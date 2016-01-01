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快速入门

Beta feature. Learn more.

在 Cloud 控制台中创建自定义 agent，并对您的服务执行自然语言查询。

前置条件

  • 一个可供查询的 ClickHouse Cloud 服务。
  • Agent Builder 中的 Create agent 选项。如果没有该选项，请让组织管理员按照共享和访问中的说明，通过 Admin Settings 授予创建agent的权限。

构建agent

启动 ClickHouse Agents

在你的 Cloud 服务中，点击左侧边栏中的 ClickHouse agents，打开agent启动页。点击 Launch ClickHouse agents，进入agent构建器。

Cloud service 导航中已选中 ClickHouse agents（Beta），显示带有 Launch ClickHouse agents 按钮的启动页

创建agent

在agent构建器中，点击左侧面板顶部的 Create New Agent。填写以下核心字段：

  • Name - agent的简短标识名称。
  • Description - 说明agent用途的描述，团队成员可见。
  • Category - agent所属的类别。除非你的组织定义了自定义类别，否则可保留为 General
  • Instructions - 系统提示，用于说明agent的角色、应回答的问题以及必须遵循的业务规则。
  • Model - 从下拉列表中选择一个模型。
agent构建器面板，显示 Create New Agent 下拉菜单、表单字段（Name、Description、Category、Instructions、Model）以及 Capabilities 部分

添加能力和工具

agent的能力和工具分布在两个位置。

主面板中的 Capabilities —— 包括 Run Code网页搜索、File Context、Artifacts、MCP Servers技能 等第一方功能。打开agent所需的功能开关。

agent构建器面板中的 Capabilities 部分，显示 Run Code、Web Search、File Context、Artifacts、MCP Servers 和 Skills 开关

面板底部 Add Tools 按钮中的 Tools —— 包括 图像生成视觉、搜索 API 和外部服务等第三方集成。

agent构建器面板底部，高亮显示 Add Tools 按钮

点击 Add Tools 浏览目录：

Agent Tools 模态框，显示第三方集成网格，包括 Google、OpenAI Image Tools、Wolfram、DALL-E-3、Tavily Search、Calculator 和 Stable Diffusion

子智能体Advanced settings 下配置——详情请参见子智能体页面。

你可以随时更改已添加的能力和工具。

运行查询

保存agent，打开一个新会话，然后在agent选择器中选中你的agent。输入一个问题——例如，"What are my top 10 tables by row count this week?"——随后agent会进行规划、按需调用工具，并返回答案。

聊天对话，显示问题“What are my top 10 tables by row count this week?”以及agent的响应——一个按行数对各服务前 10 张表进行排名的 Markdown 表格，下方附有 Key Observations

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