快速入门
Beta feature. Learn more.
在 Cloud 控制台中创建自定义 agent，并对您的服务执行自然语言查询。
前置条件
- 一个可供查询的 ClickHouse Cloud 服务。
- Agent Builder 中的 Create agent 选项。如果没有该选项，请让组织管理员按照共享和访问中的说明，通过 Admin Settings 授予创建agent的权限。
构建agent
启动 ClickHouse Agents
在你的 Cloud 服务中，点击左侧边栏中的 ClickHouse agents，打开agent启动页。点击 Launch ClickHouse agents，进入agent构建器。
创建agent
在agent构建器中，点击左侧面板顶部的 Create New Agent。填写以下核心字段：
- Name - agent的简短标识名称。
- Description - 说明agent用途的描述，团队成员可见。
- Category - agent所属的类别。除非你的组织定义了自定义类别，否则可保留为
General。
- Instructions - 系统提示，用于说明agent的角色、应回答的问题以及必须遵循的业务规则。
- Model - 从下拉列表中选择一个模型。
运行查询
保存agent，打开一个新会话，然后在agent选择器中选中你的agent。输入一个问题——例如，"What are my top 10 tables by row count this week?"——随后agent会进行规划、按需调用工具，并返回答案。