 GA 时，当 Postgres 和 ClickHouse 部署在同一区域时，将继续保持免费或仅收取极低费用，这也符合统一 OLTP + OLAP 平台的愿景。
- 在扩缩容和维护操作期间，系统会短暂并行运行新旧实例以保持数据库在线——在切换完成之前，您可能会看到新旧两个实例同时产生费用。该时间窗口的耗时会因实例类型和存储容量而异。
- 如果所选实例类型的容量在某些可用区暂时受限，服务可能会回退到旧一代中可比的实例类型，以维持所选的高可用配置。您将按目标实例类型的费率计费。
- 随着我们在 Beta 期间进一步了解真实客户的使用模式、工作负载特征和基础设施需求，现有定价可能会在临近 GA 时进一步调整和变化。