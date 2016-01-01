跳转到主内容
PostgreSQL 扩展

Private preview in ClickHouse Cloud

托管 Postgres 包含一组精心挑选的扩展，用于增强数据库的功能。下面是可用扩展及其版本的列表。

安装扩展

要安装扩展，请连接到您的数据库并执行：

CREATE EXTENSION extension_name;

若要查看当前安装了哪些扩展：

SELECT * FROM pg_extension;

要查看所有可用扩展及其版本：

SELECT * FROM pg_available_extensions;

可用扩展

ExtensionVersionDescription
h34.2.3PostgreSQL 的 H3 绑定
h3_postgis4.2.3H3 与 PostGIS 集成
hll2.19用于存储 HyperLogLog 数据的类型
hypopg1.4.2PostgreSQL 的假设索引
ip4r2.4IPv4 和 IPv6 范围索引类型
mysql_fdw1.2用于查询 MySQL 服务器的外部数据封装器
orafce4.16模拟 Oracle RDBMS 部分函数和包的函数与运算符
pg_clickhouse0.1用于从 PostgreSQL 查询 ClickHouse 数据库的接口
pg_cron1.6PostgreSQL 的作业调度器
pg_hint_plan1.8.0PostgreSQL 的优化器提示
pg_ivm1.13PostgreSQL 上的增量视图维护
pg_partman5.3.1用于按时间或 ID 管理分区表的扩展
pg_repack1.5.3在 PostgreSQL 数据库中以最小锁定重组表
pg_similarity1.0支持相似度查询
pgaudit18.0提供审计功能
pglogical2.4.6PostgreSQL 逻辑复制
pgrouting4.0.0pgRouting 扩展
pgtap1.3.4PostgreSQL 的单元测试扩展
plpgsql_check2.8针对 plpgsql 函数的增强检查
postgis3.6.1PostGIS 几何和地理空间类型及函数
postgis_raster3.6.1PostGIS 栅格类型及函数
postgis_sfcgal3.6.1PostGIS SFCGAL 函数
postgis_tiger_geocoder3.6.1PostGIS tiger 地理编码和反向地理编码器
postgis_topology3.6.1PostGIS 拓扑空间类型及函数
address_standardizer3.6.1用于将地址解析为各个组成元素，通常用于支持地理编码中的地址规范化步骤。
address_standardizer_data_us3.6.1Address Standardizer 美国数据集示例
prefix1.2.0PostgreSQL 的前缀范围模块
semver0.41.0语义版本数据类型
unit7SI 单位扩展
vector0.8.1向量数据类型以及 ivfflat 和 hnsw 访问方法

pg_clickhouse extension

在每个托管的 Postgres 实例中都预装了 pg_clickhouse 扩展。它允许在 PostgreSQL 中直接查询 ClickHouse 数据库，从而为事务和分析提供统一的查询层。

有关安装配置和使用方法的详细信息，请参阅 pg_clickhouse 文档