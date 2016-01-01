图像生成

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图像生成功能允许agent根据文本提示词生成新图像，或编辑用户上传的图像。agent会根据用户的请求以及可用的上下文，在生成和编辑之间进行选择。

图像生成功能需通过 agent 构建器中的 Add Tools 弹窗添加 (而不是在 Capabilities 部分) 。点击 agent 构建器面板底部的 Add Tools，然后添加一个图像模型工具，例如 OpenAI Image Tools、DALL-E-3 或 Stable Diffusion。agent 会根据请求自动选择合适的工具，你也可以在指令中限制它使用特定工具。

当用户请求生成图像时，agent会使用提示词调用生成工具，并以内嵌方式返回生成的图像。agent会在其上下文中保留该图像的引用，以便在同一对话中对其进行描述或再次使用。

如果用户上传图片并请求修改——例如更改颜色、添加对象或扩展构图——agent会调用该工具的编辑版本。输出会替换相关区域，或按要求扩展原图。