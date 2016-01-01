代码解释器

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代码解释器允许agent在托管沙箱中执行代码。可用于计算、数据转换、格式转换、绘图，以及其他任何更适合通过代码而非自然语言完成的任务。

在智能体构建器的 Capabilities 部分启用 Run Code，然后保存。agent会根据用户的请求和自身指令决定何时运行代码。

该沙箱是一个 Unix 环境，提供两种通用运行时和若干 shell 实用工具：

Python 3 — 数据任务的默认选择。

— 数据任务的默认选择。 Node.js (JavaScript) — 当agent更倾向于使用 JS 完成任务时。

— 当agent更倾向于使用 JS 完成任务时。 Bash 和 sh — 用于串联命令和快速 I/O 的 shell 脚本。

和 — 用于串联命令和快速 I/O 的 shell 脚本。 AWK 和 sed — 按行处理文本的工具。

和 — 按行处理文本的工具。 bc — 任意精度数学运算工具。

凡是涉及数据解析、转换或计算的任务，agent都应优先使用 Python。

提示 只有在确实适合用单行命令解决时，才使用 shell 工具。

用户可以将文件上传到对话中；代码解释器可在沙箱工作目录中访问这些文件。代码还可以生成输出文件 (如 CSV、图表、归档文件) ，并以可下载附件的形式显示在对话中。

每次执行都会在一个临时沙箱中运行，该沙箱没有网络访问权限，也没有持久化存储。不同 session 之间不共享状态——某次运行中的变量和文件不会延续到下一次运行，除非 agent 明确重新加载它们。

还会受到套餐对应的资源限制 (内存、每次运行的文件数、每月请求配额) 。错误和 stderr 会与 stdout 一并显示在对话中。

当答案需要依靠确定性计算，而语言模型仅凭推理无法稳定给出结果时，请使用代码解释器。 典型场景包括：

解析用户上传的 CSV 或 JSON 文件。

计算汇总统计信息或运行快速模拟。

在不同格式之间进行转换 (Parquet、JSON、CSV) 。

根据查询结果生成图表。