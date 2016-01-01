备份计费差异常见问题解答

ClickHouse Cloud 会为您的数据最多保留 8 个备份版本 (包括全量备份和增量备份) ，以确保可靠恢复。此前，发票中仅计入了其中一部分数据。我们正在对此进行校正，因此自 2026 年 7 月 1 日起，收费将与实际保留的存储量一致。

注意 备份存储的每 GB 价格并未修改。此次校正会修改发票中显示的备份版本数量，使其与您的服务实际保留的备份一致。

不是。每 GB 的价格保持不变。我们正在更正发票中计入的备份版本数量。

不会。我们不会追溯补收此前计费周期的任何费用。此次校正仅适用于自 2026 年 7 月 1 日起开始的计费。

自 4 月 23 日起，所有已保留的备份版本都可在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。您还可以查看某个特定版本当前是否正在计费，或者是否已保留但尚未计费。更新后的定价计算器也会反映这些成本。

如有任何疑问，请联系 ClickHouse Support。您的账户团队也可根据您的具体情况与您沟通。

不会。您的备份覆盖范围、保留策略和恢复能力均不会改变。我们只是更正了备份的计费方式，并不会影响其存储或管理方式。

4 月 23 日将发送通知邮件，提供完整详情。您可以使用定价计算器更准确地估算实际备份成本。

计费变更将于 2026 年 7 月 1 日生效，也就是在首次通知发出 60 天后。