ClickHouse 智能体

Beta feature. Learn more. Beta feature.

ClickHouse 智能体让你无需自己编写 SQL 或编排逻辑，即可通过对话查询和探索 ClickHouse 数据。 智能体会理解你的意图、规划步骤、调用你已配置的工具，并将结果返回给你。 此功能目前处于 Beta 阶段；在正式可用之前，其行为和能力可能会发生变化。

使用 ClickHouse 智能体，你可以：

无需编写代码即可构建自定义智能体。你可以编写指令、选择模型并接入工具。

围绕你的 ClickHouse 服务发起对话，并由智能体在需要时调用工具。

与团队成员共享你的智能体，或将其发布到市场。

通过以下页面进一步了解 ClickHouse 智能体的功能：