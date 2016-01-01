指标参考

本页面列出了 Managed Postgres Prometheus 端点 暴露的所有指标。 有关设置和身份验证，请参阅 [Prometheus 端点] 页面。

常用标签

每个指标都带有以下标签：

标签说明
clickhouse_org组织 ID
postgres_servicePostgres 服务 ID
postgres_service_namePostgres 服务名称

某些指标还会添加一个表示其细分维度的标签 (例如， CPU 指标中的 mode、连接指标中的 state，以及数据库大小中的 database) 。这些标签会与对应的各项指标一并列出。

信息指标

PostgresServiceInfo 是一个值始终等于 1 的 gauge 指标，其标签中包含 服务的当前状态和版本。可使用它将状态与其他指标进行连接，或在服务 离开 running 状态时触发告警。

MetricType额外标签Description
PostgresServiceInfogaugepostgres_status, postgres_version每个服务对应一条时间序列；值始终为 1

postgres_status 表示服务当前的生命周期状态 (例如 runningcreatingstopped) 。postgres_version 表示 Postgres 的主版本号 (例如 1718) 。

容量

为服务预配的静态限制。只有在 调整服务规格时，这些限制才会变化。

指标类型单位描述
PostgresServer_CPUCoresgaugecores分配给服务的 CPU 核心数。
PostgresServer_MemoryLimitBytesgaugebytes分配给服务的内存。
PostgresServer_StorageLimitBytesgaugebytes分配给服务的存储容量。

资源利用率

指标类型额外标签描述
PostgresServer_CPUSeconds_Total计数器mode已消耗的 CPU 时间，按模式划分：usersystemiowaitsoftirqstealirqniceidle
PostgresServer_MemoryUsedPercentgauge已用内存，占 PostgresServer_MemoryLimitBytes 的百分比。
PostgresServer_MemoryCachePercentgauge缓存和缓冲区占用的内存，占总内存的百分比。
PostgresServer_FilesystemUsedPercentgauge已用文件系统空间，占总存储空间的百分比。

如需按百分比计算 CPU 使用率，请计算 PostgresServer_CPUSeconds_Total 在所关注模式上的速率，并 除以 PostgresServer_CPUCores

磁盘与网络 I/O

指标类型单位描述
PostgresServer_DiskReads_Totalcounterops已完成的磁盘读操作次数。
PostgresServer_DiskWrites_Totalcounterops已完成的磁盘写操作次数。
PostgresServer_NetworkReceiveBytes_Totalcounterbytes通过网络接收的字节数。
PostgresServer_NetworkTransmitBytes_Totalcounterbytes通过网络发送的字节数。

数据库活动

自服务启动以来的累计counter。使用 rate()irate() 将其转换为每秒速率值。

指标类型描述
PostgresServer_TuplesFetched_Totalcounter查询获取的行数。
PostgresServer_TuplesInserted_Totalcounter已插入的行数。
PostgresServer_TuplesUpdated_Totalcounter已更新的行数。
PostgresServer_TuplesDeleted_Totalcounter已删除的行数。
PostgresServer_TransactionsCommitted_Totalcounter已提交的事务数。
PostgresServer_TransactionsRolledBack_Totalcounter已回滚的事务数。
PostgresServer_Deadlocks_Totalcounter检测到的死锁数。

连接、缓存和数据库大小

指标类型额外标签描述
PostgresServer_ActiveConnectionsgaugestate按状态划分的连接数 (例如 activeidle) 。
PostgresServer_CacheHitRatiogauge缓冲区缓存命中率：从缓存提供的块占访问块总数的百分比。
PostgresServer_DatabaseSizeBytesgaugedatabase各数据库的磁盘大小 (以字节为单位) 。包括默认的 postgres 数据库以及任何用户创建的数据库。