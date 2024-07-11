查询 API 端点

查询 API 端点 功能使您能够直接从 ClickHouse Cloud 控制台中的任何保存的 SQL 查询创建 API 端点。您可以通过 HTTP 访问 API 端点，以在不需要通过原生驱动程序连接到 ClickHouse Cloud 服务的情况下执行保存的查询。

在继续之前，请确保您拥有 API 密钥和管理员控制台角色。您可以按照本指南创建 API 密钥。

如果您已有一个保存的查询，可以跳过此步骤。

打开一个新的查询选项卡。为了演示，我们将使用youtube 数据集，该数据集包含大约 45 亿条记录。作为示例查询，我们将返回按每个视频平均观看次数排序的前 10 位上传者，用户可以输入 year 参数：

请注意，此查询包含一个参数（ year ）。SQL 控制台查询编辑器会自动检测 ClickHouse 查询参数表达式，并为每个参数提供一个输入框。我们快速运行这个查询以确保它有效：

接下来的步骤是保存该查询：

有关保存查询的更多文档可以在这里找到。

可以通过单击查询视图中的 分享 按钮并选择 API Endpoint 直接配置查询 API 端点。系统将提示您指定可以访问该端点的 API 密钥：

选择一个 API 密钥后，查询 API 端点将自动开通。将显示一个示例 curl 命令，以便您可以发送测试请求：

查询中的参数可以使用语法 {parameter_name: type} 指定。这些参数将被自动检测，示例请求负载将包含一个 queryVariables 对象，通过该对象可以传递这些参数。

创建查询 API 端点后，您可以使用 curl 或任何其他 HTTP 客户端来测试它是否正常工作：

在发送第一个请求之后，应该立即在 分享 按钮右侧出现一个新按钮。单击它将打开一个飞出窗口，显示有关查询的监控数据：

此路由在指定的查询端点上运行查询。它支持不同的版本、格式和查询变量。响应可以以流的形式传输（仅限 version 2）或作为单个有效负载返回。

必需 ：是

：是 方法 ：通过 OpenAPI 密钥/秘密的基本身份验证

：通过 OpenAPI 密钥/秘密的基本身份验证 权限：对查询端点的适当权限。

queryEndpointId （必需）：要运行的查询端点的唯一标识符。

无

format （可选）：响应的格式。支持 ClickHouse 支持的所有格式。

（可选）：响应的格式。支持 ClickHouse 支持的所有格式。 param_:name 查询变量。在查询中使用。 name 应与查询中的变量名匹配。当请求的主体是流时，仅应使用此项。

查询变量。在查询中使用。 应与查询中的变量名匹配。当请求的主体是流时，仅应使用此项。 :clickhouse_setting 任何支持的ClickHouse 设置都可以作为查询参数传递。

x-clickhouse-endpoint-version （可选）：查询端点的版本。支持的版本是 1 和 2 。如果未提供，默认版本为最后保存的端点。

（可选）：查询端点的版本。支持的版本是 和 。如果未提供，默认版本为最后保存的端点。 x-clickhouse-endpoint-upgrade （可选）：设置此头部以升级端点版本。这与 x-clickhouse-endpoint-version 头部结合使用。

queryVariables （可选）：一个包含将在查询中使用的变量的对象。

（可选）：一个包含将在查询中使用的变量的对象。 format （可选）：响应的格式。如果查询 API 端点是版本 2，则可以使用任何 ClickHouse 支持的格式。v1 的支持格式为： TabSeparated TabSeparatedWithNames TabSeparatedWithNamesAndTypes JSON JSONEachRow CSV CSVWithNames CSVWithNamesAndTypes

（可选）：响应的格式。如果查询 API 端点是版本 2，则可以使用任何 ClickHouse 支持的格式。v1 的支持格式为：

200 OK ：查询成功执行。

：查询成功执行。 400 Bad Request ：请求格式不正确。

：请求格式不正确。 401 Unauthorized ：未进行身份验证或权限不足。

：未进行身份验证或权限不足。 404 Not Found：指定的查询端点未找到。

确保请求包含有效的身份验证凭据。

验证 queryEndpointId 和 queryVariables 以确保它们是正确的。

和 以确保它们是正确的。 以优雅的方式处理任何服务器错误，返回适当的错误消息。

要将端点版本从 v1 升级到 v2 ，请在请求中包含 x-clickhouse-endpoint-upgrade 头并将其设置为 1 。这将触发升级过程，并允许您使用在 v2 中可用的功能和改进。

查询 API 端点 SQL：

cURL：

JavaScript：

响应：

cURL：

JavaScript：

响应：

查询 API 端点 SQL：

cURL：

JavaScript：

响应：

表 SQL：

查询 API 端点 SQL：

cURL：

JavaScript：

响应：

查询 API 端点 SQL：

cURL：

JavaScript：

查询 API 端点 SQL：

Typescript：

输出

创建一个文件 ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv，内容如下：

创建表 SQL：

查询 API 端点 SQL：

cURL：