扩展

ClickHouse Cloud 允许两个方向的扩展 - 纵向（增加副本大小）和横向（添加更多副本）。

每个层级的扩展行为如下：

基础 ：基础层仅支持单个副本服务。这些服务的大小是固定的，不允许进行纵向或横向扩展。用户可以升级到 Scale 或 Enterprise 层以扩展他们的服务。

：基础层仅支持单个副本服务。这些服务的大小是固定的，不允许进行纵向或横向扩展。用户可以升级到 Scale 或 Enterprise 层以扩展他们的服务。 扩展 ：扩展层支持单个和多个副本服务。多副本服务将允许扩展。 服务可以在扩展到多副本设置后，纵向扩展到 CSP/区域支持的最大副本大小；仅 2 个及以上副本可以进行纵向扩展。 将提供手动横向扩展。

：扩展层支持单个和多个副本服务。多副本服务将允许扩展。 企业 ：企业层支持单个和多个副本服务，并且多副本服务将允许扩展。 服务可以纵向扩展到 CSP/区域支持的最大副本大小。 标准配置文件（1:4 CPU 与内存比）将支持纵向自动扩展。 自定义配置文件（ highMemory 和 highCPU ）可以通过支持工单进行纵向扩展。 将提供手动横向扩展。

：企业层支持单个和多个副本服务，并且多副本服务将允许扩展。

备注 服务的横向扩展最多可支持 20 个副本。如果您需要额外的副本，请联系我们的支持团队。

扩展将限制为 2 个以上的副本。一旦扩展，用户将不被允许缩减为单个副本，因为这可能导致不稳定和潜在的数据丢失。

我们引入了一种新的计算副本纵向扩展机制，称为“Make Before Break”（MBB）。这种方法在移除旧副本之前添加一个或多个新大小的副本，从而防止在扩展操作中出现容量损失。通过消除移除现有副本与添加新副本之间的间隙，MBB 创建了一个更无缝且干扰较少的扩展过程。这在需要额外容量的扩展场景中特别有利，因为过早移除副本只会加剧资源限制。

请注意，作为此更改的一部分，历史系统表数据将在扩展事件期间保留最多 30 天。此外，对于在 AWS 或 GCP 上的服务，2024 年 12 月 19 日之前的任何系统表数据，以及对于在 Azure 上的服务，2025 年 1 月 14 日之前的任何系统表数据，将不会在迁移到新的组织层级时保留。