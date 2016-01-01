记忆

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是一个按用户划分的存储，agent可以在不同会话之间调用。它由多个条目组成，每个条目都是一个键值对——例如你偏好的 日期格式、你通常查询的数据库，以及你希望回复有多简洁。agent会在适用时将这些内容纳入上下文。

一个小型记忆agent会在主对话旁运行。它会读取最近的消息，判断哪些内容值得记住，并将条目写入每位用户各自的存储中。在下一次对话中，这些条目会作为上下文提供给主agent参考，因此你无需重复说明。

你感受到的就是这种连续性：例如，你只需告诉agent一次，你偏好小写的 SQL 输出，并且你的财年在 3 月结束，后续对话就会据此进行。

点击左侧导航中的 Memories (大脑) 图标，打开记忆面板。面板中会列出你已保存的记忆，并提供创建、编辑、删除和过滤条目的控件。

Memory 仅对你本人可见。其他人的agent绝不会看到你的条目，你的agent也绝不会看到他们的条目。

点击面板顶部的 + 按钮，打开 Create 记忆 对话框。输入 键 (仅限小写字母和下划线) 和 值，然后点击 Create。

使用面板顶部的 筛选记忆 输入框，可按键名查找条目。

点击某条记忆旁的铅笔图标，打开 编辑记忆 对话框。修改键或值，然后点击 保存。

点击某条记忆上的垃圾桶图标即可将其删除。

使用记忆面板顶部的 使用记忆 复选框来开启或关闭记忆。对于不想被存储的敏感话题，或是不需要个性化的一次性对话，请将其关闭。

关闭记忆后，agent既不会从你的记忆存储中读取内容，也不会向其中写入内容。

记忆 在以下情况下会有所帮助：

重复性的约定：首选日期格式、业务定义、命名模式。

项目背景：你通常查询哪个服务或数据库，以及你关注哪些仪表板。

沟通风格：偏简洁还是偏健谈，回答更侧重代码还是文字说明。

记忆 并非设计用来充当数据库。例如，它不是用来存放大量参考资料的地方。 对于这类内容，你应该改用技能，或将这些材料直接写入agent的指令中。 它也不适用于检索过往聊天内容；这一作用由会话历史本身承担。