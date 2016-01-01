Managed Postgres 常见问题解答
监控和指标
如何访问我的 Managed Postgres 实例的指标？
可以在 ClickHouse Cloud 控制台中，通过 Managed Postgres 实例的 Monitoring 选项卡直接监控 CPU、内存、IOPS 和存储使用情况。
用于详细查询分析的 Query Performance Insights 功能即将上线。
备份与恢复
提供哪些备份选项？
Managed Postgres 包含每日自动备份以及持续的 WAL 归档，使你可以在 7 天保留期内的任意时间点执行时间点恢复。备份存储在 S3 中。
有关备份频率、保留期以及如何执行时间点恢复的完整说明，请参阅 备份与恢复 文档。
基础设施和自动化
Managed Postgres 是否支持 Terraform？
Managed Postgres 当前尚不支持 Terraform。我们建议使用 ClickHouse Cloud 控制台来创建和管理实例。
扩展与配置
支持哪些扩展？
托管 Postgres 提供 100 多种 PostgreSQL 扩展，包括 PostGIS、pgvector、pg_cron 等常用扩展。有关所有可用扩展及其安装说明的完整列表，请参阅 扩展 文档。
我可以自定义 PostgreSQL 配置参数吗？
可以，您可以通过控制台中的 Settings 选项卡修改 PostgreSQL 和 PgBouncer 的配置参数。有关可用参数以及如何更改它们的详细信息，请参阅 Settings 文档。
如果您需要目前尚不支持的参数，请联系 support 提交请求。
数据库功能
我可以创建多个数据库和 schema 吗？
可以。Managed Postgres 提供完整的原生 PostgreSQL 功能，包括在单个实例中支持多个数据库和 schema。可以使用标准 PostgreSQL 命令来创建和管理数据库与 schema。
是否支持基于角色的访问控制（RBAC）？
你对托管的 Postgres 实例拥有完全的超级用户访问权限，因此可以使用标准的 PostgreSQL 命令来创建角色并管理权限。
带有控制台集成功能的增强型 RBAC 计划于今年推出。
迁移
可用于迁移到 Managed Postgres 的工具有哪些？
Managed Postgres 支持多种迁移方法：
- pg_dump 和 pg_restore：适用于较小的数据库或一次性迁移。请参阅 pg_dump 和 pg_restore 指南。
- 逻辑复制（Logical replication）：适用于需要将停机时间降到最低的较大数据库。请参阅 Logical replication 指南。
- PeerDB：适用于从其他 Postgres 源进行基于 CDC 的复制。请参阅 PeerDB 迁移 指南。
全托管的迁移体验即将推出。