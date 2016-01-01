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Managed Postgres OpenAPI

Private preview in ClickHouse Cloud

使用 ClickHouse OpenAPI 以编程方式 管理您的 Managed Postgres 服务，就像管理 ClickHouse 服务一样。已 熟悉 OpenAPI？获取您的 [API 密钥] 后，直接前往 Managed Postgres API reference。否则，请继续阅读，快速 了解一下。

API 密钥

使用 ClickHouse OpenAPI 需要身份验证；有关如何创建 API 密钥，请参见 [API 密钥]。然后按如下方式通过 basic auth 凭据使用它们：

KEY_ID=mykeyid
KEY_SECRET=mykeysecret

curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations | jq

组织 ID

接下来，您需要获取组织 ID。

  1. 在控制台左下角选择您的组织名称。
  2. 选择 组织详细信息
  3. 点击 Organization ID 右侧的复制图标，直接将其复制到剪贴板。

增删改查

让我们来看看 Postgres 服务的生命周期。

创建

首先，使用 create API 创建一个新的实例。请求的 JSON 正文中需要包含以下属性：

  • name：新 Postgres 服务的名称
  • provider：云服务商名称
  • region：云服务商网络中部署服务的区域
  • size：VM 规格
  • storageSize：VM 的存储大小

这些属性的可选值请参阅 create API 文档。此外，这里指定使用 Postgres 18，而不是默认的 17：

create_data='{
  "name": "my postgres",
  "provider": "aws",
  "region": "us-west-2",
  "postgresVersion": "18",
  "size": "r8gd.large",
  "storageSize": 118
}'

现在使用这些数据创建一个新实例；请注意，这需要设置 Content-Type 标头：

curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres" \
    -d "$create_data" | jq

成功后，系统会创建一个新实例，并返回其实例信息， 其中包括连接数据：

{
  "result": {
    "id": "pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6",
    "name": "my postgres",
    "provider": "aws",
    "region": "us-west-2",
    "postgresVersion": "18",
    "size": "r8gd.large",
    "storageSize": 118,
    "haType": "none",
    "tags": [],
    "connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require",
    "username": "postgres",
    "password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx",
    "hostname": "my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com",
    "isPrimary": true,
    "state": "creating"
  },
  "requestId": "a5957990-dbe5-46fd-b5ce-a7f8f79e50fe",
  "status": 200
}

查询

使用响应中的 id 再次查询该服务：

PG_ID=pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
    | jq

输出将与创建时返回的 JSON 类似，但请留意 state；当其变为 running 时，服务器即表示已就绪：

curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
    | jq .result.state

"running"

现在，您可以使用 connectionString 属性连接，例如通过 psql

$ psql "$(
    curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
    | jq -r .result.connectionString
)"

psql (18.3)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off, ALPN: postgresql)
Type "help" for help.

postgres=#

输入 \q 退出 psql

更新

patch API 支持通过 RFC 7396 JSON Merge Patch 更新 Managed Postgres 服务的部分属性。对于复杂部署，标签可能尤其 有用；只需在请求中单独发送标签即可：

curl -sX PATCH --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
    -d '{"tags": [{"key": "Environment", "value": "production"}]}' \
    | jq .result

返回的数据中应包含新的标签：

{
  "id": "$PG_ID",
  "name": "my postgres",
  "provider": "aws",
  "region": "us-west-2",
  "postgresVersion": "18",
  "size": "r8gd.large",
  "storageSize": 118,
  "haType": "none",
  "tags": [
    {
      "key": "Environment",
      "value": "production"
    }
  ],
  "connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require",
  "username": "postgres",
  "password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx",
  "hostname": "my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com",
  "isPrimary": true,
  "state": "running"
}

删除

使用[删除 API]删除 Postgres 服务。

注意

删除 Postgres 服务会彻底移除该服务及其全部数据。删除服务前，请务必先确认您已完成备份，或已将某个副本提升为主节点。

curl -sX DELETE --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \
    | jq

成功时，响应会返回状态码 200，例如：

{
  "requestId": "ac9bbffa-e370-410c-8bdd-bd24bf3d7f82",
  "status": 200
}