技能

Beta feature. Learn more. Beta feature.

技能是 agent 可按需调用的可复用指令包。对于会在多个 agent 之间反复使用的内容——例如品牌风格指南、代码审查清单、特定工作流的运行手册——应使用技能，而不是将这些说明重复写入每个 agent 的系统提示。

技能是一个 Markdown 文件，带有一个简短的 frontmatter 头信息：

--- name: revenue-report description: Generates the weekly revenue report using our standard segments always-apply: false user-invocable: true --- When asked to generate a revenue report: 1. Filter to the requested period. 2. Apply the standard MRR formula: SUM(CASE WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12 ELSE 0 END) 3. Break down by segment: Enterprise, Mid-Market, SMB. 4. Render the result as a Markdown table.

最重要的 frontmatter 配置项：

name — kebab-case 标识符。

— kebab-case 标识符。 description — 模型用来判断何时应使用该技能的简短说明。将其视为最重要的字段。请务必写得具体；描述含糊会导致调用错误的技能。

— 模型用来判断何时应使用该技能的简短说明。将其视为最重要的字段。请务必写得具体；描述含糊会导致调用错误的技能。 always-apply — 当为 true 时，该技能会在每一轮对话中预先注入，而不是按需选择。请谨慎使用；always-apply 技能会在每条消息中消耗上下文。

— 当为 时，该技能会在每一轮对话中预先注入，而不是按需选择。请谨慎使用；always-apply 技能会在每条消息中消耗上下文。 user-invocable — 当为 true (默认值) 时，该技能会显示在 $ 弹出菜单中，供手动选择。

你可以将支持文件与该技能一并打包——如参考文档、样本查询和小型脚本——方法是上传一个包含 SKILL.md 及其资源文件的 .zip 。

agent 在对话中使用技能有三种方式：

用户调用 - 在输入框中按 $ ，然后从弹出菜单中选择相应技能。该技能的内容会为下一轮对话预先注入。

- 在输入框中按 ，然后从弹出菜单中选择相应技能。该技能的内容会为下一轮对话预先注入。 模型自动选择 - agent 会根据技能的 description 自行决定何时应用该技能。

- agent 会根据技能的 自行决定何时应用该技能。 always-apply - 对于这样配置的技能，每一轮对话都会预先注入。

Cloud Console 中的 Skills 面板可让您直接创建技能、上传 .md 或 .zip 文件，并管理哪些技能对您的账户处于启用状态。您拥有的技能默认会启用；停用某项技能后，它会从弹出菜单和模型目录中移除，但不会被删除。

技能可以与其他用户共享 (请参见共享与访问) 。

agent 说明 定义了 agent 的角色及其整体行为方式。对该 agent 始终生效。

定义了 agent 的角色及其整体行为方式。对该 agent 始终生效。 技能是按场景使用的——仅在相关时应用，并限定于特定工作流。

当同一组分步说明反复出现在多个 agent 中时，或者当你希望它只在特定用户请求下被触发、而不是每一轮对话都生效时，就应使用技能。