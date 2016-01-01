定价

由 ClickHouse 托管的 Postgres 基于本地 NVMe 存储构建，因此无需承担传统网络附加存储架构带来的额外成本，也能提供生产级性能以及与 ClickHouse 的原生集成。本页介绍该服务的定价模型、可用实例类型和层级对比。

由 ClickHouse 托管的 Postgres 现已进入 Beta 阶段。在 2026 年 6 月 15 日开始计量之前，该服务仍可免费使用，让团队能够在开始计费前为实例合理规划规格。

在 Beta 期间，所有套餐均可享受 50% 折扣，以体现我们对早期客户的支持。起始价格约为 30 美元/月，对应 1 vCPU、8 GB RAM 和 59 GB NVMe 存储配置。

定价计算器 如需获取精确定价，请使用定价计算器，为您的工作负载找到最合适的配置和价格。

由于该服务运行在本地 NVMe 存储上，与传统的网络附加存储架构相比，许多工作负载都能获得显著更高的性价比。有关在相似硬件配置下与其他 Postgres 提供商的基准测试对比，请参阅 PostgresBench。

对于相当的工作负载，客户所需的计算资源最高可降至原来的 1/2 到 1/4。因而，在跨提供商比较价格时，应将这些潜在的效率收益考虑在内；不过，实际改进幅度会因工作负载而异，仍需结合您的具体应用进行验证。

该服务运行在本地 NVMe 存储上，因此定价基于完整的 VM 配置——CPU、内存和存储，而不是将计算资源和磁盘分别计费。

提供 50 多种配置，范围从 1 vCPU / 8 GB RAM / 59 GB NVMe 到 96 vCPU / 768 GB RAM / 60 TB NVMe 存储，可为计算密集型和存储密集型 Postgres 工作负载提供灵活选择。

定价、功能和资源限制因组织层级而异——基础版、Scale 或 Enterprise；不过，每个层级都包含该服务的核心能力，包括基于本地 NVMe 存储、适用于生产环境的 Postgres、面向 ClickHouse 的原生 CDC，以及 pg_clickhouse 扩展。

下表汇总了各层级包含的功能、能力和限制。要比较不同层级的定价，请参阅定价计算器。

实例配置分为三类，以便根据工作负载特征简化基础设施选型。

内存优化型： 专为内存密集型工作负载设计，具有更高的内存与 CPU 配比 (例如 1:8 或 1:4) 。支持基于 AWS Graviton 的 r8gd 、 r6gd 、 m6gd 和 m8gd 系列。最适合大型活跃数据集、高缓存命中率以及内存瓶颈型数据库工作负载。

专为内存密集型工作负载设计，具有更高的内存与 CPU 配比 (例如 1:8 或 1:4) 。支持基于 AWS Graviton 的 、 、 和 系列。最适合大型活跃数据集、高缓存命中率以及内存瓶颈型数据库工作负载。 存储优化型： 专为需要大量本地 NVMe 存储、但无需按比例扩缩容计算资源的工作负载设计。支持基于 AWS Graviton 的 i8g 、 i8ge 、 i7i 和 i7ie 系列，配置最高可提供 60 TB 本地 NVMe 存储。最适合大型数据集、时序数据工作负载、日志和事件存储，以及存储密集型 OLTP 工作负载。

专为需要大量本地 NVMe 存储、但无需按比例扩缩容计算资源的工作负载设计。支持基于 AWS Graviton 的 、 、 和 系列，配置最高可提供 60 TB 本地 NVMe 存储。最适合大型数据集、时序数据工作负载、日志和事件存储，以及存储密集型 OLTP 工作负载。 CPU 优化型： 专为计算密集型工作负载设计，具有较低的内存与 CPU 配比 (通常约为 1:2) 。支持 c6gd 系列，最适合高并发事务型工作负载以及受 CPU 瓶颈限制的查询。

使用定价计算器估算不同工作负载配置和选项下的部署成本。您可以自定义：

组织层级 (基础版、Scale、Enterprise)

区域

配置类型 (内存优化、存储优化或 CPU 优化)

CPU 架构 (ARM 或 x86)

vCPU、内存和存储规格

待机 / 高可用性 (HA) 配置

这样，您就可以比较 50 多种受支持的配置组合的价格，并为您的工作负载找到最合适的方案。

在 Beta 期间：

在 2026 年 6 月 15 日 开始按用量计费之前，此服务免费

开始按用量计费之前，此服务免费 通过 ClickPipes 提供的原生 CDC 无需额外付费

提供的原生 CDC 无需额外付费 目前 网络出站流量 和 备份 均不收取任何费用

和 均不收取任何费用 目前所有套餐均享受 5 折 Beta 定价

由于产品在 Beta 阶段仍在持续演进，定价和套餐方案可能会在正式发布 (GA) 前进一步调整。请注意以下事项：