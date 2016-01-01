配置组织支出告警

支出告警会在您的组织在一个计费周期内的用量达到已配置阈值时通知您，帮助您避免意外收费。它们仅发送通知；如需了解会触发自动开票的阈值，请参见支付阈值。

你必须具有 Organization Admin 或 Billing Admin 角色，才能配置和查看支出告警。

告警基于一个计费周期内的总使用量，并在每个新周期开始时重置。

告警每小时触发一次，依据该时刻计算出的总使用量；因此，只有在超出阈值后才会触发。

支出告警不会限制使用 支出告警达到 100% 时，不会限制或封顶您的使用量——支出在超过 100% 阈值后仍会继续累计。

打开支出告警对话框 在 ClickHouse Cloud 控制台中，前往 Organization > Billing。 点击 Actions > Add spend alerts。 配置并保存告警 输入支出告警金额，单位为美元或每个计费周期的 credits。 选择通知渠道：Email、UI 和/或 Slack。 点击 Save。

系统会根据您配置的支出告警金额，自动创建三条告警，并在达到相应金额时触发：

阈值 触发条件 示例 ($10 告警) 50% 支出达到一半 $5 75% 支出达到四分之三 $7.50 100% 支出达到全部 $10