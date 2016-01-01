agent的能力和工具分布在两个位置。

主面板中的 Capabilities —— 包括 Run Code、网页搜索、File Context、Artifacts、MCP Servers 和 技能 等第一方功能。打开agent所需的功能开关。

面板底部 Add Tools 按钮中的 Tools —— 包括 图像生成、视觉、搜索 API 和外部服务等第三方集成。

点击 Add Tools 浏览目录：

子智能体 在 Advanced settings 下配置——详情请参见子智能体页面。

你可以随时更改已添加的能力和工具。