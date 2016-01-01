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成员

列出组织成员

返回组织中的所有成员列表。

方法路径
GET/v1/organizations/{organizationId}/members

请求

路径参数

名称类型描述
organizationIduuid请求的组织的 ID。

响应

响应架构

名称类型描述
userIdstring唯一用户 ID。如果用户是多个组织的成员，该 ID 将保持不变。
namestring成员在个人用户个人资料中设置的名称。
emailemail成员在个人用户个人资料中设置的电子邮件。
rolestring成员在组织中的角色。
joinedAtdate-time成员加入组织的时间戳。 ISO-8601 格式。

示例响应

获取成员详细信息

返回单个组织成员的详细信息。

方法路径
GET/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}

请求

路径参数

名称类型描述
organizationIduuid成员所属组织的 ID。
userIduuid请求用户的 ID。

响应

响应架构

名称类型描述
userIdstring唯一用户 ID。如果用户是多个组织的成员，该 ID 将保持不变。
namestring成员在个人用户个人资料中设置的名称。
emailemail成员在个人用户个人资料中设置的电子邮件。
rolestring成员在组织中的角色。
joinedAtdate-time成员加入组织的时间戳。 ISO-8601 格式。

示例响应

更新组织成员

更新组织成员的角色。

方法路径
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}

请求

路径参数

名称类型描述
organizationIduuid成员所属组织的 ID。
userIduuid要修补的用户的 ID。

请求体参数

名称类型描述
rolestring成员在组织中的角色。

响应

响应架构

名称类型描述
userIdstring唯一用户 ID。如果用户是多个组织的成员，该 ID 将保持不变。
namestring成员在个人用户个人资料中设置的名称。
emailemail成员在个人用户个人资料中设置的电子邮件。
rolestring成员在组织中的角色。
joinedAtdate-time成员加入组织的时间戳。 ISO-8601 格式。

示例响应

移除组织成员

从组织中移除用户。

方法路径
DELETE/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}

请求

路径参数

名称类型描述
organizationIduuid请求的组织 ID。
userIduuid请求用户的 ID。