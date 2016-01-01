聊天

Beta feature. Learn more. Beta feature.

ClickHouse Agents 中的聊天界面支持对话、分支、并排比较和共享。

点击左侧导航中的新建图标，开始新的对话。 在对话窗口左上角的 Agent 选择对话框中，选择要使用的 agent——默认选中的是 ClickHouse Agent。 现在，你可以在输入框中输入消息并点击发送。每个对话都会保存到侧边栏的历史记录中，之后可重新打开、重命名或删除。

你可以直接编辑任意一条消息，agent 会从对话历史中的该位置重新生成回复。 你也可以只重新生成 agent 的上一条回复，而无需重新发送消息。

你可以为某条消息或整个对话添加书签，方便日后快速找回。书签仅自己可见，并且在对话重命名后仍会保留。

创建分支会基于某条特定消息新建一个分支对话。你可以用它探索另一条路径，而不影响原始对话线程。 可用的分支模式有三种：

仅可见消息 - 复制通往分支消息的直接路径。

- 复制通往分支消息的直接路径。 包含相关分支 - 复制主路径以及现有的相关分支。

- 复制主路径以及现有的相关分支。 包含截至此处的全部内容 - 复制直到该分支消息为止的所有内容。

分支后的对话彼此独立，因此所做的更改不会同步回原始对话。

多对话会并排运行两个对话，并向两边发送相同的提示词。可用它比较不同模型的回复，或对不同的agent配置进行 A/B 测试。

点击聊天顶部栏中的 + 按钮，即可在当前对话旁边创建一个并行对话。

随后，两个对话会并排显示，并接收相同的提示词：

为任意对话生成共享链接，以便发送给团队成员或保存备查。接收者看到的是只读视图，其中包括工件和可见分支。你可以随时在共享面板中撤销链接。

对现有消息的编辑会显示在共享视图中；在生成链接后添加的消息则不会显示。

要共享对话，请在侧边栏中打开其菜单并选择 共享：

然后在共享对话框中点击 创建链接：