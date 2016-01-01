ClickHouse 云快速入门
获取并运行 ClickHouse 的最快、最简单的方法是在 ClickHouse Cloud 中创建一个新服务。
1. 创建 ClickHouse 服务
要在 ClickHouse Cloud 中创建免费 ClickHouse 服务，您只需通过以下步骤注册：
- 在 注册页面 创建一个帐户
- 您可以选择使用电子邮件或通过 Google SSO、Microsoft SSO、AWS Marketplace、Google Cloud 或 Microsoft Azure 注册
- 如果您使用电子邮件和密码注册，请记住在收到的电子邮件中的链接内的 24 小时内验证您的电子邮件地址
- 使用刚创建的用户名和密码登录
登录后，ClickHouse Cloud 启动入职向导，指导您创建新的 ClickHouse 服务。您将首先被要求 选择一个计划:
我们建议对大多数工作负载选择 Scale 级别。 有关层的更多详细信息，请参见 这里
选择计划时，您需要选择要部署首个服务的目标区域。 可用的具体选项将取决于所选级别。 在以下步骤中，我们假设用户选择了推荐的 Scale 级别。
选择要部署服务的区域，并为您的新服务命名：
默认情况下，Scale 级别将创建 3 个副本，每个副本具有 4 个 VCPUs 和 16 GiB RAM。默认情况下，将在 Scale 级别启用 垂直自动缩放。
用户可以根据需要自定义服务资源，指定副本之间缩放的最小和最大大小。准备就绪后，选择
创建服务。
恭喜！您的 ClickHouse Cloud 服务已启动并运行，入职流程完成。继续阅读以获取有关如何开始摄取和查询您的数据的详细信息。
2. 连接到 ClickHouse
连接到 ClickHouse 有两种方法：
- 通过我们的基于网络的 SQL 控制台连接
- 与您的应用程序连接
使用 SQL 控制台连接
为了快速入门，ClickHouse 提供了一个基于 Web 的 SQL 控制台，您将在完成入职后被重定向到此控制台。
创建一个查询标签并输入简单的查询以验证您的连接是否正常工作：
您应该在列表中看到 4 个数据库，以及您可能已添加的任何数据库。
就这样 - 您已准备好开始使用您的新 ClickHouse 服务！
与您的应用程序连接
从导航菜单中按下连接按钮。一个模态框将打开，提供您的服务凭据，并提供有关如何与您的接口或语言客户端连接的一组说明。
如果您看不到您的语言客户端，您可能希望查看我们的 集成列表。
3. 添加数据
ClickHouse 处理数据时效果更佳！有多种添加数据的方法，其中大多数可以在数据源页面上找到，该页面可以在导航菜单中访问。
您可以使用以下方法上传数据：
- 设置一个 ClickPipe 以开始从 S3、Postgres、Kafka、GCS 等数据源摄取数据
- 使用 SQL 控制台
- 使用 ClickHouse 客户端
- 上传文件 - 支持的格式包括 JSON、CSV 和 TSV
- 从文件 URL 上传数据
ClickPipes
ClickPipes 是一个管理集成平台，可以通过单击几下按钮来简单地从各种来源摄取数据。为最苛刻的工作负载而设计，ClickPipes 的强大且可扩展的架构可确保一致的性能和可靠性。ClickPipes 可用于长期流媒体需求或一次性数据加载作业。
使用 SQL 控制台添加数据
与大多数数据库管理系统一样，ClickHouse 将表按逻辑分组为 数据库。使用
CREATE DATABASE 命令在 ClickHouse 中创建一个新数据库：
运行以下命令在
helloworld 数据库中创建名为
my_first_table 的表：
在上面的示例中，
my_first_table 是具有四列的
MergeTree 表：
user_id: 32 位无符号整数（UInt32）
message: String 数据类型，替代其他数据库系统中的
VARCHAR、
BLOB、
CLOB等类型
timestamp: DateTime 值，表示某一时刻
metric: 32 位浮点数（Float32）
表引擎决定：
- 数据如何存储以及存储位置
- 支持哪些查询
- 数据是否被复制
有许多表引擎可供选择，但对于单节点 ClickHouse 服务器上的简单表来说，
MergeTree 是您可能的选择。
对主键的简要介绍
在继续之前，了解 ClickHouse 中主键的工作原理是很重要的（主键的实现可能看起来出乎意料！）：
- ClickHouse 中的主键对表中的每一行 不是唯一的
ClickHouse 表的主键决定了数据写入磁盘时的排序方式。每 8,192 行或 10MB 数据（称为 索引粒度）会在主键索引文件中创建一个条目。这个粒度概念创建了一个 稀疏索引，可以轻松地适应内存，粒度表示在
SELECT 查询期间处理的最小列数据块。
主键可以使用
PRIMARY KEY 参数定义。如果您定义一个未指定
PRIMARY KEY 的表，则键成为
ORDER BY 子句中指定的元组。如果您同时指定了
PRIMARY KEY 和
ORDER BY，则主键必须是排序顺序的子集。
主键也是排序键，即
(user_id, timestamp) 的元组。因此，存储在每个列文件中的数据将按
user_id 然后按
timestamp 进行排序。
要深入了解 ClickHouse 的核心概念，请参见 “核心概念”。
将数据插入您的表
您可以使用熟悉的
INSERT INTO TABLE 命令，但重要的是要了解，每次插入到
MergeTree 表中都会在存储中创建一个 部分。
每批插入大量行 - 幾万行甚至數百万行一次。别担心 - ClickHouse 轻松处理这种体积，并且通过发送更少的写请求到您的服务来 节省您的资金。
即使是一个简单的示例，让我们插入多于一行的数据：
让我们验证它是否成功：
使用 ClickHouse 客户端添加数据
您还可以使用名为 clickhouse 客户端 的命令行工具连接到您的 ClickHouse Cloud 服务。单击左侧菜单中的
连接 以访问这些详细信息。在对话框中从下拉菜单中选择
Native：
-
安装 ClickHouse。
-
运行命令，替换您的主机名、用户名和密码：
如果您看到笑脸提示符，则说明您已准备好运行查询！
- 通过运行以下查询来尝试一下：
请注意，响应以良好的表格格式返回：
- 添加
FORMAT子句以指定 ClickHouse 支持的多种输出格式之一：
在上面的查询中，输出返回为制表符分隔：
- 要退出
clickhouse client，输入 exit 命令：
上传文件
入门数据库时的常见任务是插入一些您已经在文件中的数据。我们在线提供一些示例数据，您可以插入这些数据，这些数据代表点击流数据 - 包括用户 ID、访问的 URL 和事件的时间戳。
假设我们在名为
data.csv 的 CSV 文件中有以下文本：
- 以下命令将数据插入到
my_first_table中：
- 请注意，如果从 SQL 控制台查询，现在新行会出现在表中：
接下来怎么办？
- 教程 让您向表中插入 200 万行并编写一些分析查询
- 我们有一个 示例数据集列表，附带如何插入它们的说明
- 查看我们 25 分钟的视频，了解 ClickHouse 入门
- 如果您的数据来自外部源，请查看我们的 集成指南集合，以连接消息队列、数据库、管道等
- 如果您使用的是 UI/BI 可视化工具，请查看 连接 UI 到 ClickHouse 的用户指南
- 主键 的用户指南是您需要了解的有关主键及其定义的所有信息