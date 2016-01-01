子智能体

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子智能体是由父智能体调用、用于处理独立子任务的智能体。子智能体在自己的上下文窗口中运行，并使用自己配备的工具，然后将精简后的结果返回给父智能体。父智能体看不到子智能体的中间步骤——只能看到最终答案。

使用子智能体可以让父智能体保持专注。对于耗时较长的研究过程、重度依赖工具的探索，以及专业化的审查步骤，如果将其占用大量标记的中间状态隔离在父智能体的上下文之外，效果会更好。

在 Agent Builder 中，打开高级设置并启用 子智能体。随后会出现另外两个选项：

Allow self-spawn - 启用后，该智能体可以派生出自己的副本来并行处理工作。适用于扇出模式 (一个父智能体，多个相同的子智能体) 。

- 启用后，该智能体可以派生出自己的副本来并行处理工作。适用于扇出模式 (一个父智能体，多个相同的子智能体) 。 Additional subagents - 选择该父智能体可委派给哪些其他特定智能体。父智能体会在运行时根据任务决定调用哪个子智能体 (如果有) 。

保存设置。智能体运行时，将新增一个可用于调用子智能体的工具。

研究类子任务 - 父智能体将复杂问题拆解，把其中一部分交给专门处理该部分的子智能体，再综合各方的回复。

- 父智能体将复杂问题拆解，把其中一部分交给专门处理该部分的子智能体，再综合各方的回复。 工具密集型流程 - code interpreter 会话、多步骤 Web 搜索循环，或任何会因中间工具输出而占用父智能体上下文的情况。

- code interpreter 会话、多步骤 Web 搜索循环，或任何会因中间工具输出而占用父智能体上下文的情况。 专项审查 - 一个智能体负责生成，另一个负责审查；审查者的完整推理保留在其自身的上下文窗口中。

对于琐碎的调用，避免使用子智能体。交接会增加延迟和标记消耗。

子智能体是一种运行时委派机制——由父智能体根据实际情况动态决定。智能体链则是预先定义好的智能体图，按固定顺序运行。路由是动态变化的时，使用子智能体；路由是固定的时，使用智能体链。

每个父智能体最多可列出 10 个子智能体。

个子智能体。 从根智能体起，最大深度为 5 跳。

跳。 单次运行最多可加载 50 个唯一的子智能体目标。

个唯一的子智能体目标。 每个请求最多可展开 100 个子智能体配置。

你引用的子智能体必须对运行父智能体的用户可见。对于解析后指向不可访问或已删除智能体的引用，系统会静默跳过——请将父智能体设计为能够妥善处理子项缺失的情况。