托管 Postgres

ClickHouse Managed Postgres 是一款面向企业的托管 Postgres 服务，专为高性能和大规模场景而构建。依托与计算节点物理同机部署的 NVMe 存储，相较于使用类似 EBS 这类网络附加存储的方案，对于受磁盘限制的工作负载可提供高达 10 倍的性能提升。

该产品与 Ubicloud 联合构建，Ubicloud 的创始团队曾在 Citus Data、Heroku 和 Microsoft 交付世界级 Postgres，拥有丰富的相关经验。Managed Postgres 旨在解决高速增长应用常见的性能挑战：摄取与更新变慢、VACUUM 变慢、尾延迟升高，以及由于磁盘 IOPS 受限而导致的 WAL 峰值等问题。

大多数托管 Postgres 服务使用网络附加存储（如 Amazon EBS），每次磁盘访问都需要一次网络往返。这会引入以毫秒计的延迟并限制 IOPS，从而在写入密集型或 I/O 密集型工作负载中造成瓶颈。

托管 Postgres 使用物理上与数据库位于同一台服务器的 NVMe 存储。这一架构差异带来：

微秒级磁盘延迟 ，而非毫秒级

，而非毫秒级 本地 IOPS 基本不受限制 ，不存在网络瓶颈

，不存在网络瓶颈 在相同成本下最高可达 10 倍的性能提升，显著加速受磁盘限制的工作负载

对于主要受磁盘 IOPS 和延迟限制的 Postgres 工作负载，这意味着更快的数据摄取、更快速完成 vacuum、更低的尾部延迟，以及在高负载下更可预测的性能表现。

托管版 Postgres 可与 ClickHouse 原生集成，将事务处理与分析能力无缝结合，而无需构建复杂的 ETL 管道。

使用 ClickPipes 中的 Postgres CDC 连接器 将 Postgres 数据复制到 ClickHouse。该连接器同时负责初始加载和持续增量同步，已在数百家企业客户的生产环境中充分验证，每月可稳定迁移数百 TB 级数据。

每个 Managed Postgres 实例都预装了 pg_clickhouse 扩展，它允许你直接从 Postgres 查询 ClickHouse。应用可以将 Postgres 作为同时处理事务和分析的统一查询层，而无需连接多个数据库。

该扩展为 ClickHouse 提供了全面的查询下推能力，以实现高效执行，包括对过滤、连接、半连接、聚合和函数的支持。目前，在 22 条 TPC-H 查询中有 14 条能够完全下推到 ClickHouse，相比在标准 Postgres 中运行相同查询，性能提升超过 60 倍。

托管 Postgres 提供生产环境工作负载所需的可靠性和安全功能。

使用基于仲裁的复制，在不同可用区中配置多达两个备用副本。这些备用副本专用于高可用性和自动故障切换，确保数据库在发生故障时能够快速恢复。若需扩展读性能，可另外配置单独的只读副本。配置详情请参阅高可用性页面。

每个实例都自带自动备份功能，支持创建分支副本（fork）和时间点恢复（PITR）。备份基于 WAL-G 运行，这是一个广泛使用的开源工具，用于执行完整备份并将持续生成的 WAL 归档到对象存储中。

Managed Postgres 旨在满足与 ClickHouse Cloud 相同的安全标准：

身份验证 ：支持 SAML/SSO

：支持 SAML/SSO 网络安全 ：IP 允许列表、静态数据和传输中数据加密（TLS 1.3）

：IP 允许列表、静态数据和传输中数据加密（TLS 1.3） 访问控制：为数据库管理提供完整的超级用户（superuser）访问权限