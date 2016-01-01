使用 ClickHouse Cloud 迁移到 Managed Postgres

ClickHouse Cloud 内置了一个导入向导，可将外部 PostgreSQL 数据库迁移到 Managed Postgres 服务。该向导通过五个引导步骤处理源连接、schema 导出与导入、复制设置以及表选择。

可访问源 PostgreSQL 数据库，并使用具有复制特权的用户账户。

一个用作迁移目标的 ClickHouse Managed Postgres 服务。如果您还没有，请参阅快速入门。

在本地计算机上安装 pg_dump 和 psql 。两者都随标准 PostgreSQL 客户端工具一同提供。

DDL 传播 ：持续复制 (CDC) 会捕获 DML 操作以及 ADD COLUMN 。其他 DDL 修改 (如 DROP COLUMN 和 ALTER COLUMN ) 不会传播，必须在目标端手动执行。

：持续复制 (CDC) 会捕获 DML 操作以及 。其他 DDL 修改 (如 和 ) 不会传播，必须在目标端手动执行。 外键约束：为避免摄取因外键检查而受阻，你需要在目标角色上临时设置 session_replication_role = replica 。这将在下文的第 3 步中说明。

打开 ClickHouse Cloud 控制台，然后选择您的 Managed Postgres 服务。

在左侧边栏中，点击 数据源。

点击 开始导入。

填写源 PostgreSQL 数据库的连接详细信息：主机、端口、用户名、密码和数据库名称。如果源数据库需要，请启用 TLS。

如果您需要与源数据库建立私有连接，可以选择 SSH tunneling 并提供所需的 SSH 详细信息。这样，迁移过程便可安全地连接到无法通过公网访问的数据库。

选择一种摄取方法：

初始加载 + CDC — 复制现有数据，然后使目标持续与后续变更保持同步。

— 复制现有数据，然后使目标持续与后续变更保持同步。 仅初始加载 — 一次性复制，不进行持续复制。

— 一次性复制，不进行持续复制。 仅 CDC — 跳过初始复制，仅从此时起复制新的变更。

点击 下一步。

向导会显示一条已预填源连接详细信息的 pg_dump 命令。请在终端中运行该命令：

pg_dump \ -h <source_host> \ -U <source_user> \ -d <source_database> \ --schema-only \ -f pg.sql

这会在当前目录下创建 pg.sql 文件。

点击 Next。

从下拉列表中选择目标端数据库，或点击 创建新数据库 以预配一个数据库。

向导会显示一条 psql 命令，用于将 schema 转储导入您的 Managed Postgres 服务。请在终端中运行该命令：

psql \ -h <target_host> \ -p 5432 \ -U <target_user> \ -d <target_database> \ -f pg.sql

应用 schema 后，在目标角色上将 session_replication_role 设置为 replica ，以防外键约束阻碍摄取：

ALTER ROLE <target_role> SET session_replication_role TO 'replica';

点击 Next。

指定用于逻辑复制的 publication。如果将其留空，系统会自动创建一个 publication。

展开 进阶复制设置 以调整处理量：

设置 默认值 说明 同步间隔 (秒) 10 轮询 replication slot 的频率 初始加载的并行线程数 4 批量复制阶段使用的线程数 拉取批次大小 100,000 每个复制批次拉取的行数 每个分区的快照行数 100000 大表快照的分区大小 并行创建快照的表数量 1 可并行创建快照的表数量

点击 Next。

选择要复制的表。表会按 schema 分组显示。可选择单个表，或展开某个 schema 以选择其中的所有表。

点击 Create migration。

创建迁移后，你会在数据源中看到它，状态为 Running。

点击该迁移以打开详情页面。Tables 选项卡会显示每个表的初始加载进度，包括已处理的行、分区以及每个分区的平均耗时。Metrics 选项卡会在 CDC 开始后显示复制延迟和处理量。

初始加载完成后，如果使用了 CDC，且复制延迟接近于零：

验证行数。 在切换流量之前，对源端和目标端的关键表进行抽样核对：

SELECT COUNT(*) FROM public.orders;

停止向源端写入。 暂停应用写入。要在切换期间强制设为只读模式：

ALTER DATABASE <source_db> SET default_transaction_read_only = on;

确认复制已同步。 比较源端和目标端的最新一行：

-- Run on both source and target SELECT MAX(id), MAX(updated_at) FROM public.orders;

重新启用约束并恢复复制角色。 重新应用在导入期间暂缓处理的所有索引、约束和触发器，然后重置目标角色：

ALTER ROLE <target_role> SET session_replication_role TO 'origin';

重置序列。 使序列与各表中的当前最大值保持一致：

DO $$ DECLARE r RECORD; BEGIN FOR r IN SELECT n.nspname AS schema_name, c.relname AS table_name, a.attname AS column_name, pg_get_serial_sequence(format('%I.%I', n.nspname, c.relname), a.attname) AS seq_name FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = c.oid WHERE c.relkind = 'r' AND a.attnum > 0 AND NOT a.attisdropped AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema') LOOP IF r.seq_name IS NOT NULL THEN EXECUTE format( 'SELECT setval(%L, COALESCE((SELECT MAX(%I) FROM %I.%I), 0) + 1, false)', r.seq_name, r.column_name, r.schema_name, r.table_name ); END IF; END LOOP; END $$;

切换应用流量。 将应用的读写流量切换到您的 Managed Postgres 服务，并监控是否出现错误、约束违规以及复制健康状况。

清理。 完成切换并确认新服务运行正常后，从数据源中删除该迁移任务。如果您使用了 CDC，请从源端删除 replication slot 以释放资源：