# HELP PostgresServiceInfo Information about PostgreSQL service, including status and version. # TYPE PostgresServiceInfo gauge PostgresServiceInfo{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",postgres_status="running",postgres_version="18"} 1 # HELP PostgresServer_ActiveConnections Number of active connections by state. # TYPE PostgresServer_ActiveConnections gauge PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="active"} 1 PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="idle"} 4 # HELP PostgresServer_CacheHitRatio Buffer cache hit ratio: blocks served from cache vs. total blocks accessed (%). # TYPE PostgresServer_CacheHitRatio gauge PostgresServer_CacheHitRatio{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres"} 100