新层级的描述

私有链接/私有服务连接： 现在所有类型的服务在 Scale 和 Enterprise 层级上都支持私有连接（包括单副本服务）。这意味着您现在可以为您的生产（大规模）和开发（小规模）环境提供私有链接。

现在所有类型的服务在 Scale 和 Enterprise 层级上都支持私有连接（包括单副本服务）。这意味着您现在可以为您的生产（大规模）和开发（小规模）环境提供私有链接。 备份： 所有服务默认提供一个备份，额外的备份需要单独收费。用户可以利用可配置的备份控制管理额外的备份。这意味着备份需求较少的服务不需要支付更高的捆绑价格。有关更多详细信息，请参见备份常见问题解答。

所有服务默认提供一个备份，额外的备份需要单独收费。用户可以利用可配置的备份控制管理额外的备份。这意味着备份需求较少的服务不需要支付更高的捆绑价格。有关更多详细信息，请参见备份常见问题解答。 增强加密： 该功能在 Enterprise 层级服务中可用，包括单副本服务，适用于 AWS 和 GCP。服务默认使用我们的密钥进行加密，并可以切换为客户的密钥以启用客户管理的加密密钥（CMEK）。

该功能在 Enterprise 层级服务中可用，包括单副本服务，适用于 AWS 和 GCP。服务默认使用我们的密钥进行加密，并可以切换为客户的密钥以启用客户管理的加密密钥（CMEK）。 单点登录 (SSO)： 此功能在 Enterprise 层级提供，需要支持票据以便为组织启用。拥有多个组织的用户应确保他们的所有组织均在 Enterprise 层级上，以便为每个组织使用 SSO。

基本层级适合小型工作负载 - 用户希望部署一个不需要高可用性的小型分析应用程序，或在一个原型上进行工作。此层级不适合需要规模、可靠性（灾难恢复/高可用性）和数据持久性的工作负载。该层级支持固定大小1x8GiB或1x12GiB的单副本服务。有关更多信息，请参阅文档和 支持政策。

不，用户需要升级到 Scale 或 Enterprise 才能访问此功能。

不，用户需要升级到 Enterprise 层级才能访问此功能。

是的，单副本服务在所有三个层级中都支持。用户可以扩展，但不允许扩展到单副本中。

不，此层级的服务旨在支持小型和固定大小（单副本 1x8GiB 或 1x12GiB ）的工作负载。如果用户需要增加/减少副本或添加副本，将被提示升级到 Scale 或 Enterprise 层级。

仅 Scale 和 Enterprise 层级支持计算-计算分离。请注意，此功能需要运行至少 2+ 副本的父服务。

现有的开发和生产服务不支持计算-计算分离，除非用户已参与私有预览和测试版。如果您有其他问题，请联系 支持。

Enterprise 层级将支持标准配置（1:4 vCPU:内存比例），以及 highMem (1:8 ratio) 和 highCPU (1:2 ratio) 自定义配置， 提供给用户更多灵活性以选择最适合他们需求的配置。Enterprise 层级将使用与基本层级和 Scale 层级一起部署的共享计算资源。