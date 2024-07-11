查询 API 端点 功能允许您直接从 ClickHouse Cloud 控制台中的任何已保存 SQL 查询创建 API 端点。您可以通过 HTTP 访问 API 端点，以执行已保存的查询，而无需通过原生驱动程序连接到 ClickHouse Cloud 服务。
快速入门指南
在继续之前，请确保您拥有 API 密钥和管理员控制台角色。您可以按照本指南 创建 API 密钥。
创建已保存的查询
如果您已经有已保存的查询，可以跳过此步骤。
打开一个新的查询标签。为了演示，我们将使用 youtube 数据集，该数据集包含大约 45 亿条记录。作为示例查询，我们将根据用户输入的
year 参数返回按平均每个视频观看次数排列的前 10 个上传者：
WITH sum(view_count) AS view_sum,
round(view_sum / num_uploads, 2) AS per_upload
SELECT
uploader,
count() AS num_uploads,
formatReadableQuantity(view_sum) AS total_views,
formatReadableQuantity(per_upload) AS views_per_video
FROM
youtube
WHERE
toYear(upload_date) = {year: UInt16}
group by uploader
order by per_upload desc
limit 10
请注意，此查询包含一个参数（
year）。SQL 控制台查询编辑器会自动检测 ClickHouse 查询参数表达式，并为每个参数提供一个输入。让我们快速运行此查询，以确保它有效：
下一步，我们将保存查询：
有关已保存查询的更多文档可在 此处 找到。
配置查询 API 端点
查询 API 端点可以直接从查询视图配置，方法是点击 Share 按钮并选择
API Endpoint。系统会提示您指定哪些 API 密钥可以访问该端点：
选择 API 密钥后，查询 API 端点将自动配置。将显示一个示例
curl 命令，您可以用来发送测试请求：
查询 API 参数
查询中的查询参数可以使用语法
{parameter_name: type} 指定。这些参数将被自动检测，示例请求有效载荷将包含一个
queryVariables 对象，通过该对象您可以传递这些参数。
测试和监控
创建查询 API 端点后，您可以使用
curl 或任何其他 HTTP 客户端测试其是否有效：
发送完第一个请求后，Share 按钮右侧应立即出现一个新按钮。点击它将打开一个包含有关查询的监控数据的浮动窗口：
实现细节
此路由在指定的查询端点上运行查询。它支持不同的版本、格式和查询变量。响应可以是流式的（仅限版本 2）或作为单个有效载荷返回。
身份验证
- 必需：是
- 方法：通过 OpenAPI 密钥/秘密的基本身份验证
- 权限：查询端点的适当权限。
URL 参数
-
queryEndpointId（必需）：要运行的查询端点的唯一标识符。
查询参数
无
-
format（可选）：响应的格式。支持 ClickHouse 支持的所有格式。
-
param_:name 查询变量，用于查询。
name 应与查询中的变量名称匹配。这个仅在请求的主体为流时使用。
-
:clickhouse_setting 任何受支持的 ClickHouse 设置 可以作为查询参数传递。
-
x-clickhouse-endpoint-version（可选）：查询端点的版本。支持的版本为
1 和
2。如果未提供，则默认版本为为该端点最后保存的版本。
-
x-clickhouse-endpoint-upgrade（可选）：设置此头部以升级端点版本。此工作与
x-clickhouse-endpoint-version 头部一起使用。
请求主体
-
queryVariables（可选）：一个包含用于查询的变量的对象。
-
format（可选）：响应的格式。如果查询 API 端点是版本 2，则可以使用任何 ClickHouse 支持的格式。v1 支持的格式包括：
- TabSeparated
- TabSeparatedWithNames
- TabSeparatedWithNamesAndTypes
- JSON
- JSONEachRow
- CSV
- CSVWithNames
- CSVWithNamesAndTypes
- 200 OK：查询成功执行。
- 400 Bad Request：请求格式错误。
- 401 Unauthorized：请求未经身份验证或权限不足。
- 404 Not Found：未找到指定的查询端点。
错误处理
- 确保请求包含有效的身份验证凭据。
- 验证
queryEndpointId 和
queryVariables 以确保它们正确。
- 优雅地处理服务器错误，返回适当的错误信息。
升级端点版本
要将端点版本从
v1 升级到
v2，请在请求中包含
x-clickhouse-endpoint-upgrade 头，并将其设置为
1。这将触发升级过程，并允许您使用
v2 中可用的功能和改进。
基本请求
查询 API 端点 SQL：
SELECT database, name AS num_tables FROM system.tables LIMIT 3;
版本 1
cURL：
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "format": "JSONEachRow" }'
JavaScript：
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
format: "JSONEachRow",
}),
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
响应：
{
"data": {
"columns": [
{
"name": "database",
"type": "String"
},
{
"name": "num_tables",
"type": "String"
}
],
"rows": [
["INFORMATION_SCHEMA", "COLUMNS"],
["INFORMATION_SCHEMA", "KEY_COLUMN_USAGE"],
["INFORMATION_SCHEMA", "REFERENTIAL_CONSTRAINTS"]
]
}
}
版本 2
cURL：
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
JavaScript：
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
},
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
响应：
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"}
带有查询变量和版本 2 的 JSONCompactEachRow 格式请求
查询 API 端点 SQL：
SELECT name, database FROM system.tables WHERE match(name, {tableNameRegex: String}) AND database = {database: String};
cURL：
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
