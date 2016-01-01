跳到主要内容
本文旨在为您提供概述，以了解在文档中可用的资源，学习如何最大化利用您的 ClickHouse Cloud 部署。根据以下主题探索资源：

在深入具体主题之前，我们建议您先查看我们的通用 ClickHouse 最佳实践指南，其中涵盖了使用 ClickHouse 时应遵循的通用最佳实践：

选择主键如何选择主键以最大化查询性能并最小化存储开销。
选择数据类型选择最佳数据类型以减少内存使用、改善压缩效果并加快查询速度。
使用物化视图利用物化视图预聚合数据，并显著加快分析查询的速度。
最小化和优化JOIN高效使用ClickHouse的JOIN功能的最佳实践。
选择分区键选择有效的数据修剪和更快查询执行的分区策略。
选择插入策略通过适当的插入模式优化数据摄取吞吐量并减少资源消耗。
数据跳过索引战略性地应用次级索引以跳过不相关的数据块并加速过滤查询。
避免变更设计架构和工作流程以消除代价高昂的UPDATE/DELETE操作，从而提升性能。
避免OPTIMIZE FINAL理解何时OPTIMIZE FINAL会造成比帮助更多的性能瓶颈，从而避免性能问题。
适当地使用JSON在处理ClickHouse中的半结构化JSON数据时，平衡灵活性和性能。

查询优化技术和性能调优

查询优化指南从这里开始学习查询优化基础知识，涵盖常见场景和性能技巧，以提高查询执行速度。
主索引高级指南深入了解 ClickHouse 独特的稀疏主索引系统，它与传统数据库的不同之处，以及最佳实践以实现最佳索引策略。
查询并行性了解 ClickHouse 如何使用处理通道和 max_threads 设置来实现查询执行的并行化，包括如何检查和优化并行执行。
分区键精通分区键选择，以通过启用高效的数据分段修剪来显著提高查询性能，避免常见的分区陷阱。
数据跳过索引战略性地应用二级索引，以跳过不相关的数据块，加速非主键列上的过滤查询。
PREWHERE 优化理解 PREWHERE 如何通过在读取不必要的列之前过滤数据来自动减少 I/O，以及如何监控其有效性。
批量插入通过有效地批量插入数据以最大化摄取吞吐量并减少资源开销。
异步插入通过利用服务器端批量处理来减少客户端复杂性，提高高频插入的吞吐量，从而改善插入性能。
避免变更设计仅附加的工作流，消除成本高昂的 UPDATEDELETE 操作，同时维护数据的准确性和性能。
避免可空列在可能的情况下，通过使用默认值而不是可空列来减少存储开销并提高查询性能。
避免 OPTIMIZE FINAL理解何时该使用和不该使用 OPTIMIZE TABLE FINAL
分析器利用 ClickHouse 的新查询分析器识别性能瓶颈，并优化查询执行计划以提高效率。
查询分析使用抽样查询分析器分析查询执行模式，识别性能热点，并优化资源使用。
查询缓存通过启用和配置 ClickHouse 的内置查询结果缓存，加速频繁执行的 SELECT 查询。
测试硬件在任何服务器上运行 ClickHouse 性能基准测试，无需安装以评估硬件能力。（不适用于 ClickHouse Cloud）

监控

高级仪表板使用内置的高级仪表板监控服务状态和性能
Prometheus 集成使用 Prometheus 监控云服务

安全

共享责任模型了解 ClickHouse Cloud 和您的组织在不同服务类型之间如何划分安全责任。
云访问管理管理用户访问，包括身份验证、单点登录（SSO）、基于角色的权限和团队邀请。
连接性配置安全网络访问，包括 IP 允许列表、私有网络、S3 数据访问和云 IP 地址管理。
增强加密了解默认的 AES 256 加密以及如何启用透明数据加密（TDE）以提供额外的静态数据保护。
审核日志记录设置并使用审核日志记录，以跟踪和监控您在 ClickHouse Cloud 环境中的活动。
隐私和合规性审查安全认证、合规标准，并了解如何管理您的个人信息和数据权利。

成本优化和计费

数据传输理解 ClickHouse Cloud 如何计量传入和传出的数据传输
通知为您的 ClickHouse Cloud 服务设置通知。例如，当信用使用量超过一个阈值时