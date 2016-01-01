连接 ClickHouse Managed Postgres

要将应用程序连接到 Managed Postgres，请在实例左侧侧边栏中进入 Connect 视图。

点击 Connect 会打开一个弹窗，其中以多种格式显示您的连接凭据和连接字符串。

连接弹窗会显示以下信息：

Username ：数据库用户（默认： postgres ）

：数据库用户（默认： ） Password ：您的数据库密码（默认隐藏，点击眼睛图标可显示）

：您的数据库密码（默认隐藏，点击眼睛图标可显示） Server ：Managed Postgres 实例的主机名

：Managed Postgres 实例的主机名 Port：PostgreSQL 端口（默认： 5432 ）

Managed Postgres 为您的数据库提供超级用户访问权限。使用这些凭据以超级用户身份连接，以便创建其他用户并管理数据库对象。

Connect via 选项卡会根据你的应用程序需求，提供多种格式的连接字符串：

格式 描述 url 标准连接 URL，格式为 postgresql://<USER>:<PASSWORD>@<HOST>:<PORT>/<DATABASE> psql 可直接用于通过 psql 命令行工具进行连接的命令 env 供基于 libpq 的客户端使用的环境变量 yaml YAML 格式的配置 jdbc 适用于 Java 应用程序的 JDBC 连接字符串

出于安全考虑，连接字符串中的密码默认会被隐藏。单击任意字段或连接字符串旁的复制图标，可将其直接复制到剪贴板。

托管的 Postgres 包含一个内置的 PgBouncer 实例，用于在服务器端进行连接池管理。PgBouncer 有助于改进连接管理、性能和资源利用率，特别适用于以下类型的应用程序：

打开大量并发连接

频繁创建和关闭连接

使用 serverless 或短暂存在的计算环境

要使用连接池，请在连接对话框顶部单击 via PgBouncer 开关。连接信息会更新，将连接通过连接池路由，而不是直接连接到 PostgreSQL。

何时使用 PgBouncer 当应用程序会打开大量短生命周期的连接时，请使用 PgBouncer。对于长时间运行的连接，或使用与连接池不兼容的 PostgreSQL 特性（例如跨事务的 prepared statements（预处理语句））的应用程序，请直接连接。 使用 ClickPipes 通过 PgBouncer 将数据迁移到 ClickHouse 目前不受支持。

所有托管的 Postgres 实例都通过 TLS 进行加密保护。支持的最低版本为 TLS 1.3。

默认情况下，连接将使用 TLS 加密，但不验证证书：

对于生产环境的工作负载，我们建议使用已验证的 TLS 进行连接，以确保你正在与正确的服务器通信。为此，从 Settings 选项卡下载 CA 证书包，并将其添加到数据库客户端的受信任证书存储中。

该 CA 证书是与你的 Managed Postgres 实例唯一对应的，不能用于其他实例。