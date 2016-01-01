监控仪表板

实例左侧边栏中的 Monitoring 标签页会显示 所选时间范围内资源使用情况和数据库活动的 实时图表。

仪表板将指标分为以下面板：

IOPS — 每秒磁盘读取和写入操作数

— 每秒磁盘读取和写入操作数 CPU 使用率 — 按 user 、 system 、 iowait 、 softirq 和 steal 分项显示

— 按 、 、 、 和 分项显示 内存使用情况 — 已用内存以及缓存和缓冲区占总量的百分比

— 已用内存以及缓存和缓冲区占总量的百分比 磁盘使用情况 — 文件系统已用空间占分配给服务的存储空间的百分比

— 文件系统已用空间占分配给服务的存储空间的百分比 网络流量 — 接收和发送的字节数

— 接收和发送的字节数 数据库大小 — 每个数据库的字节数 (包括默认的 postgres 以及任何用户创建的数据库)

— 每个数据库的字节数 (包括默认的 以及任何用户创建的数据库) 连接数 — 活动连接和空闲连接

— 活动连接和空闲连接 操作处理量 — 每秒拉取、插入、更新和删除的次数

— 每秒拉取、插入、更新和删除的次数 事务 — 每秒提交和回滚的次数

— 每秒提交和回滚的次数 缓存命中率 — 从缓冲区缓存而非磁盘中读取的块所占百分比

— 从缓冲区缓存而非磁盘中读取的块所占百分比 死锁 — 由服务器检测到的死锁

使用 时间范围 选择器可切换到过去一小时、一天、 一周或自定义时间范围。