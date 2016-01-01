SQL控制台

SQL控制台是探索和查询你的ClickHouse Cloud数据库的最快捷方式。你可以使用SQL控制台来：

连接到你的ClickHouse Cloud服务

查看、过滤和排序表数据

只需几次点击即可执行查询并可视化结果数据

与团队成员分享查询，更有效地协作。

你ClickHouse实例中包含的表概述可以在左侧边栏区域找到。使用左侧栏顶部的数据库选择器查看特定数据库中的表。

列表中的表也可以展开以查看列和类型。

点击列表中的表以在新标签中打开它。在表视图中，可以轻松查看、选择和复制数据。注意在复制粘贴到Microsoft Excel和Google Sheets等电子表格应用程序时，结构和格式会被保留。你可以使用页脚的导航在表数据的页面间翻转（分页以30行增量）。

可以使用单元格检查工具查看单个单元格中包含的大量数据。要打开它，请右键点击一个单元格并选择“检查单元格”。点击检查器内容右上角的复制图标可以复制单元格检查器的内容。

要在SQL控制台中排序表，请打开一个表并选择工具栏中的“排序”按钮。此按钮将打开一个菜单，让你可以配置排序。你可以选择按哪个列进行排序并配置排序的顺序（升序或降序）。选择“应用”或按回车键以排序你的表。

SQL控制台还允许你向表中添加多个排序。再次点击“排序”按钮以添加另一个排序。

备注 排序是按照它们在排序面板中的出现顺序（从上到下）应用的。要删除一个排序，只需点击排序旁边的“x”按钮。

要在SQL控制台中过滤表，打开一个表并选择“过滤”按钮。与排序一样，此按钮将打开一个菜单，让你可以配置你的过滤器。你可以选择按哪个列进行过滤并选择必要的标准。SQL控制台智能地显示与列中包含的数据类型相对应的过滤选项。

当你对过滤器满意时，可以选择“应用”以过滤数据。你还可以添加额外的过滤器，如下所示。

类似于排序功能，点击过滤器旁边的“x”按钮以删除它。

SQL控制台允许你同时过滤和排序表。为此，按照上述步骤添加所有所需的过滤器和排序，然后点击“应用”按钮。

SQL控制台可以将你的排序和过滤直接转换为查询，只需一键。只需从工具栏选择“创建查询”按钮，并选择你的排序和过滤参数。点击“创建查询”后，将打开一个新的查询标签，预填充与表视图中数据对应的SQL命令。

备注 使用“创建查询”功能时，过滤和排序不是强制的。

你可以通过阅读 (link) 查询文档来了解更多关于SQL控制台中查询的信息。

在SQL控制台中创建新查询有两种方法。

点击标签栏中的“+”按钮

从左侧边栏查询列表中选择“新查询”按钮

要运行查询，将你的SQL命令输入SQL编辑器，并点击“运行”按钮或使用快捷方式 cmd / ctrl + enter 。要顺序写入和运行多个命令，请确保在每个命令后添加分号。

查询执行选项 默认情况下，点击运行按钮将执行SQL编辑器中的所有命令。SQL控制台支持两种其他查询执行选项：

运行选中的命令

在光标处运行命令

要运行选中的命令，突出显示所需的命令或命令序列，然后点击“运行”按钮（或使用快捷方式 cmd / ctrl + enter ）。当选定项存在时，你也可以在SQL编辑器的上下文菜单中选择“运行选定”。

在当前位置运行命令可以通过两种方式实现：

从扩展的运行选项菜单中选择“在光标处” （或使用对应的 cmd / ctrl + shift + enter 键盘快捷方式）

从SQL编辑器的上下文菜单中选择“在光标处运行”

