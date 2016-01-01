Prometheus 集成

Private preview

Managed Postgres 提供两个与 Prometheus 兼容的指标端点， 可通过 ClickHouse Cloud API 访问：

端点路径返回值
Org/v1/organizations/{orgId}/postgres/prometheus组织内所有 Managed Postgres 服务的指标
Instance/v1/organizations/{orgId}/postgres/{pgId}/prometheus单个服务的指标
注意

组织级端点最多返回 100 个服务的指标。如果您的 组织拥有超过 100 个 Managed Postgres 服务，请联系 支持团队

身份验证

该端点使用与 OpenAPI 其余部分相同的 [API 密钥]；有关如何创建这些密钥， 以及如何查找你的组织 ID 和服务 ID，请参阅 OpenAPI 指南

KEY_ID=mykeyid
KEY_SECRET=mykeysecret
ORG_ID=myorgid
PG_ID=mypgid

抓取组织内的所有服务

curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/prometheus"

抓取单个服务

curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
    "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/prometheus"

响应示例

# HELP PostgresServiceInfo Information about PostgreSQL service, including status and version.
# TYPE PostgresServiceInfo gauge
PostgresServiceInfo{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",postgres_status="running",postgres_version="18"} 1

# HELP PostgresServer_ActiveConnections Number of active connections by state.
# TYPE PostgresServer_ActiveConnections gauge
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="active"} 1
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="idle"} 4

# HELP PostgresServer_CacheHitRatio Buffer cache hit ratio: blocks served from cache vs. total blocks accessed (%).
# TYPE PostgresServer_CacheHitRatio gauge
PostgresServer_CacheHitRatio{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres"} 100

有关所有指标及其含义的完整列表，请参阅 指标参考

配置 Prometheus

此配置每 30 秒抓取一次组织级端点：

scrape_configs:
  - job_name: "managed-postgres"
    scheme: https
    metrics_path: "/v1/organizations/<ORG_ID>/postgres/prometheus"
    static_configs:
      - targets: ["api.clickhouse.cloud"]
    basic_auth:
      username: <KEY_ID>
      password: <KEY_SECRET>
    honor_labels: true
    scrape_interval: 30s

honor_labels: true 设为启用，这样来自端点的 postgres_servicepostgres_service_name 标签将被保留，而不会 被 Prometheus 覆盖。

要抓取单个服务，请在 metrics_path 后追加 /<PG_ID>

与 Grafana 和 Datadog 集成

该端点与 ClickHouse Prometheus 端点 采用相同的形态，因此，其中介绍的 Grafana Cloud、Grafana Alloy 和 Datadog OpenMetrics agent 配置 同样适用于此处。将 metrics_path 指向 Managed Postgres 的组织或 实例路径，而不是 ClickHouse 的路径。