成员
列出组织成员
返回组织中的所有成员列表。
|方法
|路径
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/members
请求
路径参数
|名称
|类型
|描述
|organizationId
|uuid
|请求的组织的 ID。
响应
响应架构
|名称
|类型
|描述
|userId
|string
|唯一用户 ID。如果用户是多个组织的成员，该 ID 将保持不变。
|name
|string
|成员在个人用户个人资料中设置的名称。
|成员在个人用户个人资料中设置的电子邮件。
|role
|string
|成员在组织中的角色。
|joinedAt
|date-time
|成员加入组织的时间戳。 ISO-8601 格式。
示例响应
获取成员详细信息
返回单个组织成员的详细信息。
|方法
|路径
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}
请求
路径参数
|名称
|类型
|描述
|organizationId
|uuid
|成员所属组织的 ID。
|userId
|uuid
|请求用户的 ID。
响应
响应架构
|名称
|类型
|描述
|userId
|string
|唯一用户 ID。如果用户是多个组织的成员，该 ID 将保持不变。
|name
|string
|成员在个人用户个人资料中设置的名称。
|成员在个人用户个人资料中设置的电子邮件。
|role
|string
|成员在组织中的角色。
|joinedAt
|date-time
|成员加入组织的时间戳。 ISO-8601 格式。
示例响应
更新组织成员
更新组织成员的角色。
|方法
|路径
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}
请求
路径参数
|名称
|类型
|描述
|organizationId
|uuid
|成员所属组织的 ID。
|userId
|uuid
|要修补的用户的 ID。
请求体参数
|名称
|类型
|描述
|role
|string
|成员在组织中的角色。
响应
响应架构
|名称
|类型
|描述
|userId
|string
|唯一用户 ID。如果用户是多个组织的成员，该 ID 将保持不变。
|name
|string
|成员在个人用户个人资料中设置的名称。
|成员在个人用户个人资料中设置的电子邮件。
|role
|string
|成员在组织中的角色。
|joinedAt
|date-time
|成员加入组织的时间戳。 ISO-8601 格式。
示例响应
移除组织成员
从组织中移除用户。
|方法
|路径
|DELETE
/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}
请求
路径参数
|名称
|类型
|描述
|organizationId
|uuid
|请求的组织 ID。
|userId
|uuid
|请求用户的 ID。