-d '{ "queryVariables": { "tableNameRegex": "query.*", "database": "system" } }'
JavaScript：
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
},
body: JSON.stringify({
queryVariables: {
tableNameRegex: "query.*",
database: "system",
},
}),
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
响应：
["query_cache", "system"]
["query_log", "system"]
["query_views_log", "system"]
请求带有数组的查询变量以将数据插入表
表 SQL：
CREATE TABLE default.t_arr
(
`arr` Array(Array(Array(UInt32)))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
查询 API 端点 SQL：
INSERT INTO default.t_arr VALUES ({arr: Array(Array(Array(UInt32)))});
cURL：
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
-d '{
"queryVariables": {
"arr": [[[12, 13, 0, 1], [12]]]
}
}'
JavaScript：
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
},
body: JSON.stringify({
queryVariables: {
arr: [[[12, 13, 0, 1], [12]]],
},
}),
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
响应：
请求并将 ClickHouse 设置 max_threads 设置为 8
查询 API 端点 SQL：
SELECT * FROM system.tables;
cURL：
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8,' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
JavaScript：
fetch(
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8",
{
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>",
"Content-Type": "application/json",
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
},
}
)
.then((response) => response.json())
.then((data) => console.log(data))
.catch((error) => console.error("Error:", error));
请求并将响应解析为流
查询 API 端点 SQL：
SELECT name, database FROM system.tables;
Typescript：
async function fetchAndLogChunks(
url: string,
openApiKeyId: string,
openApiKeySecret: string
) {
const auth = Buffer.from(`${openApiKeyId}:${openApiKeySecret}`).toString(
"base64"
);
const headers = {
Authorization: `Basic ${auth}`,
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
};
const response = await fetch(url, {
headers,
method: "POST",
body: JSON.stringify({ format: "JSONEachRow" }),
});
if (!response.ok) {
console.error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
return;
}
const reader = response.body as unknown as Readable;
reader.on("data", (chunk) => {
console.log(chunk.toString());
});
reader.on("end", () => {
console.log("Stream ended.");
});
reader.on("error", (err) => {
console.error("Stream error:", err);
});
}
const endpointUrl =
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow";
const openApiKeyId = "<myOpenApiKeyId>";
const openApiKeySecret = "<myOpenApiKeySecret>";
// Usage example
fetchAndLogChunks(endpointUrl, openApiKeyId, openApiKeySecret).catch((err) =>
console.error(err)
);
输出
> npx tsx index.ts
> {"name":"COLUMNS","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
> {"name":"KEY_COLUMN_USAGE","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
...
> Stream ended.
从文件插入流到表
创建一个文件 ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv，内容如下：
"user_id","json","name"
"1","{""name"":""John"",""age"":30}","John"
"2","{""name"":""Jane"",""age"":25}","Jane"
创建表 SQL：
create table default.my_first_table
(
user_id String,
json String,
name String,
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
查询 API 端点 SQL：
INSERT INTO default.my_first_table
cURL：
cat ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv | curl --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-X POST \
-H 'Content-Type: application/octet-stream' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=CSV" \
--data-binary @-