ClickHouse Cloud API

ClickHouse Cloud API 是一个为开发者设计的 REST API，旨在简化对 ClickHouse Cloud 上组织和服务的管理。通过我们的 Cloud API，您可以创建和管理服务，提供 API 密钥，添加或移除组织中的成员等。

了解如何创建您的第一个 API 密钥并开始使用 ClickHouse Cloud API.

每个组织的开发者最多可以拥有 100 个 API 密钥。每个 API 密钥在 10 秒内的请求限制为 10 次。如果您希望增加您组织的 API 密钥数量或每 10 秒的请求次数，请联系 [email protected]

官方的 ClickHouse Terraform 提供者允许您使用 基础设施即代码 来创建可预测的、版本控制的配置，从而使部署的错误率大大降低。

您可以在 Terraform 注册表 中查看 Terraform 提供者文档。

如果您想为 ClickHouse Terraform 提供者贡献代码，可以在 GitHub 仓库 中查看源代码。

ClickHouse Cloud API 基于开源的 OpenAPI 规范 构建，以便于预测性的客户端调用。如果您需要以编程方式访问 ClickHouse Cloud API 文档，我们提供一个基于 JSON 的 Swagger 端点，地址为 https://api.clickhouse.cloud/v1。我们的 API 参考文档也会自动从相同的端点生成。如果您更喜欢通过 Swagger UI 访问 API 文档，请点击 这里。

我们建议您首先访问 我们的 Slack 渠道以获得快速支持。如果您需要额外的帮助或有关我们 API 及其功能的更多信息，请通过 https://console.clickhouse.cloud/support 联系 ClickHouse 支持团队。