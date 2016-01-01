指标参考
本页面列出了 Managed Postgres Prometheus 端点 暴露的所有指标。 有关设置和身份验证，请参阅 [Prometheus 端点] 页面。
常用标签
每个指标都带有以下标签：
|标签
|说明
clickhouse_org
|组织 ID
postgres_service
|Postgres 服务 ID
postgres_service_name
|Postgres 服务名称
某些指标还会添加一个表示其细分维度的标签 (例如，
CPU 指标中的
mode、连接指标中的
state，以及数据库大小中的
database) 。这些标签会与对应的各项指标一并列出。
信息指标
PostgresServiceInfo 是一个值始终等于
1 的 gauge 指标，其标签中包含
服务的当前状态和版本。可使用它将状态与其他指标进行连接，或在服务
离开
running 状态时触发告警。
|Metric
|Type
|额外标签
|Description
PostgresServiceInfo
|gauge
postgres_status,
postgres_version
|每个服务对应一条时间序列；值始终为
1。
postgres_status 表示服务当前的生命周期状态
(例如
running、
creating、
stopped) 。
postgres_version
表示 Postgres 的主版本号 (例如
17、
18) 。
容量
为服务预配的静态限制。只有在 调整服务规格时，这些限制才会变化。
|指标
|类型
|单位
|描述
PostgresServer_CPUCores
|gauge
|cores
|分配给服务的 CPU 核心数。
PostgresServer_MemoryLimitBytes
|gauge
|bytes
|分配给服务的内存。
PostgresServer_StorageLimitBytes
|gauge
|bytes
|分配给服务的存储容量。
资源利用率
|指标
|类型
|额外标签
|描述
PostgresServer_CPUSeconds_Total
|计数器
mode
|已消耗的 CPU 时间，按模式划分：
user、
system、
iowait、
softirq、
steal、
irq、
nice、
idle。
PostgresServer_MemoryUsedPercent
|gauge
|已用内存，占
PostgresServer_MemoryLimitBytes 的百分比。
PostgresServer_MemoryCachePercent
|gauge
|缓存和缓冲区占用的内存，占总内存的百分比。
PostgresServer_FilesystemUsedPercent
|gauge
|已用文件系统空间，占总存储空间的百分比。
如需按百分比计算 CPU 使用率，请计算
PostgresServer_CPUSeconds_Total 在所关注模式上的速率，并
除以
PostgresServer_CPUCores。
磁盘与网络 I/O
|指标
|类型
|单位
|描述
PostgresServer_DiskReads_Total
|counter
|ops
|已完成的磁盘读操作次数。
PostgresServer_DiskWrites_Total
|counter
|ops
|已完成的磁盘写操作次数。
PostgresServer_NetworkReceiveBytes_Total
|counter
|bytes
|通过网络接收的字节数。
PostgresServer_NetworkTransmitBytes_Total
|counter
|bytes
|通过网络发送的字节数。
数据库活动
自服务启动以来的累计counter。使用
rate() 或
irate() 将其转换为每秒速率值。
|指标
|类型
|描述
PostgresServer_TuplesFetched_Total
|counter
|查询获取的行数。
PostgresServer_TuplesInserted_Total
|counter
|已插入的行数。
PostgresServer_TuplesUpdated_Total
|counter
|已更新的行数。
PostgresServer_TuplesDeleted_Total
|counter
|已删除的行数。
PostgresServer_TransactionsCommitted_Total
|counter
|已提交的事务数。
PostgresServer_TransactionsRolledBack_Total
|counter
|已回滚的事务数。
PostgresServer_Deadlocks_Total
|counter
|检测到的死锁数。
连接、缓存和数据库大小
|指标
|类型
|额外标签
|描述
PostgresServer_ActiveConnections
|gauge
state
|按状态划分的连接数 (例如
active、
idle) 。
PostgresServer_CacheHitRatio
|gauge
|缓冲区缓存命中率：从缓存提供的块占访问块总数的百分比。
PostgresServer_DatabaseSizeBytes
|gauge
database
|各数据库的磁盘大小 (以字节为单位) 。包括默认的
postgres 数据库以及任何用户创建的数据库。
相关页面
- Prometheus endpoint — 配置、身份验证和抓取
- Dashboard — Cloud Console 内置图表
- OpenAPI 指南 — 创建 API 密钥 以及查找组织 ID 和服务 ID