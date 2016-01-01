Managed Postgres 数据迁移

您可以通过四种不同的方式迁移到 Managed Postgres。具体选择哪一种， 取决于您是否需要持续复制、迁移来源，以及应用在切换期间 可容忍的停机时间。

方法 持续复制 (CDC) 运行位置 最适用场景 ClickPipes 是 ClickHouse Cloud 控制台 适用于大多数迁移——提供开箱即用的引导式向导，包含初始加载和 CDC PeerDB 是 自托管 (Docker) 适用于 ClickPipes UI 未涵盖的来源或工作流 pg_dump and pg_restore 否 本地计算机 适用于小型或静态数据集的一次性迁移，且可以接受停机 逻辑复制 是 源端和目标端 Postgres 适合直接控制原生 Postgres 复制、且不依赖第三方工具的场景

对于大多数迁移，ClickPipes 是推荐方案。它完全在 ClickHouse Cloud 控制台内运行，并引导您逐步完成连接源端、导出和导入 schema，以及启动带或不带 CDC 的初始加载。预置的源端连接器支持 Amazon RDS、Aurora、Supabase、Google Cloud SQL、Azure Flexible Server、Neon、Crunchy Bridge、TimescaleDB，以及任何通用的 Postgres 实例。

PeerDB 是一个可通过 Docker 运行的自托管迁移 工具。当您的源端或工作流不适合使用 ClickPipes 向导时，请使用它——例如，当您需要为多个数据库编写 创建 peer 的脚本，或需要让整个迁移完全在您自己的网络内运行时。 PeerDB 不会自动迁移索引、约束或触发器；数据迁移到目标端后，您需要在目标端重新创建这些对象。

pg_dump and pg_restore 会对源端进行快照，并在目标端恢复。由于没有持续的 复制，因此在转储和恢复期间，必须停止源端写入。 对于较小或静态的数据集，或者可以接受维护窗口的非生产环境， 这是合适的选择。

逻辑复制 使用 Postgres 原生的 publication 和订阅，将变更从 源端流式传输到目标端。你需要自行配置 wal_level 、replication slot，以及 REPLICATION 权限——整个过程中不依赖任何第三方工具。 如果你希望完全控制复制机制，或者你的环境不允许使用外部迁移工具，请选择此方式。

开始传输数据后，使用数据验证 确认源端和目标端的行数及内容一致，再 切换应用流量。迁移 FAQ 涵盖了常见错误和恢复步骤。