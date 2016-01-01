Postgres 查询洞察

查询洞察会从你的 Managed Postgres 实例中采集每条 语句 的遥测数据，并按影响程度对各类查询 模式进行排序，让你无需离开云控制台，就能从“p99 正在逐步升高”快速定位到“这种模式 正在落盘”。

这些数据来自 pg_stat_ch ， 这是一个开源的 Postgres 扩展，可将每条 语句 的计数器流式传输到 ClickHouse Cloud。遥测数据在离开数据库之前，会先在 Postgres 内部完成规范化处理 —— 字面量会被移除并替换为占位符，因此你查询的具体值 不会进入遥测流。

在 Cloud Console 中打开你的 Managed Postgres 实例，然后点击左侧边栏中的 查询洞察。该页面分为四个区域，顺序也与实际使用顺序一致：

一个将数据库健康检查汇总在单个屏幕中的 概览 。

。 一个 慢模式 表，汇总数据库运行过的每种查询模式，并可按你怀疑的问题维度排序。

表，汇总数据库运行过的每种查询模式，并可按你怀疑的问题维度排序。 一个 最近查询 面板，按时间倒序列出各次独立执行。

面板，按时间倒序列出各次独立执行。 一个 详情弹出面板，汇总单个模式的所有计数器。

使用顶部的 时间范围 选择器，可在最近 15 分钟、1 小时、1 天、1 周或 1 个月之间切换。聚合时间桶大小会自动调整 —— 最近 15 分钟或 1 小时使用 1 分钟时间桶， 最近 1 天使用 5 分钟时间桶，最近 1 周或 1 个月使用 1 小时时间桶 —— 这样可让 图表保持流畅响应。

概览由一个 3×2 网格中的六个面板组成：

面板 显示内容 查询 / 秒 在所选时间窗口内折算为速率的查询量。 查询延迟 在一张图上显示均值、p50、p95 和 p99，便于查看尾部延迟何时开始偏离中位数。 操作明细 一个环形图，展示你的工作负载实际由 SELECT 、 INSERT 、 UPDATE 及其他操作构成的占比。 返回 / 影响的行数 该工作负载在时间窗口内处理的总行数。 缓冲区命中率 一个环形图，对比共享块命中数与共享块读取数，图例中显示总 CPU 时间。 错误 按时间拆分的错误总数。

通过这一屏，你就能判断数据库是否健康。健康的实例 通常具有熟悉的形态——缓冲区命中率保持在百分之九十几的高位，查询量 随应用流量同步变化，错误率保持平稳或为零，且各分位数 延迟彼此走势接近。

当概览显示存在问题时，就应从模式表开始排查。每个规范化后的查询模式各占一行，并且会去除字面量，因此同一语句的多次执行会归并到同一行。

该表默认按 总运行时间 降序排序——按这种方式排序时， 排在最前面的模式通常就是“什么最耗时？” 这个问题的答案。但它不一定是单次最慢的模式。一个每天运行 八百万次、每次耗时十二毫秒的查询，可能比一个只运行一次、 耗时三秒的查询影响更大。

每种排序都提供了不同的观察视角：

总运行时间 —— 数据库消耗挂钟时间最多的模式。

—— 数据库消耗挂钟时间最多的模式。 CPU 时间 —— 计算密集型模式。

—— 计算密集型模式。 调用次数 —— 高频模式。

—— 高频模式。 错误 —— 反复失败的模式。

—— 反复失败的模式。 平均值 / P50 / P95 / P99 / 最大延迟 —— 按百分位查看异常值。

—— 按百分位查看异常值。 返回行数、读取块数、命中块数、WAL 字节数 — 通过执行引擎、缓存或 预写日志传输数据量最多的模式。

点击 列 按钮可切换显示更多列。 模式表总共显示 19 列，包括百分位数 明细、缓存命中率以及各模式的 CPU 时间。

将表格过滤到你正在排查的工作负载范围：

数据库

用户

操作 ( SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE , …)

( , , , , …) 应用程序 — 来自 connection string 的 application_name

“只看 orders 服务在 sales 数据库上执行了什么操作” 就变成了两个下拉菜单。过滤器的值会根据你的 实例实际运行过的内容自动填充。

在模式表下方，最近查询面板按时间倒序列出每次单独的执行记录——每条已执行的 语句占一行，而不是每个模式占一行。当你需要查看原始事件流 而非聚合结果时，可使用此面板；例如，用来抽查某个修复是否已生效，或找出某个错误确切触发的时间点。

