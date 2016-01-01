跳到主要内容
Cloud integrations

This section contains guides and references for integrating ClickHouse Cloud with external data sources that require additional configuration.

Cloud IP addressesNetworking information needed for some table functions and connections
Accessing S3 data securelyAccess external data sources in AWS S3 using role based access

Additional connections for external data sources

ClickPipes for data ingestion

ClickPipes allow customers to easily integrate streaming data from a number of sources. Refer to ClickPipes in our Integrations documentation for additional information.

Table functions as external data sources

ClickHouse supports a number of table functions to access external data sources. For more information, refer to table functions in the SQL reference section.