备注 光标位置处的命令在执行时会闪烁黄色。

当查询正在运行时，查询编辑器工具栏中的“运行”按钮将被替换为“取消”按钮。只需点击此按钮或按 Esc 以取消查询。注意：已返回的任何结果在取消后将继续保留。

保存查询使你能够轻松找到它们并与队友分享。SQL控制台还允许你将查询组织到文件夹中。

要保存查询，只需点击工具栏中“运行”按钮旁边的“保存”按钮。输入所需的名称并点击“保存查询”。

备注 使用快捷方式 cmd / ctrl + s 也会保存当前查询标签中的任何工作。

或者，你可以通过点击工具栏中的“无标题查询”，调整名称并按回车键，来同时命名和保存查询：

SQL控制台允许你轻松与团队成员分享查询。SQL控制台支持四种访问级别，可在全局和按用户的基础上进行调整：

拥有者（可以调整共享选项）

写入访问

只读访问

无访问权限

保存查询后，点击工具栏中的“分享”按钮。将出现一个共享选项的模态框：

要调整对所有有访问服务的组织成员的查询访问权限，只需在顶行中调整访问级别选择器：

在上面应用后，所有有权访问SQL控制台的团队成员都可以查看（和执行）该查询。

要调整特定成员的查询访问权限，从“添加团队成员”选择器中选择所需的团队成员：

选择团队成员后，将出现一个新的项目，其中包含访问级别选择器：

如果某个查询已与您共享，它将在SQL控制台左侧边栏的“查询”标签中显示：

保存的查询也会被永久链接，这意味着你可以发送和接收共享查询的链接，并直接打开它们。

任何可能在查询中存在的参数的值将自动添加到保存的查询URL中作为查询参数。例如，如果查询包含 {start_date: Date} 和 {end_date: Date} 参数，永久链接可能如下所示： https://console.clickhouse.cloud/services/:serviceId/console/query/:queryId?param_start_date=2015-01-01¶m_end_date=2016-01-01 。

执行查询后，你可以使用结果面板中的搜索输入快速在返回的结果集中进行搜索。此功能有助于预览附加 WHERE 子句的结果，或仅仅检查确保特定数据包含在结果集中。在输入搜索值后，结果面板将更新并返回包含与输入值匹配的条目的记录。在这个例子中，我们将在 hackernews 表中查找包含 ClickHouse 的所有 breakfast 实例（不区分大小写）：

注意：任何匹配输入值的字段都将被返回。例如，以上截图中的第三条记录在 by 字段中不匹配“breakfast”，但在 text 字段中匹配：

默认情况下，查询结果面板将在单个页面上显示每个结果记录。对于较大的结果集，分页结果可能更方便查看。这可以通过结果面板右下角的分页选择器来实现：

选择页面大小将立即对结果集应用分页，并在结果面板页脚中间出现导航选项。

查询结果集可以直接从SQL控制台轻松导出为CSV格式。为此，请打开结果面板工具栏右侧的 ••• 菜单并选择“下载为CSV”。

某些数据可以以图表形式更容易理解。你可以直接从SQL控制台仅需几次点击快速创建可视化查询结果数据。作为例子，我们将使用一个查询来计算纽约市出租车每周的统计数据：

没有可视化，这些结果很难解读。让我们把它们转化为图表。

要开始构建可视化，请从查询结果面板工具栏中选择“图表”选项。将出现一个图表配置面板：

我们将开始创建一个简单的条形图，跟踪按 week 的 trip_total 。为此，我们将 week 字段拖到x轴， trip_total 字段拖到y轴：

大多数图表类型支持多个数值轴上的字段。为了演示，我们将 fare_total 字段拖到y轴：

SQL控制台支持十种图表类型，可以从图表配置面板中的图表类型选择器中选择。例如，我们可以轻松地将之前的图表类型从条形图更改为区域图：

图表标题与提供数据的查询名称相匹配。更新查询的名称将导致图表标题也更新：

在图表配置面板的“高级”部分还可以调整许多更高级的图表特征。首先，我们将调整以下设置：

副标题

轴标题

x轴的标签方向

我们的图表将相应更新：