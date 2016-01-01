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迁移到新计划

选择新计划

新成立的组织可以在旧（遗留）计划上启动服务吗？

不可以，新创建的组织在公告后将无法访问旧计划。

用户可以自行迁移到新的定价计划吗？

可以，以下是自行迁移的指导：

当前计划新计划自助迁移
开发基础如果组织中的所有服务都支持开发，则支持迁移
开发扩展（2 个副本及以上）
开发企业（2 个副本及以上）
生产扩展（3 个副本及以上）
生产企业（3 个副本及以上）
专用联系 support

在试用开发和生产服务期间，用户的体验将如何？

用户可以在试用期间进行升级，并继续使用试用积分评估新的服务层级及其支持的功能。然而，如果他们选择继续使用相同的开发和生产服务，他们可以继续使用并升级到按需付费（PAYG）。他们仍然需要在 2025 年 7 月 23 日之前进行迁移。

用户可以升级他们的层级吗，例如 基础 → 扩展，扩展 → 企业 等？

可以，用户可以自助升级，定价将在升级后反映所选层级。

用户可以从更高的层级迁移到更低成本的层级吗，例如 企业 → 扩展，扩展 → 基础，企业 → 基础 自助？

不可以，我们不允许降级层级。

只有开发服务的用户可以迁移到基础层级吗？

可以，这将被允许。用户将根据他们过去的使用情况获得推荐，可以选择基础 1x8GiB1x12GiB

同一组织中拥有开发和生产服务的用户可以迁移到基础层级吗？

不可以，如果用户在同一组织中同时拥有开发和生产服务，他们只能自助迁移到扩展或企业层级。如果他们想迁移到基础层级，他们应删除所有现有的生产服务。

我们引入了一种新的垂直扩展机制，称为“先建立后拆除”（Make Before Break，MBB）。这种方法会在移除旧副本之前添加一个或多个新的大小的副本，防止在扩展操作过程中任何容量的损失。通过消除移除现有副本和添加新副本之间的间隙，MBB创造了一个更无缝和不那么干扰的扩展过程。它在需要额外容量的扩展场景中特别有利，因为过早删除副本只会加剧资源约束。

请注意，作为此更改的一部分，历史系统表数据将在扩展事件中最多保留 30 天。此外，对于 AWS 或 GCP 上的服务，2024 年 12 月 19 日之前的任何系统表数据将不会保留，Azure 上的服务则为 2025 年 1 月 14 日之前的数据将不会保留，作为迁移到新的组织层级的一部分。

估算成本

在迁移过程中，用户将如何被指导，了解哪个层级最适合他们的需求？

如果您有服务，控制台会根据历史使用情况提示您每个服务的推荐选项。新用户可以详细查看列出的能力和功能，并决定哪个层级最适合他们的需求。

用户如何在新定价中确定和估算“仓库”的成本？

请参考 Pricing 页面上的定价计算器，这将帮助估算基于您的工作负载大小和层级选择的成本。

进行迁移

进行迁移的服务版本先决条件是什么？

您的服务必须是 24.8 版本或更高，并已迁移到 SharedMergeTree。

当前开发和生产服务的用户的迁移体验如何？用户需要规划服务不可用的维护窗口吗？

将开发和生产服务迁移到新的定价层级可能会触发服务器重启。要迁移专用服务，请联系 support

用户在迁移后应采取哪些其他措施？

API 访问模式将会有所不同。

使用我们的 OpenAPI 创建新服务的用户将被要求在服务创建 POST 请求中移除 tier 字段。

由于我们不再有服务层级，tier 字段已从服务对象中删除。
这将影响 POSTGETPATCH 服务请求返回的对象。因此，任何使用这些 API 的代码可能需要进行调整以处理这些更改。

每个服务创建时，副本的数量默认为扩展和企业层级的 3，而基础层级的默认为 1。
对于扩展和企业层级，可以通过在服务创建请求中传递 numReplicas 字段来进行调整。
numReplicas 字段的值必须在 2 到 20 之间，对于一个仓库中的第一个服务。
在现有仓库中创建的服务可以至少拥有 1 个副本。

如果使用现有的 Terraform 提供程序进行自动化，用户应该进行哪些更改？

一旦组织迁移到其中一个新计划，用户将需要使用我们的 Terraform 提供程序版本 2.0.0 或更高版本。

新的 Terraform 提供程序是为了处理服务的 tier 属性的更改。

迁移后，不再接受 tier 字段，应删除对其的引用。

用户还可以将 num_replicas 字段指定为服务资源的一个属性。

每个服务创建时，副本的数量默认为扩展和企业层级的 3，而基础层级的默认为 1。
对于扩展和企业层级，可以通过在服务创建请求中传递 numReplicas 字段来进行调整。
num_replicas 字段的值必须在 2 到 20 之间，对于一个仓库中的第一个服务。
在现有仓库中创建的服务可以至少拥有 1 个副本。

用户需要对数据库访问进行任何更改吗？

不需要，数据库用户名/密码的工作方式与之前相同。

用户需要重新配置私有网络功能吗？

不需要，用户在将生产服务迁移到扩展或企业后，可以使用其现有的私有网络（私有链接、PSC 等）配置。