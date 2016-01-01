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Postgres 查询洞察

Private preview

查询洞察会从你的 Managed Postgres 实例中采集每条 语句 的遥测数据，并按影响程度对各类查询 模式进行排序，让你无需离开云控制台，就能从“p99 正在逐步升高”快速定位到“这种模式 正在落盘”。

这些数据来自 pg_stat_ch， 这是一个开源的 Postgres 扩展，可将每条 语句 的计数器流式传输到 ClickHouse Cloud。遥测数据在离开数据库之前，会先在 Postgres 内部完成规范化处理 —— 字面量会被移除并替换为占位符，因此你查询的具体值 不会进入遥测流。

打开查询洞察

在 Cloud Console 中打开你的 Managed Postgres 实例，然后点击左侧边栏中的 查询洞察。该页面分为四个区域，顺序也与实际使用顺序一致：

  • 一个将数据库健康检查汇总在单个屏幕中的 概览
  • 一个 慢模式 表，汇总数据库运行过的每种查询模式，并可按你怀疑的问题维度排序。
  • 一个 最近查询 面板，按时间倒序列出各次独立执行。
  • 一个 详情弹出面板，汇总单个模式的所有计数器。

使用顶部的 时间范围 选择器，可在最近 15 分钟、1 小时、1 天、1 周或 1 个月之间切换。聚合时间桶大小会自动调整 —— 最近 15 分钟或 1 小时使用 1 分钟时间桶， 最近 1 天使用 5 分钟时间桶，最近 1 周或 1 个月使用 1 小时时间桶 —— 这样可让 图表保持流畅响应。

概览

概览由一个 3×2 网格中的六个面板组成：

面板显示内容
查询 / 秒在所选时间窗口内折算为速率的查询量。
查询延迟在一张图上显示均值、p50、p95 和 p99，便于查看尾部延迟何时开始偏离中位数。
操作明细一个环形图，展示你的工作负载实际由 SELECTINSERTUPDATE 及其他操作构成的占比。
返回 / 影响的行数该工作负载在时间窗口内处理的总行数。
缓冲区命中率一个环形图，对比共享块命中数与共享块读取数，图例中显示总 CPU 时间。
错误按时间拆分的错误总数。

通过这一屏，你就能判断数据库是否健康。健康的实例 通常具有熟悉的形态——缓冲区命中率保持在百分之九十几的高位，查询量 随应用流量同步变化，错误率保持平稳或为零，且各分位数 延迟彼此走势接近。

显示六个统计卡片的 Query Insights 概览：每秒查询数、查询延迟百分位数、操作明细环形图、返回行数面积图、95.2% 的缓冲区命中率环形图，以及错误柱状图

慢查询模式

当概览显示存在问题时，就应从模式表开始排查。每个规范化后的查询模式各占一行，并且会去除字面量，因此同一语句的多次执行会归并到同一行。

慢查询模式表，显示每个规范化查询各占一行，并包含 Database、User、Operation、Calls、Errors、平均延迟、P95、最大延迟、总运行时间、返回行数和 Cache hit 列

按你怀疑的问题排序

该表默认按 总运行时间 降序排序——按这种方式排序时， 排在最前面的模式通常就是“什么最耗时？” 这个问题的答案。但它不一定是单次最慢的模式。一个每天运行 八百万次、每次耗时十二毫秒的查询，可能比一个只运行一次、 耗时三秒的查询影响更大。

每种排序都提供了不同的观察视角：

  • 总运行时间 —— 数据库消耗挂钟时间最多的模式。
  • CPU 时间 —— 计算密集型模式。
  • 调用次数 —— 高频模式。
  • 错误 —— 反复失败的模式。
  • 平均值 / P50 / P95 / P99 / 最大延迟 —— 按百分位查看异常值。
  • 返回行数读取块数命中块数WAL 字节数 — 通过执行引擎、缓存或 预写日志传输数据量最多的模式。

点击 按钮可切换显示更多列。 模式表总共显示 19 列，包括百分位数 明细、缓存命中率以及各模式的 CPU 时间。

缩小表格范围

将表格过滤到你正在排查的工作负载范围：

  • 数据库
  • 用户
  • 操作 (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, …)
  • 应用程序 — 来自 connection string 的 application_name

“只看 orders 服务在 sales 数据库上执行了什么操作” 就变成了两个下拉菜单。过滤器的值会根据你的 实例实际运行过的内容自动填充。

最近查询

在模式表下方，最近查询面板按时间倒序列出每次单独的执行记录——每条已执行的 语句占一行，而不是每个模式占一行。当你需要查看原始事件流 而非聚合结果时，可使用此面板；例如，用来抽查某个修复是否已生效，或找出某个错误确切触发的时间点。

