资源导览
本文旨在为您提供概述，以了解在文档中可用的资源，学习如何最大化利用您的 ClickHouse Cloud 部署。根据以下主题探索资源：
在深入具体主题之前，我们建议您先查看我们的通用 ClickHouse 最佳实践指南，其中涵盖了使用 ClickHouse 时应遵循的通用最佳实践：
|页面
|描述
|选择主键
|如何选择主键以最大化查询性能并最小化存储开销。
|选择数据类型
|选择最佳数据类型以减少内存使用、改善压缩效果并加快查询速度。
|使用物化视图
|利用物化视图预聚合数据，并显著加快分析查询的速度。
|最小化和优化JOIN
|高效使用ClickHouse的
JOIN功能的最佳实践。
|选择分区键
|选择有效的数据修剪和更快查询执行的分区策略。
|选择插入策略
|通过适当的插入模式优化数据摄取吞吐量并减少资源消耗。
|数据跳过索引
|战略性地应用次级索引以跳过不相关的数据块并加速过滤查询。
|避免变更
|设计架构和工作流程以消除代价高昂的
UPDATE/
DELETE操作，从而提升性能。
|避免OPTIMIZE FINAL
|理解何时
OPTIMIZE FINAL会造成比帮助更多的性能瓶颈，从而避免性能问题。
|适当地使用JSON
|在处理ClickHouse中的半结构化JSON数据时，平衡灵活性和性能。
查询优化技术和性能调优
|主题
|描述
|查询优化指南
|从这里开始学习查询优化基础知识，涵盖常见场景和性能技巧，以提高查询执行速度。
|主索引高级指南
|深入了解 ClickHouse 独特的稀疏主索引系统，它与传统数据库的不同之处，以及最佳实践以实现最佳索引策略。
|查询并行性
|了解 ClickHouse 如何使用处理通道和
max_threads 设置来实现查询执行的并行化，包括如何检查和优化并行执行。
|分区键
|精通分区键选择，以通过启用高效的数据分段修剪来显著提高查询性能，避免常见的分区陷阱。
|数据跳过索引
|战略性地应用二级索引，以跳过不相关的数据块，加速非主键列上的过滤查询。
PREWHERE 优化
|理解
PREWHERE 如何通过在读取不必要的列之前过滤数据来自动减少 I/O，以及如何监控其有效性。
|批量插入
|通过有效地批量插入数据以最大化摄取吞吐量并减少资源开销。
|异步插入
|通过利用服务器端批量处理来减少客户端复杂性，提高高频插入的吞吐量，从而改善插入性能。
|避免变更
|设计仅附加的工作流，消除成本高昂的
UPDATE 和
DELETE 操作，同时维护数据的准确性和性能。
|避免可空列
|在可能的情况下，通过使用默认值而不是可空列来减少存储开销并提高查询性能。
|避免
OPTIMIZE FINAL
|理解何时该使用和不该使用
OPTIMIZE TABLE FINAL
|分析器
|利用 ClickHouse 的新查询分析器识别性能瓶颈，并优化查询执行计划以提高效率。
|查询分析
|使用抽样查询分析器分析查询执行模式，识别性能热点，并优化资源使用。
|查询缓存
|通过启用和配置 ClickHouse 的内置查询结果缓存，加速频繁执行的
SELECT 查询。
|测试硬件
|在任何服务器上运行 ClickHouse 性能基准测试，无需安装以评估硬件能力。（不适用于 ClickHouse Cloud）
监控
|页面
|描述
|高级仪表板
|使用内置的高级仪表板监控服务状态和性能
|Prometheus 集成
|使用 Prometheus 监控云服务
安全
|页面
|描述
|共享责任模型
|了解 ClickHouse Cloud 和您的组织在不同服务类型之间如何划分安全责任。
|云访问管理
|管理用户访问，包括身份验证、单点登录（SSO）、基于角色的权限和团队邀请。
|连接性
|配置安全网络访问，包括 IP 允许列表、私有网络、S3 数据访问和云 IP 地址管理。
|增强加密
|了解默认的 AES 256 加密以及如何启用透明数据加密（TDE）以提供额外的静态数据保护。
|审核日志记录
|设置并使用审核日志记录，以跟踪和监控您在 ClickHouse Cloud 环境中的活动。
|隐私和合规性
|审查安全认证、合规标准，并了解如何管理您的个人信息和数据权利。
成本优化和计费
|页面
|描述
|数据传输
|理解 ClickHouse Cloud 如何计量传入和传出的数据传输
|通知
|为您的 ClickHouse Cloud 服务设置通知。例如，当信用使用量超过一个阈值时