使用 ClickHouse Cloud 迁移到 Managed Postgres
ClickHouse Cloud 内置了一个导入向导，可将外部 PostgreSQL 数据库迁移到 Managed Postgres 服务。该向导通过五个引导步骤处理源连接、schema 导出与导入、复制设置以及表选择。
前提条件
- 可访问源 PostgreSQL 数据库，并使用具有复制特权的用户账户。
- 一个用作迁移目标的 ClickHouse Managed Postgres 服务。如果您还没有，请参阅快速入门。
- 在本地计算机上安装
pg_dump和
psql。两者都随标准 PostgreSQL 客户端工具一同提供。
迁移前的注意事项
- DDL 传播：持续复制 (CDC) 会捕获 DML 操作以及
ADD COLUMN。其他 DDL 修改 (如
DROP COLUMN和
ALTER COLUMN) 不会传播，必须在目标端手动执行。
- 外键约束：为避免摄取因外键检查而受阻，你需要在目标角色上临时设置
session_replication_role = replica。这将在下文的第 3 步中说明。
步骤 1：连接到源数据库
打开 ClickHouse Cloud 控制台，然后选择您的 Managed Postgres 服务。
在左侧边栏中，点击 数据源。
点击 开始导入。
填写源 PostgreSQL 数据库的连接详细信息：主机、端口、用户名、密码和数据库名称。如果源数据库需要，请启用 TLS。
如果您需要与源数据库建立私有连接，可以选择 SSH tunneling 并提供所需的 SSH 详细信息。这样，迁移过程便可安全地连接到无法通过公网访问的数据库。
选择一种摄取方法：
- 初始加载 + CDC — 复制现有数据，然后使目标持续与后续变更保持同步。
- 仅初始加载 — 一次性复制，不进行持续复制。
- 仅 CDC — 跳过初始复制，仅从此时起复制新的变更。
点击 下一步。
第 2 步：导出数据库 schema
向导会显示一条已预填源连接详细信息的
pg_dump 命令。请在终端中运行该命令：
这会在当前目录下创建
pg.sql 文件。
点击 Next。
第 3 步：将 schema 导入您的 Managed Postgres 服务
从下拉列表中选择目标端数据库，或点击 创建新数据库 以预配一个数据库。
向导会显示一条
psql 命令，用于将 schema 转储导入您的 Managed Postgres 服务。请在终端中运行该命令：
应用 schema 后，在目标角色上将
session_replication_role 设置为
replica，以防外键约束阻碍摄取：
点击 Next。
第 4 步：配置摄取设置
指定用于逻辑复制的 publication。如果将其留空，系统会自动创建一个 publication。
展开 进阶复制设置 以调整处理量：
|设置
|默认值
|说明
|同步间隔 (秒)
|10
|轮询 replication slot 的频率
|初始加载的并行线程数
|4
|批量复制阶段使用的线程数
|拉取批次大小
|100,000
|每个复制批次拉取的行数
|每个分区的快照行数
|100000
|大表快照的分区大小
|并行创建快照的表数量
|1
|可并行创建快照的表数量
点击 Next。
第 5 步：选择表
选择要复制的表。表会按 schema 分组显示。可选择单个表，或展开某个 schema 以选择其中的所有表。
点击 Create migration。
监控迁移
创建迁移后，你会在数据源中看到它，状态为 Running。
点击该迁移以打开详情页面。Tables 选项卡会显示每个表的初始加载进度，包括已处理的行、分区以及每个分区的平均耗时。Metrics 选项卡会在 CDC 开始后显示复制延迟和处理量。
迁移后任务
初始加载完成后，如果使用了 CDC，且复制延迟接近于零：
验证行数。 在切换流量之前，对源端和目标端的关键表进行抽样核对：
停止向源端写入。 暂停应用写入。要在切换期间强制设为只读模式：
确认复制已同步。 比较源端和目标端的最新一行：
重新启用约束并恢复复制角色。 重新应用在导入期间暂缓处理的所有索引、约束和触发器，然后重置目标角色：
重置序列。 使序列与各表中的当前最大值保持一致：
切换应用流量。 将应用的读写流量切换到您的 Managed Postgres 服务，并监控是否出现错误、约束违规以及复制健康状况。
清理。 完成切换并确认新服务运行正常后，从数据源中删除该迁移任务。如果您使用了 CDC，请从源端删除 replication slot 以释放资源：