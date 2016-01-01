提示词

Beta feature. Learn more. Beta feature.

提示词库用于保存并复用你经常反复输入的自然语言提示词。你可以把它看作聊天输入框中的代码片段——当相同的分析问题或格式要求在不同对话中反复出现时，它就非常有用。

在左侧导航栏中，点击 提示词 图标打开 提示词 面板，然后点击 + 按钮，打开 Create Prompt 表单。填写以下字段：

Prompt Name (必填) - 显示在选择器中的名称。请尽量写得具体明确：例如，"按区域划分的每周活跃用户" 就比 "WAU" 更清楚。

(必填) - 显示在选择器中的名称。请尽量写得具体明确：例如，"按区域划分的每周活跃用户" 就比 "WAU" 更清楚。 Text (必填) - 实际会插入到输入框中的文本。

(必填) - 实际会插入到输入框中的文本。 Special variables - 点击 Special variables 按钮插入占位符，或者直接输入 {{name}} 这种形式的标记。选择器会在插入前提示你填写相应的值。

- 点击 按钮插入占位符，或者直接输入 这种形式的标记。选择器会在插入前提示你填写相应的值。 Category、Description、Command (可选) - 用于整理提示词库、设置选择器中的预览文本，以及配置快速调用的快捷方式。

然后点击右下角的 Create Prompt。

在提示词面板中，打开某个提示词卡片上的 ... 菜单，然后选择 Preview：

预览中会显示提示词文本，以及作者和日期。点击 Use Prompt 可将正文插入输入框。如果该提示词包含变量，请先填写。

默认情况下，提示词仅创建者可见。所有者可以将提示词的可见范围更改为：

特定用户或组 - 你指定的任何人都可以找到并使用该提示词。

- 你指定的任何人都可以找到并使用该提示词。 整个组织 - 你的 ClickHouse Cloud 组织中的所有人都可以找到并使用该提示词。

提示词使用与智能体相同的权限模型。有关角色的完整矩阵以及各角色可执行的操作，请参阅 共享与 访问。

提示词、技能和智能体指令都会向模型添加文本，但它们在由谁触发以及持续性方面有所不同。

提示词 - 由你自行插入到输入框中的文本，每轮都可单独编辑。

- 由你自行插入到输入框中的文本，每轮都可单独编辑。 技能 - 当智能体判断其与任务相关时，会自行加载的指令集。

- 当智能体判断其与任务相关时，会自行加载的指令集。 智能体指令 - 智能体的持久系统提示，会应用于每一次对话。

如果你想复用措辞，同时又希望每次都能自行把控具体表述，请使用提示词。如果你希望智能体在某类任务中始终一致地应用相同的指导，而无需你手动输入，请使用技能。如果某种行为应在智能体的整个生命周期内持续生效，请使用智能体指令。