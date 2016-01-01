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使用 Postman 进行编程 API 访问

本指南将帮助您使用 Postman 测试 ClickHouse Cloud API。 Postman 应用程序可以作为网页浏览器使用或下载到桌面。

创建账户

Postman site

创建工作区

  • 为您的工作区命名并设置可见性级别。
Create workspace

创建集合

  • 在左上方菜单的“探索”下，点击“导入”：
Explore > Import
  • 将出现一个弹出窗口：
API URL entry Import
  • 通过点击“导入”按钮选择“Postman 集合”：
Collection > Import

与 ClickHouse Cloud API 规范接口

  • “ClickHouse Cloud 的 API 规范”现在将出现在“集合”（左侧导航）中。
Import your API
  • 点击“ClickHouse Cloud 的 API 规范”。在中间面板选择“授权”选项卡：
Import complete

设置授权

  • 切换下拉菜单以选择“基本认证”：
Basic auth
  • 输入在设置 ClickHouse Cloud API 密钥时收到的用户名和密码：
credentials

启用变量

  • 变量 使您能够在 Postman 中存储和重用值，从而简化 API 测试。

设置组织 ID 和服务 ID

  • 在“集合”中，点击中间面板的“变量”选项卡（基本 URL 将在先前的 API 导入中设置）：
  • baseURL 下，点击开放字段“添加新值”，并替换为您的组织 ID 和服务 ID：
Organization ID and Service ID

测试 ClickHouse Cloud API 功能

测试“获取可用组织列表”

  • 在“ClickHouse Cloud 的 OpenAPI 规范”下，展开文件夹 > V1 > organizations
  • 点击“获取可用组织列表”并按右侧的蓝色“发送”按钮：
Test retrieval of organizations
  • 返回的结果应该交付您的组织详细信息，带有“状态”：200。（如果您收到“状态”400且没有组织信息，说明您的配置不正确）。
Status

测试“获取组织详细信息”

  • organizationid 文件夹下，导航到“获取组织详细信息”：
  • 在中间框架菜单下的参数中，必须提供 organizationid
Test retrieval of organization details
  • 使用大括号中的 orgid {{orgid}} 编辑此值（在之前设置此值时将出现一个菜单）：
Submit test
  • 按下“保存”按钮后，在屏幕右上角按蓝色“发送”按钮。
Return value
  • 返回的结果应该交付您的组织详细信息，带有“状态”：200。（如果您收到“状态”400且没有组织信息，说明您的配置不正确）。

测试“获取服务详细信息”

  • 点击“获取服务详细信息”
  • 使用 {{orgid}}{{serviceid}} 分别编辑 organizationidserviceid 的值。
  • 按“保存”，然后在右侧按蓝色“发送”按钮。
List of services
  • 返回的结果应该交付您的服务及其详细信息的列表，带有“状态”：200。（如果您收到“状态”400且没有服务信息，说明您的配置不正确）。