默认列为 Time、Operation、Query、Duration、Rows、 Database、User 和 Blks read。打开 Columns 选择器可查看 Application、Blks hit、CPU user、CPU sys 和 PID。该表支持 与模式表相同的 Database、User、Operation 和 Application 过滤器，并且可按 Time、Duration、Rows、Blks read 和 CPU time 排序。

单击任意一行，即可打开与模式表相同的详情弹出面板， 但范围仅限于该次执行对应的模式。

点击 patterns 或 recent queries 表中的任意一行后，右侧会打开 查询详情 弹出面板。该面板会汇总所选时间范围内该模式的每一次执行，并聚合用于解释其为何变慢的各项计数器。

该弹出面板采用单页滚动布局，包含五个部分：

查询模式 — 规范化后的 SQL，其中字面量会替换为 $1 、 $2 、…，并提供复制到剪贴板按钮。

— 规范化后的 SQL，其中字面量会替换为 、 、…，并提供复制到剪贴板按钮。 聚合资源使用情况 — 一个包含 13 个统计卡片的网格，涵盖总 调用次数、平均/P95/P99/最大延迟、总运行时间、返回行数、缓存 命中率、读取块数、命中块数、CPU 时间、WAL 字节数以及错误数。

— 一个包含 13 个统计卡片的网格，涵盖总 调用次数、平均/P95/P99/最大延迟、总运行时间、返回行数、缓存 命中率、读取块数、命中块数、CPU 时间、WAL 字节数以及错误数。 查询上下文 — 该模式对应的数据库、用户、操作和应用程序。

— 该模式对应的数据库、用户、操作和应用程序。 重点执行 — 错误、明显偏慢的执行，以及 返回结果集较大的执行，会显示在完整的最近执行列表之前。

— 错误、明显偏慢的执行，以及 返回结果集较大的执行，会显示在完整的最近执行列表之前。 最近执行 — 同一模式的各次单独执行， 并附带每次执行的计数器。

展开最近一次执行，即可看到精确定位时间消耗去向的各项计数器：

共享块 — read 和 hit 始终显示；written 和 dirtied 仅在非零时显示。

— read 和 hit 始终显示；written 和 dirtied 仅在非零时显示。 本地和临时块操作 — 临时块操作为非零，表示排序或 哈希操作已溢写到磁盘。

— 临时块操作为非零，表示排序或 哈希操作已溢写到磁盘。 读取 / 写入时间 — I/O 时间，与 CPU 时间分开统计。

— I/O 时间，与 CPU 时间分开统计。 CPU 时间 — 分别显示用户态和系统态时间。

— 分别显示用户态和系统态时间。 并行工作线程 — 计划数与实际启动数对比。

— 计划数与实际启动数对比。 JIT — JIT 编译总耗时和函数数量。

— JIT 编译总耗时和函数数量。 WAL — 字节数和记录数。

诊断慢查询模式所需的全部信息都集中在一个地方，一个 屏幕内即可查看。

pg_stat_ch 会在解析分析阶段挂钩，将每个字面量替换为 占位符 ( $1 、 $2 、…) ，并将生成的模式缓存到一个按 queryid 键控的、 每个后端独有的 LRU 中。当执行器完成该语句时，附加到事件上的就是这个 缓存的模式。带具体值的原始语句绝不会离开数据库。

生产端每条语句大约会带来 3% 的额外开销。入队路径 在共享内存环形缓冲区上使用非阻塞的 try-lock。在压力较大 时，该扩展会丢弃事件并通过计数器记录，而不是向 Postgres 施加背压。

pg_stat_ch 会为每条已执行的语句生成一个原始事件 (包括顶层和 嵌套语句) ，并受采样限制。UI 中的每个百分位、排名和细分 都是对同一事件流执行的 ClickHouse 查询。

Insights 的后端是 ClickHouse Cloud。 对于繁忙的 Postgres 实例，按查询记录的遥测数据每天可达数百万行； 列式压缩让按次执行的详细数据能够以较低成本保留数月， 而对数十亿行数据进行亚秒级聚合， 则能让你在按一周或一个月的时间范围切片分析时，UI 依然保持流畅交互。