Managed Postgres OpenAPI

使用 ClickHouse OpenAPI 以编程方式 管理您的 Managed Postgres 服务，就像管理 ClickHouse 服务一样。已 熟悉 OpenAPI？获取您的 [API 密钥] 后，直接前往 Managed Postgres API reference。否则，请继续阅读，快速 了解一下。

使用 ClickHouse OpenAPI 需要身份验证；有关如何创建 API 密钥，请参见 [API 密钥]。然后按如下方式通过 basic auth 凭据使用它们：

KEY_ID=mykeyid KEY_SECRET=mykeysecret curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations | jq

接下来，您需要获取组织 ID。

在控制台左下角选择您的组织名称。 选择 组织详细信息。 点击 Organization ID 右侧的复制图标，直接将其复制到剪贴板。

让我们来看看 Postgres 服务的生命周期。

首先，使用 create API 创建一个新的实例。请求的 JSON 正文中需要包含以下属性：

name ：新 Postgres 服务的名称

：新 Postgres 服务的名称 provider ：云服务商名称

：云服务商名称 region ：云服务商网络中部署服务的区域

：云服务商网络中部署服务的区域 size ：VM 规格

：VM 规格 storageSize ：VM 的存储大小

这些属性的可选值请参阅 create API 文档。此外，这里指定使用 Postgres 18，而不是默认的 17：

create_data='{ "name": "my postgres", "provider": "aws", "region": "us-west-2", "postgresVersion": "18", "size": "r8gd.large", "storageSize": 118 }'

现在使用这些数据创建一个新实例；请注意，这需要设置 Content-Type 标头：

curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres" \ -d "$create_data" | jq

成功后，系统会创建一个新实例，并返回其实例信息， 其中包括连接数据：

{ "result": { "id": "pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6", "name": "my postgres", "provider": "aws", "region": "us-west-2", "postgresVersion": "18", "size": "r8gd.large", "storageSize": 118, "haType": "none", "tags": [], "connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require", "username": "postgres", "password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx", "hostname": "my-postgres-6d8d2e3e.pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com", "isPrimary": true, "state": "creating" }, "requestId": "a5957990-dbe5-46fd-b5ce-a7f8f79e50fe", "status": 200 }

使用响应中的 id 再次查询该服务：

PG_ID=pg7myrd1j06p3gx4zrm2ze8qz6 curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \ | jq

输出将与创建时返回的 JSON 类似，但请留意 state ；当其变为 running 时，服务器即表示已就绪：

curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \ | jq .result.state

"running"

现在，您可以使用 connectionString 属性连接，例如通过 psql：

$ psql "$( curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \ | jq -r .result.connectionString )" psql (18.3) SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off, ALPN: postgresql) Type "help" for help. postgres=#

输入 \q 退出 psql。

patch API 支持通过 RFC 7396 JSON Merge Patch 更新 Managed Postgres 服务的部分属性。对于复杂部署，标签可能尤其 有用；只需在请求中单独发送标签即可：

curl -sX PATCH --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" -H 'Content-Type: application/json' \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \ -d '{"tags": [{"key": "Environment", "value": "production"}]}' \ | jq .result

返回的数据中应包含新的标签：

{ "id": "$PG_ID", "name": "my postgres", "provider": "aws", "region": "us-west-2", "postgresVersion": "18", "size": "r8gd.large", "storageSize": 118, "haType": "none", "tags": [ { "key": "Environment", "value": "production" } ], "connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com:5432/postgres?channel_binding=require", "username": "postgres", "password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx", "hostname": "my-postgres-6d8d2e3e.$PG_ID.c0.us-west-2.aws.pg.clickhouse-dev.com", "isPrimary": true, "state": "running" }

使用[删除 API]删除 Postgres 服务。

注意 删除 Postgres 服务会彻底移除该服务及其全部数据。删除服务前，请务必先确认您已完成备份，或已将某个副本提升为主节点。

curl -sX DELETE --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID" \ | jq

成功时，响应会返回状态码 200，例如：