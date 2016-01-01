管理自定义角色

这个指南适用于在 ClickHouse Cloud 中拥有 Admin 角色的用户。

ClickHouse Cloud 客户可以选择预定义的系统角色，也可以创建自定义角色并将其分配给用户。有关系统角色及其对应权限的更多信息，请参阅 控制台角色和权限。这个指南介绍了如何管理自定义角色。

自定义角色可包含组织、服务和数据库权限的任意组合。权限可应用于全部服务和数据库，或其子集。

进入组织设置并选择 Users and roles 在服务页面中，选择您的组织名称。然后在弹出菜单中选择 Users and roles 菜单项。 选择 选项卡 在屏幕顶部中间位置选择 Roles 选项卡。 在右上角选择 点击屏幕右上角的 Create new role 按钮。 为角色命名 输入一个便于识别的角色名称。为用户和 API 密钥分配角色时，您将看到此名称。 点击 并选择权限范围 点击 Allow 按钮，然后从组织、服务和/或数据库权限中进行选择。有关所有权限的说明，请参见 控制台角色和权限。 提示 请确保需要登录控制台的用户至少具有“组织 > 访问组织”权限。 检查新角色 在最终确认前，检查分配给新角色的权限。完成后，点击 Create role 。

自定义角色在创建后仍可更新。用户会失去从该角色中移除的所有权限，也会获得新增的权限。

提示 用户权限具有叠加性。如果某个用户通过多个角色拥有执行某项操作的权限，那么仅从其中一个角色中移除该权限时，他们可能不会立即失去访问权限。

进入组织设置，然后选择 Users and roles 选择 Roles 选项卡 选择要更新的角色旁边的三个点 选择 Edit 修改权限 选择 Edit role

自定义角色可以随时删除。

注意 组织中必须至少有一位用户具有管理权限。如果删除该角色会导致最后一位用户失去管理权限，则无法删除该角色。要解决此问题，请先为至少一位用户分配 Admin 系统角色，然后再删除自定义角色。