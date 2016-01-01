Managed Postgres 常见问题解答

可以在 ClickHouse Cloud 控制台中，通过 Managed Postgres 实例的 Monitoring 选项卡直接监控 CPU、内存、IOPS 和存储使用情况。

注意 用于详细查询分析的 Query Performance Insights 功能即将上线。

Managed Postgres 包含每日自动备份以及持续的 WAL 归档，使你可以在 7 天保留期内的任意时间点执行时间点恢复。备份存储在 S3 中。

有关备份频率、保留期以及如何执行时间点恢复的完整说明，请参阅 备份与恢复 文档。

Managed Postgres 当前尚不支持 Terraform。我们建议使用 ClickHouse Cloud 控制台来创建和管理实例。

托管 Postgres 提供 100 多种 PostgreSQL 扩展，包括 PostGIS、pgvector、pg_cron 等常用扩展。有关所有可用扩展及其安装说明的完整列表，请参阅 扩展 文档。

可以，您可以通过控制台中的 Settings 选项卡修改 PostgreSQL 和 PgBouncer 的配置参数。有关可用参数以及如何更改它们的详细信息，请参阅 Settings 文档。

提示 如果您需要目前尚不支持的参数，请联系 support 提交请求。

可以。Managed Postgres 提供完整的原生 PostgreSQL 功能，包括在单个实例中支持多个数据库和 schema。可以使用标准 PostgreSQL 命令来创建和管理数据库与 schema。

你对托管的 Postgres 实例拥有完全的超级用户访问权限，因此可以使用标准的 PostgreSQL 命令来创建角色并管理权限。

注意 带有控制台集成功能的增强型 RBAC 计划于今年推出。

Managed Postgres 支持多种迁移方法：