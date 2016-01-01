迁移到新计划

不可以，新创建的组织在公告后将无法访问旧计划。

可以，以下是自行迁移的指导：

当前计划 新计划 自助迁移 开发 基础 如果组织中的所有服务都支持开发，则支持迁移 开发 扩展（2 个副本及以上） ✅ 开发 企业（2 个副本及以上） ✅ 生产 扩展（3 个副本及以上） ✅ 生产 企业（3 个副本及以上） ✅ 专用 联系 support

用户可以在试用期间进行升级，并继续使用试用积分评估新的服务层级及其支持的功能。然而，如果他们选择继续使用相同的开发和生产服务，他们可以继续使用并升级到按需付费（PAYG）。他们仍然需要在 2025 年 7 月 23 日之前进行迁移。

可以，用户可以自助升级，定价将在升级后反映所选层级。

不可以，我们不允许降级层级。

可以，这将被允许。用户将根据他们过去的使用情况获得推荐，可以选择基础 1x8GiB 或 1x12GiB 。

不可以，如果用户在同一组织中同时拥有开发和生产服务，他们只能自助迁移到扩展或企业层级。如果他们想迁移到基础层级，他们应删除所有现有的生产服务。

我们引入了一种新的垂直扩展机制，称为“先建立后拆除”（Make Before Break，MBB）。这种方法会在移除旧副本之前添加一个或多个新的大小的副本，防止在扩展操作过程中任何容量的损失。通过消除移除现有副本和添加新副本之间的间隙，MBB创造了一个更无缝和不那么干扰的扩展过程。它在需要额外容量的扩展场景中特别有利，因为过早删除副本只会加剧资源约束。

请注意，作为此更改的一部分，历史系统表数据将在扩展事件中最多保留 30 天。此外，对于 AWS 或 GCP 上的服务，2024 年 12 月 19 日之前的任何系统表数据将不会保留，Azure 上的服务则为 2025 年 1 月 14 日之前的数据将不会保留，作为迁移到新的组织层级的一部分。

如果您有服务，控制台会根据历史使用情况提示您每个服务的推荐选项。新用户可以详细查看列出的能力和功能，并决定哪个层级最适合他们的需求。

请参考 Pricing 页面上的定价计算器，这将帮助估算基于您的工作负载大小和层级选择的成本。

您的服务必须是 24.8 版本或更高，并已迁移到 SharedMergeTree。

将开发和生产服务迁移到新的定价层级可能会触发服务器重启。要迁移专用服务，请联系 support。

API 访问模式将会有所不同。

使用我们的 OpenAPI 创建新服务的用户将被要求在服务创建 POST 请求中移除 tier 字段。

由于我们不再有服务层级， tier 字段已从服务对象中删除。

这将影响 POST 、 GET 和 PATCH 服务请求返回的对象。因此，任何使用这些 API 的代码可能需要进行调整以处理这些更改。

每个服务创建时，副本的数量默认为扩展和企业层级的 3，而基础层级的默认为 1。

对于扩展和企业层级，可以通过在服务创建请求中传递 numReplicas 字段来进行调整。

numReplicas 字段的值必须在 2 到 20 之间，对于一个仓库中的第一个服务。

在现有仓库中创建的服务可以至少拥有 1 个副本。

一旦组织迁移到其中一个新计划，用户将需要使用我们的 Terraform 提供程序版本 2.0.0 或更高版本。

新的 Terraform 提供程序是为了处理服务的 tier 属性的更改。

迁移后，不再接受 tier 字段，应删除对其的引用。

用户还可以将 num_replicas 字段指定为服务资源的一个属性。

每个服务创建时，副本的数量默认为扩展和企业层级的 3，而基础层级的默认为 1。

对于扩展和企业层级，可以通过在服务创建请求中传递 numReplicas 字段来进行调整。

num_replicas 字段的值必须在 2 到 20 之间，对于一个仓库中的第一个服务。

在现有仓库中创建的服务可以至少拥有 1 个副本。

不需要，数据库用户名/密码的工作方式与之前相同。

不需要，用户在将生产服务迁移到扩展或企业后，可以使用其现有的私有网络（私有链接、PSC 等）配置。