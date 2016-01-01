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监控仪表板

Private preview

实例左侧边栏中的 Monitoring 标签页会显示 所选时间范围内资源使用情况和数据库活动的 实时图表。

显示 IOPS、CPU 使用率、内存、磁盘、网络流量、数据库大小、连接数、处理量、事务、缓存命中率和死锁的监控仪表板

面板

仪表板将指标分为以下面板：

  • IOPS — 每秒磁盘读取和写入操作数
  • CPU 使用率 — 按 usersystemiowaitsoftirqsteal 分项显示
  • 内存使用情况 — 已用内存以及缓存和缓冲区占总量的百分比
  • 磁盘使用情况 — 文件系统已用空间占分配给服务的存储空间的百分比
  • 网络流量 — 接收和发送的字节数
  • 数据库大小 — 每个数据库的字节数 (包括默认的 postgres 以及任何用户创建的数据库)
  • 连接数 — 活动连接和空闲连接
  • 操作处理量 — 每秒拉取、插入、更新和删除的次数
  • 事务 — 每秒提交和回滚的次数
  • 缓存命中率 — 从缓冲区缓存而非磁盘中读取的块所占百分比
  • 死锁 — 由服务器检测到的死锁

时间范围

使用 时间范围 选择器可切换到过去一小时、一天、 一周或自定义时间范围。