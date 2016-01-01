资源导览

本文旨在为您提供概述，以了解在文档中可用的资源，学习如何最大化利用您的 ClickHouse Cloud 部署。根据以下主题探索资源：

在深入具体主题之前，我们建议您先查看我们的通用 ClickHouse 最佳实践指南，其中涵盖了使用 ClickHouse 时应遵循的通用最佳实践：

页面 描述 选择主键 如何选择主键以最大化查询性能并最小化存储开销。 选择数据类型 选择最佳数据类型以减少内存使用、改善压缩效果并加快查询速度。 使用物化视图 利用物化视图预聚合数据，并显著加快分析查询的速度。 最小化和优化JOIN 高效使用ClickHouse的 JOIN 功能的最佳实践。 选择分区键 选择有效的数据修剪和更快查询执行的分区策略。 选择插入策略 通过适当的插入模式优化数据摄取吞吐量并减少资源消耗。 数据跳过索引 战略性地应用次级索引以跳过不相关的数据块并加速过滤查询。 避免变更 设计架构和工作流程以消除代价高昂的 UPDATE / DELETE 操作，从而提升性能。 避免OPTIMIZE FINAL 理解何时 OPTIMIZE FINAL 会造成比帮助更多的性能瓶颈，从而避免性能问题。 适当地使用JSON 在处理ClickHouse中的半结构化JSON数据时，平衡灵活性和性能。

页面 描述 高级仪表板 使用内置的高级仪表板监控服务状态和性能 Prometheus 集成 使用 Prometheus 监控云服务

页面 描述 共享责任模型 了解 ClickHouse Cloud 和您的组织在不同服务类型之间如何划分安全责任。 云访问管理 管理用户访问，包括身份验证、单点登录（SSO）、基于角色的权限和团队邀请。 连接性 配置安全网络访问，包括 IP 允许列表、私有网络、S3 数据访问和云 IP 地址管理。 增强加密 了解默认的 AES 256 加密以及如何启用透明数据加密（TDE）以提供额外的静态数据保护。 审核日志记录 设置并使用审核日志记录，以跟踪和监控您在 ClickHouse Cloud 环境中的活动。 隐私和合规性 审查安全认证、合规标准，并了解如何管理您的个人信息和数据权利。