最近查询表，包含 Database、User、Operation 和 Application 过滤器下拉菜单，以及 Time、Operation、Query、Duration、Rows、Database、User 和 Blks read 等列

默认列为 Time、Operation、Query、Duration、Rows、 Database、User 和 Blks read。打开 Columns 选择器可查看 Application、Blks hit、CPU user、CPU sys 和 PID。该表支持 与模式表相同的 Database、User、Operation 和 Application 过滤器，并且可按 Time、Duration、Rows、Blks read 和 CPU time 排序。

单击任意一行，即可打开与模式表相同的详情弹出面板， 但范围仅限于该次执行对应的模式。

详情弹出面板

点击 patterns 或 recent queries 表中的任意一行后，右侧会打开 查询详情 弹出面板。该面板会汇总所选时间范围内该模式的每一次执行，并聚合用于解释其为何变慢的各项计数器。

该弹出面板采用单页滚动布局，包含五个部分：

  • 查询模式 — 规范化后的 SQL，其中字面量会替换为 $1$2、…，并提供复制到剪贴板按钮。
  • 聚合资源使用情况 — 一个包含 13 个统计卡片的网格，涵盖总 调用次数、平均/P95/P99/最大延迟、总运行时间、返回行数、缓存 命中率、读取块数、命中块数、CPU 时间、WAL 字节数以及错误数。
  • 查询上下文 — 该模式对应的数据库、用户、操作和应用程序。
  • 重点执行 — 错误、明显偏慢的执行，以及 返回结果集较大的执行，会显示在完整的最近执行列表之前。
  • 最近执行 — 同一模式的各次单独执行， 并附带每次执行的计数器。
显示查询模式代码块以及聚合资源使用情况网格的查询详情弹出面板，该网格包含十三个统计卡片，包括总调用次数、延迟百分位数、总运行时间、返回行数、缓存命中率、读取块数、命中块数、CPU 时间、WAL 字节数和错误数
查询详情弹出面板的后续部分，显示包含数据库、用户、操作和应用程序的查询上下文部分，以及一个最近执行卡片，其中包含时间戳、OK 状态、服务器角色、主机 ID，以及每次执行的计数器，包括耗时、行数、缓存命中、CPU、共享块读取数和共享块命中数

单次执行计数器

展开最近一次执行，即可看到精确定位时间消耗去向的各项计数器：

  • 共享块 — read 和 hit 始终显示；written 和 dirtied 仅在非零时显示。
  • 本地和临时块操作 — 临时块操作为非零，表示排序或 哈希操作已溢写到磁盘。
  • 读取 / 写入时间 — I/O 时间，与 CPU 时间分开统计。
  • CPU 时间 — 分别显示用户态和系统态时间。
  • 并行工作线程 — 计划数与实际启动数对比。
  • JIT — JIT 编译总耗时和函数数量。
  • WAL — 字节数和记录数。

诊断慢查询模式所需的全部信息都集中在一个地方，一个 屏幕内即可查看。

工作原理

在 Postgres 中、在线路传输之前完成规范化

pg_stat_ch 会在解析分析阶段挂钩，将每个字面量替换为 占位符 ($1$2、…) ，并将生成的模式缓存到一个按 queryid 键控的、 每个后端独有的 LRU 中。当执行器完成该语句时，附加到事件上的就是这个 缓存的模式。带具体值的原始语句绝不会离开数据库。

尽量不干扰数据库

生产端每条语句大约会带来 3% 的额外开销。入队路径 在共享内存环形缓冲区上使用非阻塞的 try-lock。在压力较大 时，该扩展会丢弃事件并通过计数器记录，而不是向 Postgres 施加背压。

原始事件，而非聚合

pg_stat_ch 会为每条已执行的语句生成一个原始事件 (包括顶层和 嵌套语句) ，并受采样限制。UI 中的每个百分位、排名和细分 都是对同一事件流执行的 ClickHouse 查询。

与客户使用的引擎相同

Insights 的后端是 ClickHouse Cloud。 对于繁忙的 Postgres 实例，按查询记录的遥测数据每天可达数百万行； 列式压缩让按次执行的详细数据能够以较低成本保留数月， 而对数十亿行数据进行亚秒级聚合， 则能让你在按一周或一个月的时间范围切片分析时，UI 依然保持流畅交互。

开源

pg_stat_ch 采用 Apache 2.0 许可证。它可对接任意 Postgres，并将数据发送到任意 ClickHouse。源码和问题反馈见 github.com/clickhouse/pg_stat_ch