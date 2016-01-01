ClickHouse 集成
每个托管 Postgres 实例都内置支持向任意 ClickHouse 服务进行 CDC。这使您可以将 Postgres 实例中的部分或全部数据迁移到 ClickHouse，并让 Postgres 上的数据变更在 ClickHouse 中持续且近乎实时地得到反映。其底层由 ClickPipes 提供支持。
要使用此功能，在 Postgres 实例的侧边栏中点击 ClickHouse Integration。
注意
继续之前，请确保您的 Postgres 服务对 ClickPipes 服务是可访问的。默认情况下应满足该条件，但如果您限制了 IP 访问，则可能需要根据 ClickHouse service 所在区域，从此列表中为部分源 IP 授权访问。
点击 Replicate data in ClickHouse 开始配置您的 ClickPipe。
配置复制服务
填写复制设置：
- Integration name：此 ClickPipe 的名称
- ClickHouse service：选择现有的 ClickHouse Cloud 服务或创建一个新服务
- Postgres database：要进行复制的源数据库
- Replication method：从以下选项中选择：
- Initial load + CDC：导入现有数据，并通过新变更持续更新表（推荐）
- Initial load only：仅对现有数据进行一次性快照，不进行持续更新
- CDC only：跳过初始快照，仅从现在开始捕获新的变更
点击 Next 继续。
选择要复制的表
选择目标数据库并指定要复制的表：
- Destination database：选择现有的 ClickHouse 数据库或创建一个新数据库
- Prefix default destination table names with schema name：将 Postgres schema 作为前缀添加到目标表名以避免命名冲突
- Preserve NULL values from source：保留源中的 NULL 值，而不是转换为默认值
- Remove deleted rows during merges：对于 ReplacingMergeTree 表，在后台合并过程中物理删除已标记删除的行
展开 schema 并选择要复制的各个表。您也可以自定义目标表名和列设置。
点击 Replicate data to ClickHouse 开始复制。
监控您的 ClickPipe
ClickPipe 启动后，您会在同一个菜单中看到它的列表项。所有数据的初始快照可能需要一些时间，具体取决于表的大小。
点击集成名称以查看详细状态、监控进度、查看错误并管理该 ClickPipe。参见 Lifecycle of a Postgres ClickPipe 以了解 ClickPipe 可能处于的不同状态。