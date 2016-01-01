ClickHouse 集成

每个托管 Postgres 实例都内置支持向任意 ClickHouse 服务进行 CDC。这使您可以将 Postgres 实例中的部分或全部数据迁移到 ClickHouse，并让 Postgres 上的数据变更在 ClickHouse 中持续且近乎实时地得到反映。其底层由 ClickPipes 提供支持。

要使用此功能，在 Postgres 实例的侧边栏中点击 ClickHouse Integration。

注意 继续之前，请确保您的 Postgres 服务对 ClickPipes 服务是可访问的。默认情况下应满足该条件，但如果您限制了 IP 访问，则可能需要根据 ClickHouse service 所在区域，从此列表中为部分源 IP 授权访问。

点击 Replicate data in ClickHouse 开始配置您的 ClickPipe。