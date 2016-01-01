使用 Postman 进行编程 API 访问
本指南将帮助您使用 Postman 测试 ClickHouse Cloud API。 Postman 应用程序可以作为网页浏览器使用或下载到桌面。
创建账户
- 免费账户可在 https://www.postman.com 获取。
创建工作区
- 为您的工作区命名并设置可见性级别。
创建集合
- 在左上方菜单的“探索”下，点击“导入”：
- 将出现一个弹出窗口：
- 输入 API 地址：“https://api.clickhouse.cloud/v1”并按 'Enter'：
- 通过点击“导入”按钮选择“Postman 集合”：
与 ClickHouse Cloud API 规范接口
- “ClickHouse Cloud 的 API 规范”现在将出现在“集合”（左侧导航）中。
- 点击“ClickHouse Cloud 的 API 规范”。在中间面板选择“授权”选项卡：
设置授权
- 切换下拉菜单以选择“基本认证”：
- 输入在设置 ClickHouse Cloud API 密钥时收到的用户名和密码：
启用变量
- 变量 使您能够在 Postman 中存储和重用值，从而简化 API 测试。
设置组织 ID 和服务 ID
- 在“集合”中，点击中间面板的“变量”选项卡（基本 URL 将在先前的 API 导入中设置）：
- 在
baseURL下，点击开放字段“添加新值”，并替换为您的组织 ID 和服务 ID：
测试 ClickHouse Cloud API 功能
测试“获取可用组织列表”
- 在“ClickHouse Cloud 的 OpenAPI 规范”下，展开文件夹 > V1 > organizations
- 点击“获取可用组织列表”并按右侧的蓝色“发送”按钮：
- 返回的结果应该交付您的组织详细信息，带有“状态”：200。（如果您收到“状态”400且没有组织信息，说明您的配置不正确）。
测试“获取组织详细信息”
- 在
organizationid文件夹下，导航到“获取组织详细信息”：
- 在中间框架菜单下的参数中，必须提供
organizationid。
- 使用大括号中的
orgid
{{orgid}}编辑此值（在之前设置此值时将出现一个菜单）：
- 按下“保存”按钮后，在屏幕右上角按蓝色“发送”按钮。
- 返回的结果应该交付您的组织详细信息，带有“状态”：200。（如果您收到“状态”400且没有组织信息，说明您的配置不正确）。
测试“获取服务详细信息”
- 点击“获取服务详细信息”
- 使用
{{orgid}}和
{{serviceid}}分别编辑
organizationid和
serviceid的值。
- 按“保存”，然后在右侧按蓝色“发送”按钮。
- 返回的结果应该交付您的服务及其详细信息的列表，带有“状态”：200。（如果您收到“状态”400且没有服务信息，说明您的配置不正确）。