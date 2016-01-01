ClickHouse 云快速入门

获取并运行 ClickHouse 的最快、最简单的方法是在 ClickHouse Cloud 中创建一个新服务。

要在 ClickHouse Cloud 中创建免费 ClickHouse 服务，您只需通过以下步骤注册：

在 注册页面 创建一个帐户

您可以选择使用电子邮件或通过 Google SSO、Microsoft SSO、AWS Marketplace、Google Cloud 或 Microsoft Azure 注册

如果您使用电子邮件和密码注册，请记住在收到的电子邮件中的链接内的 24 小时内验证您的电子邮件地址

使用刚创建的用户名和密码登录

登录后，ClickHouse Cloud 启动入职向导，指导您创建新的 ClickHouse 服务。您将首先被要求 选择一个计划:

提示 我们建议对大多数工作负载选择 Scale 级别。 有关层的更多详细信息，请参见 这里

选择计划时，您需要选择要部署首个服务的目标区域。 可用的具体选项将取决于所选级别。 在以下步骤中，我们假设用户选择了推荐的 Scale 级别。

选择要部署服务的区域，并为您的新服务命名：

默认情况下，Scale 级别将创建 3 个副本，每个副本具有 4 个 VCPUs 和 16 GiB RAM。默认情况下，将在 Scale 级别启用 垂直自动缩放。

用户可以根据需要自定义服务资源，指定副本之间缩放的最小和最大大小。准备就绪后，选择 创建服务 。

恭喜！您的 ClickHouse Cloud 服务已启动并运行，入职流程完成。继续阅读以获取有关如何开始摄取和查询您的数据的详细信息。

连接到 ClickHouse 有两种方法：

通过我们的基于网络的 SQL 控制台连接

与您的应用程序连接

为了快速入门，ClickHouse 提供了一个基于 Web 的 SQL 控制台，您将在完成入职后被重定向到此控制台。

创建一个查询标签并输入简单的查询以验证您的连接是否正常工作：

您应该在列表中看到 4 个数据库，以及您可能已添加的任何数据库。

就这样 - 您已准备好开始使用您的新 ClickHouse 服务！

从导航菜单中按下连接按钮。一个模态框将打开，提供您的服务凭据，并提供有关如何与您的接口或语言客户端连接的一组说明。

如果您看不到您的语言客户端，您可能希望查看我们的 集成列表。

ClickHouse 处理数据时效果更佳！有多种添加数据的方法，其中大多数可以在数据源页面上找到，该页面可以在导航菜单中访问。

您可以使用以下方法上传数据：

设置一个 ClickPipe 以开始从 S3、Postgres、Kafka、GCS 等数据源摄取数据

使用 SQL 控制台

使用 ClickHouse 客户端

上传文件 - 支持的格式包括 JSON、CSV 和 TSV

从文件 URL 上传数据

ClickPipes 是一个管理集成平台，可以通过单击几下按钮来简单地从各种来源摄取数据。为最苛刻的工作负载而设计，ClickPipes 的强大且可扩展的架构可确保一致的性能和可靠性。ClickPipes 可用于长期流媒体需求或一次性数据加载作业。

与大多数数据库管理系统一样，ClickHouse 将表按逻辑分组为 数据库。使用 CREATE DATABASE 命令在 ClickHouse 中创建一个新数据库：

运行以下命令在 helloworld 数据库中创建名为 my_first_table 的表：

在上面的示例中， my_first_table 是具有四列的 MergeTree 表：

user_id : 32 位无符号整数（UInt32）

: 32 位无符号整数（UInt32） message : String 数据类型，替代其他数据库系统中的 VARCHAR 、 BLOB 、 CLOB 等类型

: String 数据类型，替代其他数据库系统中的 、 、 等类型 timestamp : DateTime 值，表示某一时刻

: DateTime 值，表示某一时刻 metric : 32 位浮点数（Float32）

表引擎 表引擎决定： 数据如何存储以及存储位置

支持哪些查询

数据是否被复制

有许多表引擎可供选择，但对于单节点 ClickHouse 服务器上的简单表来说， MergeTree 是您可能的选择。

在继续之前，了解 ClickHouse 中主键的工作原理是很重要的（主键的实现可能看起来出乎意料！）：

ClickHouse 中的主键对表中的每一行 不是唯一的

ClickHouse 表的主键决定了数据写入磁盘时的排序方式。每 8,192 行或 10MB 数据（称为 索引粒度）会在主键索引文件中创建一个条目。这个粒度概念创建了一个 稀疏索引，可以轻松地适应内存，粒度表示在 SELECT 查询期间处理的最小列数据块。

主键可以使用 PRIMARY KEY 参数定义。如果您定义一个未指定 PRIMARY KEY 的表，则键成为 ORDER BY 子句中指定的元组。如果您同时指定了 PRIMARY KEY 和 ORDER BY ，则主键必须是排序顺序的子集。

主键也是排序键，即 (user_id, timestamp) 的元组。因此，存储在每个列文件中的数据将按 user_id 然后按 timestamp 进行排序。

要深入了解 ClickHouse 的核心概念，请参见 “核心概念”。

您可以使用熟悉的 INSERT INTO TABLE 命令，但重要的是要了解，每次插入到 MergeTree 表中都会在存储中创建一个 部分。

ClickHouse 最佳实践 每批插入大量行 - 幾万行甚至數百万行一次。别担心 - ClickHouse 轻松处理这种体积，并且通过发送更少的写请求到您的服务来 节省您的资金。

即使是一个简单的示例，让我们插入多于一行的数据：

备注 请注意， timestamp 列是使用各种 Date 和 DateTime 函数填充的。ClickHouse 具有数百个有用的函数，您可以在 函数部分 中查看它们。

让我们验证它是否成功：

您还可以使用名为 clickhouse 客户端 的命令行工具连接到您的 ClickHouse Cloud 服务。单击左侧菜单中的 连接 以访问这些详细信息。在对话框中从下拉菜单中选择 Native ：

安装 ClickHouse。 运行命令，替换您的主机名、用户名和密码：

如果您看到笑脸提示符，则说明您已准备好运行查询！

通过运行以下查询来尝试一下：

请注意，响应以良好的表格格式返回：

添加 FORMAT 子句以指定 ClickHouse 支持的多种输出格式之一：

在上面的查询中，输出返回为制表符分隔：

要退出 clickhouse client ，输入 exit 命令：

入门数据库时的常见任务是插入一些您已经在文件中的数据。我们在线提供一些示例数据，您可以插入这些数据，这些数据代表点击流数据 - 包括用户 ID、访问的 URL 和事件的时间戳。

假设我们在名为 data.csv 的 CSV 文件中有以下文本：

以下命令将数据插入到 my_first_table 中：