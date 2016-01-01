PostgreSQL 扩展
托管 Postgres 包含一组精心挑选的扩展，用于增强数据库的功能。下面是可用扩展及其版本的列表。
安装扩展
要安装扩展，请连接到您的数据库并执行：
若要查看当前安装了哪些扩展：
要查看所有可用扩展及其版本：
可用扩展
|Extension
|Version
|Description
h3
|4.2.3
|PostgreSQL 的 H3 绑定
h3_postgis
|4.2.3
|H3 与 PostGIS 集成
hll
|2.19
|用于存储 HyperLogLog 数据的类型
hypopg
|1.4.2
|PostgreSQL 的假设索引
ip4r
|2.4
|IPv4 和 IPv6 范围索引类型
mysql_fdw
|1.2
|用于查询 MySQL 服务器的外部数据封装器
orafce
|4.16
|模拟 Oracle RDBMS 部分函数和包的函数与运算符
pg_clickhouse
|0.1
|用于从 PostgreSQL 查询 ClickHouse 数据库的接口
pg_cron
|1.6
|PostgreSQL 的作业调度器
pg_hint_plan
|1.8.0
|PostgreSQL 的优化器提示
pg_ivm
|1.13
|PostgreSQL 上的增量视图维护
pg_partman
|5.3.1
|用于按时间或 ID 管理分区表的扩展
pg_repack
|1.5.3
|在 PostgreSQL 数据库中以最小锁定重组表
pg_similarity
|1.0
|支持相似度查询
pgaudit
|18.0
|提供审计功能
pglogical
|2.4.6
|PostgreSQL 逻辑复制
pgrouting
|4.0.0
|pgRouting 扩展
pgtap
|1.3.4
|PostgreSQL 的单元测试扩展
plpgsql_check
|2.8
|针对 plpgsql 函数的增强检查
postgis
|3.6.1
|PostGIS 几何和地理空间类型及函数
postgis_raster
|3.6.1
|PostGIS 栅格类型及函数
postgis_sfcgal
|3.6.1
|PostGIS SFCGAL 函数
postgis_tiger_geocoder
|3.6.1
|PostGIS tiger 地理编码和反向地理编码器
postgis_topology
|3.6.1
|PostGIS 拓扑空间类型及函数
address_standardizer
|3.6.1
|用于将地址解析为各个组成元素，通常用于支持地理编码中的地址规范化步骤。
address_standardizer_data_us
|3.6.1
|Address Standardizer 美国数据集示例
prefix
|1.2.0
|PostgreSQL 的前缀范围模块
semver
|0.41.0
|语义版本数据类型
unit
|7
|SI 单位扩展
vector
|0.8.1
|向量数据类型以及 ivfflat 和 hnsw 访问方法
pg_clickhouse extension
在每个托管的 Postgres 实例中都预装了
pg_clickhouse 扩展。它允许在 PostgreSQL 中直接查询 ClickHouse 数据库，从而为事务和分析提供统一的查询层。
有关安装配置和使用方法的详细信息，请参阅 pg_clickhouse 文档。