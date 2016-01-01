使用 pg_dump 和 pg_restore 迁移到 Managed Postgres

本指南提供分步说明，介绍如何使用 pg_dump 和 pg_restore 工具将 PostgreSQL 数据库迁移到 ClickHouse Managed Postgres。

具备对源 PostgreSQL 数据库的访问权限。

本地计算机已安装 pg_dump 和 pg_restore 。这些工具通常随 PostgreSQL 一同安装；如未安装，可从 PostgreSQL 官方网站 下载。

在接下来的步骤中，我们使用一个示例 RDS PostgreSQL 数据库作为源数据库，如下所示：

我们的数据对象包括：

两个表—— events 和 users 。 events 有一百万行， users 有一千行。

和 。 有一百万行， 有一千行。 events 表上有一个索引。

表上有一个索引。 一个基于 events 表的视图。

表的视图。 几个序列对象。

现在让我们使用 pg_dump 为上述对象创建一个转储文件。命令非常简单：

pg_dump \ -d 'postgresql://<user>:<password>@<host>:<port>/<database>' \ --format directory \ -f rds-dump

如下：

将 <user> 、 <password> 、 <host> 、 <port> 和 <database> 替换为你的源数据库凭据信息。大多数 Postgres 服务提供商会给你一个可以直接使用的连接字符串。

、 、 、 和 替换为你的源数据库凭据信息。大多数 Postgres 服务提供商会给你一个可以直接使用的连接字符串。 --format directory 指定将导出结果生成为目录格式的 dump，这种格式适用于 pg_restore 。

指定将导出结果生成为目录格式的 dump，这种格式适用于 。 -f rds-dump 指定 dump 文件的输出目录。注意，该目录会被自动创建，事先不应存在。

指定 dump 文件的输出目录。注意，该目录会被自动创建，事先不应存在。 你也可以通过添加 --jobs 参数并跟上希望运行的并行任务数来并行化 dump 过程。更多详情请参考 pg_dump 文档。

提示 你可以先测试一次这个过程，以了解所需时间以及 dump 文件的大小。

运行该命令时的示例如下：

现在我们已经获得了转储文件，可以使用 pg_restore 将其恢复到我们的 ClickHouse Managed Postgres 实例中。

首先，确保您已经准备好一个 Managed Postgres 实例，最好与源实例位于同一区域。您可以按照这里的快速指南进行操作。下面是本指南中将要启动的实例：

现在回到本地环境，我们可以使用 pg_restore 命令，将转储文件恢复到我们的托管 Postgres 实例中：

pg_restore \ -d 'postgresql://<user>:<password>@<pg_clickhouse_host>:5432/<database>' \ --verbose \ rds-dump

你可以在 ClickHouse Cloud 控制台中获取 Managed Postgres 实例的连接字符串，详细说明见此处。

这里也有几个需要注意的参数：

在我们的示例中，命令如下所示：

在还原过程完成后，可以连接到 Managed Postgres 实例，验证所有数据和对象是否已成功迁移。可以使用任意 PostgreSQL 客户端进行连接并执行查询。 下面是迁移完成后我们的 Managed Postgres 实例设置示例：

可以看到所有表、索引、视图和序列都完好无损，并且数据记录数保持一致。

确保源数据库和目标数据库所使用的 PostgreSQL 版本彼此兼容。 使用比源服务器更旧版本的 pg_dump 可能会导致缺少功能或恢复问题。理想情况下，应使用与源数据库相同或更高主版本的 pg_dump 。

可能会导致缺少功能或恢复问题。理想情况下，应使用与源数据库相同或更高主版本的 。 对于大型数据库，导出和恢复可能需要相当长的时间。 请提前规划以尽量减少停机时间，并在支持的情况下考虑使用并行导出/恢复（ --jobs ）。

）。 请注意， pg_dump / pg_restore 不会复制所有与数据库相关的对象或运行时状态。 这些包括角色及其成员关系、复制槽、服务器级配置（例如 postgresql.conf 、 pg_hba.conf ）、表空间以及运行时统计信息。

恭喜！您已使用 pg_dump 和 pg_restore 成功将 PostgreSQL 数据库迁移到 ClickHouse Managed Postgres。现在，您可以开始探索 Managed Postgres 的各项功能，以及它与 ClickHouse 的集成。下面是一个 10 分钟的快速入门教程，引导您继续操作：