监控仪表板
实例左侧边栏中的 Monitoring 标签页会显示 所选时间范围内资源使用情况和数据库活动的 实时图表。
面板
仪表板将指标分为以下面板：
- IOPS — 每秒磁盘读取和写入操作数
- CPU 使用率 — 按
user、
system、
iowait、
softirq和
steal分项显示
- 内存使用情况 — 已用内存以及缓存和缓冲区占总量的百分比
- 磁盘使用情况 — 文件系统已用空间占分配给服务的存储空间的百分比
- 网络流量 — 接收和发送的字节数
- 数据库大小 — 每个数据库的字节数 (包括默认的
postgres以及任何用户创建的数据库)
- 连接数 — 活动连接和空闲连接
- 操作处理量 — 每秒拉取、插入、更新和删除的次数
- 事务 — 每秒提交和回滚的次数
- 缓存命中率 — 从缓冲区缓存而非磁盘中读取的块所占百分比
- 死锁 — 由服务器检测到的死锁
时间范围
使用 时间范围 选择器可切换到过去一小时、一天、 一周或自定义时间范围。
相关页面
- Prometheus 端点 — 将同一组指标抓取到您自己的可观测性堆栈
- 指标参考 — 指标完整列表，包含类型和标签