Prometheus 集成
Managed Postgres 提供两个与 Prometheus 兼容的指标端点， 可通过 ClickHouse Cloud API 访问：
|端点
|路径
|返回值
|Org
/v1/organizations/{orgId}/postgres/prometheus
|组织内所有 Managed Postgres 服务的指标
|Instance
/v1/organizations/{orgId}/postgres/{pgId}/prometheus
|单个服务的指标
注意
组织级端点最多返回 100 个服务的指标。如果您的 组织拥有超过 100 个 Managed Postgres 服务，请联系 支持团队。
身份验证
该端点使用与 OpenAPI 其余部分相同的 [API 密钥]；有关如何创建这些密钥， 以及如何查找你的组织 ID 和服务 ID，请参阅 OpenAPI 指南。
抓取组织内的所有服务
抓取单个服务
响应示例
有关所有指标及其含义的完整列表，请参阅 指标参考。
配置 Prometheus
此配置每 30 秒抓取一次组织级端点：
将
honor_labels: true 设为启用，这样来自端点的
postgres_service 和
postgres_service_name 标签将被保留，而不会
被 Prometheus 覆盖。
要抓取单个服务，请在
metrics_path 后追加
/<PG_ID>。
与 Grafana 和 Datadog 集成
该端点与 ClickHouse Prometheus
端点 采用相同的形态，因此，其中介绍的 Grafana Cloud、Grafana
Alloy 和 Datadog OpenMetrics agent 配置
同样适用于此处。将
metrics_path 指向 Managed Postgres 的组织或
实例路径，而不是 ClickHouse 的路径。