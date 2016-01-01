智能体市场

Beta feature. Learn more. Beta feature.

智能体市场可供你浏览、搜索和运行组织中其他人与您共享的智能体。这里还包括管理员已发布给整个组织的智能体。从左侧边栏中的 智能体市场 选项打开它。

agent按类别分组，例如 常规、人力资源、研发、财务、IT、销售。通过市场顶部的标签页在不同类别之间切换。每张agent卡片都会显示名称、图标以及所属类别。

使用搜索栏可按名称或关键词在所有类别中查找agent。

点击任意 agent 卡片即可打开其详情视图。在这里，您可以：

开始聊天 - 与该 agent 发起新的聊天。

- 与该 agent 发起新的聊天。 置顶 - 将该 agent 添加到收藏夹，便于快速访问。

- 将该 agent 添加到收藏夹，便于快速访问。 复制链接 - 分享该 agent 的直接链接。

要让agent能够在市场中被发现，请在 共享与访问 面板中按适当的范围共享。可见性级别如下：

Private - 仅你自己可见。不会出现在市场中。

- 仅你自己可见。不会出现在市场中。 Shared with users or groups - 对这些用户或组可见。会显示在他们的市场中。

- 对这些用户或组可见。会显示在他们的市场中。 Organization-wide - 对组织内所有人可见。是否显示受管理员设置的市场权限控制。

发布前，请先为agent选择类别并撰写清晰的描述——这些字段会同时影响搜索和按类别浏览的体验。

组织管理员可以：

管理市场中显示的类别。

将单个智能体置顶到组织范围视图中。

按角色允许或限制对市场的访问。

有关权限模型，请参见共享与访问。