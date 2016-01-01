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ClickHouse 智能体

Beta feature. Learn more.

ClickHouse 智能体让你无需自己编写 SQL 或编排逻辑，即可通过对话查询和探索 ClickHouse 数据。 智能体会理解你的意图、规划步骤、调用你已配置的工具，并将结果返回给你。 此功能目前处于 Beta 阶段；在正式可用之前，其行为和能力可能会发生变化。

你可以用它做什么

使用 ClickHouse 智能体，你可以：

  • 无需编写代码即可构建自定义智能体。你可以编写指令、选择模型并接入工具。
  • 围绕你的 ClickHouse 服务发起对话，并由智能体在需要时调用工具。
  • 与团队成员共享你的智能体，或将其发布到市场。

本节内容

通过以下页面进一步了解 ClickHouse 智能体的功能：

页面涵盖内容
快速入门构建你的第一个智能体并运行示例查询
聊天对话、书签、分支、多对话和共享
智能体构建器配置智能体、模型参数，以及附加工具、MCP 服务器、技能和子智能体
提示词已保存的提示词库
Memory在不同对话间持久保留上下文
市场在组织内共享和发现智能体
共享和访问智能体的权限模型