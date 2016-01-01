ClickHouse 智能体
Beta feature. Learn more.
ClickHouse 智能体让你无需自己编写 SQL 或编排逻辑，即可通过对话查询和探索 ClickHouse 数据。 智能体会理解你的意图、规划步骤、调用你已配置的工具，并将结果返回给你。 此功能目前处于 Beta 阶段；在正式可用之前，其行为和能力可能会发生变化。
你可以用它做什么
使用 ClickHouse 智能体，你可以：
- 无需编写代码即可构建自定义智能体。你可以编写指令、选择模型并接入工具。
- 围绕你的 ClickHouse 服务发起对话，并由智能体在需要时调用工具。
- 与团队成员共享你的智能体，或将其发布到市场。
本节内容
通过以下页面进一步了解 ClickHouse 智能体的功能：
|页面
|涵盖内容
|快速入门
|构建你的第一个智能体并运行示例查询
|聊天
|对话、书签、分支、多对话和共享
|智能体构建器
|配置智能体、模型参数，以及附加工具、MCP 服务器、技能和子智能体
|提示词
|已保存的提示词库
|Memory
|在不同对话间持久保留上下文
|市场
|在组织内共享和发现智能体
|共享和访问
|智能体的权限模型