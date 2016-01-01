技能
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技能是 agent 可按需调用的可复用指令包。对于会在多个 agent 之间反复使用的内容——例如品牌风格指南、代码审查清单、特定工作流的运行手册——应使用技能，而不是将这些说明重复写入每个 agent 的系统提示。
技能的构成
技能是一个 Markdown 文件，带有一个简短的 frontmatter 头信息：
最重要的 frontmatter 配置项：
name— kebab-case 标识符。
description— 模型用来判断何时应使用该技能的简短说明。将其视为最重要的字段。请务必写得具体；描述含糊会导致调用错误的技能。
always-apply— 当为
true时，该技能会在每一轮对话中预先注入，而不是按需选择。请谨慎使用；always-apply 技能会在每条消息中消耗上下文。
user-invocable— 当为
true(默认值) 时，该技能会显示在
$弹出菜单中，供手动选择。
你可以将支持文件与该技能一并打包——如参考文档、样本查询和小型脚本——方法是上传一个包含
SKILL.md 及其资源文件的
.zip。
使用技能
agent 在对话中使用技能有三种方式：
- 用户调用 - 在输入框中按
$，然后从弹出菜单中选择相应技能。该技能的内容会为下一轮对话预先注入。
- 模型自动选择 - agent 会根据技能的
description自行决定何时应用该技能。
- always-apply - 对于这样配置的技能，每一轮对话都会预先注入。
管理技能
Cloud Console 中的 Skills 面板可让您直接创建技能、上传
.md 或
.zip 文件，并管理哪些技能对您的账户处于启用状态。您拥有的技能默认会启用；停用某项技能后，它会从弹出菜单和模型目录中移除，但不会被删除。
技能可以与其他用户共享 (请参见共享与访问) 。
技能与说明的区别
- agent 说明定义了 agent 的角色及其整体行为方式。对该 agent 始终生效。
- 技能是按场景使用的——仅在相关时应用，并限定于特定工作流。
当同一组分步说明反复出现在多个 agent 中时，或者当你希望它只在特定用户请求下被触发、而不是每一轮对话都生效时，就应使用技能。