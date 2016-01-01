PostgreSQL 扩展

托管 Postgres 包含一组精心挑选的扩展，用于增强数据库的功能。下面是可用扩展及其版本的列表。

要安装扩展，请连接到您的数据库并执行：

CREATE EXTENSION extension_name;

若要查看当前安装了哪些扩展：

SELECT * FROM pg_extension;

要查看所有可用扩展及其版本：

SELECT * FROM pg_available_extensions;

Extension Version Description h3 4.2.3 PostgreSQL 的 H3 绑定 h3_postgis 4.2.3 H3 与 PostGIS 集成 hll 2.19 用于存储 HyperLogLog 数据的类型 hypopg 1.4.2 PostgreSQL 的假设索引 ip4r 2.4 IPv4 和 IPv6 范围索引类型 mysql_fdw 1.2 用于查询 MySQL 服务器的外部数据封装器 orafce 4.16 模拟 Oracle RDBMS 部分函数和包的函数与运算符 pg_clickhouse 0.1 用于从 PostgreSQL 查询 ClickHouse 数据库的接口 pg_cron 1.6 PostgreSQL 的作业调度器 pg_hint_plan 1.8.0 PostgreSQL 的优化器提示 pg_ivm 1.13 PostgreSQL 上的增量视图维护 pg_partman 5.3.1 用于按时间或 ID 管理分区表的扩展 pg_repack 1.5.3 在 PostgreSQL 数据库中以最小锁定重组表 pg_similarity 1.0 支持相似度查询 pgaudit 18.0 提供审计功能 pglogical 2.4.6 PostgreSQL 逻辑复制 pgrouting 4.0.0 pgRouting 扩展 pgtap 1.3.4 PostgreSQL 的单元测试扩展 plpgsql_check 2.8 针对 plpgsql 函数的增强检查 postgis 3.6.1 PostGIS 几何和地理空间类型及函数 postgis_raster 3.6.1 PostGIS 栅格类型及函数 postgis_sfcgal 3.6.1 PostGIS SFCGAL 函数 postgis_tiger_geocoder 3.6.1 PostGIS tiger 地理编码和反向地理编码器 postgis_topology 3.6.1 PostGIS 拓扑空间类型及函数 address_standardizer 3.6.1 用于将地址解析为各个组成元素，通常用于支持地理编码中的地址规范化步骤。 address_standardizer_data_us 3.6.1 Address Standardizer 美国数据集示例 prefix 1.2.0 PostgreSQL 的前缀范围模块 semver 0.41.0 语义版本数据类型 unit 7 SI 单位扩展 vector 0.8.1 向量数据类型以及 ivfflat 和 hnsw 访问方法

在每个托管的 Postgres 实例中都预装了 pg_clickhouse 扩展。它允许在 PostgreSQL 中直接查询 ClickHouse 数据库，从而为事务和分析提供统一的查询层。

有关安装配置和使用方法的详细信息，请参阅 pg_clickhouse 文档。