ClickHouse CLI (
clickhousectl) 是一款统一的命令行工具，用于管理 ClickHouse Cloud 资源，并支持基于 ClickHouse 的本地开发。
curl https://clickhouse.com/cli | sh
为方便起见，还会自动创建一个
chctl 别名。
Cloud 管理
通过命令行完成 ClickHouse Cloud 身份验证，并直接管理您的服务。
身份验证
这会提示您输入 API 密钥和 secret，并将其保存到
.clickhouse/credentials.json (项目本地，且已加入 git 忽略) 。
您也可以使用环境变量：
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
# List services
clickhousectl cloud service list
# Create a service
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--provider aws \
--region us-east-1
# Get service details
clickhousectl cloud service get <service-id>
# Scale a service
clickhousectl cloud service scale <service-id> \
--min-replica-memory-gb 24 \
--max-replica-memory-gb 48 \
--num-replicas 3
# Start/stop a service
clickhousectl cloud service start <service-id>
clickhousectl cloud service stop <service-id>
# Delete a service
clickhousectl cloud service delete <service-id>
clickhousectl cloud org list
clickhousectl cloud org get <org-id>
API 密钥
clickhousectl cloud key list
clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id <role-id>
clickhousectl cloud key delete <key-id>
成员与邀请
clickhousectl cloud member list
clickhousectl cloud invitation create --email [email protected] --role-id <role-id>
clickhousectl cloud backup list <service-id>
clickhousectl cloud backup get <service-id> <backup-id>
JSON 输出
使用
--json 标志可让任何
cloud 命令返回 JSON 格式的响应：
clickhousectl cloud --json service list
本地开发
CLI 还可管理本地 ClickHouse 安装和服务器。要开始进行本地开发，请参阅快速安装页面。