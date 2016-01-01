安全地访问 Iceberg 数据

ClickHouse Cloud 支持通过基于 ARN 的 AWS IAM 信任关系，以安全的基于角色的方式访问存储在对象存储 (通常为 S3) 中的 Iceberg 数据。本指南沿用与 安全访问 S3 数据 相同的安全配置模式，并补充了 ClickHouse 中 Iceberg 特有的配置。

获取 ClickHouse Cloud 服务角色 ID (IAM) 。

在您的 AWS 账户中创建一个 ClickHouse 可承担的 IAM 角色。

将 Iceberg 专用的对象和目录策略附加到该角色。

使用基于角色的凭证访问 Iceberg 表函数或 IcebergS3 表引擎。

1. 登录到您的 ClickHouse Cloud 账户。 2. 选择您要查询 Iceberg 数据的 ClickHouse 服务。 3. 转到 设置 选项卡。 4. 滚动到 网络安全信息。 5. 复制 服务角色 ID (IAM) 的值。 配置 AWS IAM 角色的信任策略以访问您的 Iceberg 数据时，需要使用此 ARN。

1. 登录 AWS 并进入 IAM 服务。 2. 选择 Roles，然后选择 Create role。 将 Trusted entity type 设为 Custom trust policy ，并根据步骤 3 填写相应的值。 3. 添加 Trust 和 IAM 策略。 将 {service-role-id} 替换为您的 ClickHouse 实例中的服务角色 ID (IAM)。 { "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "ClickHouseServiceRoleTrustPolicy", "Effect": "Allow", "Action": "sts:AssumeRole", "Principal": { "AWS": "{service-role-id}" } }, { "Sid": "ReadOnlyIcebergS3IAMPolicy", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:GetBucketLocation", "s3:ListBucket", "s3:GetObject", "s3:ListMultipartUploadParts", "s3:GetObjectVersion", "s3:ListBucketVersions" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::{your-bucket}", "arn:aws:s3:::{your-bucket}/*" ] }, { "Sid": "OptionalGlueDataCatalogIAMPolicy", "Effect": "Allow", "Action": [ "glue:GetDatabase", "glue:GetDatabases", "glue:GetTable", "glue:GetTables", "glue:GetPartition", "glue:GetPartitions" ], "Resource": "arn:aws:glue:{region}:{account-id}:*" } ] } 注意 对于读/写工作负载，IAM 策略必须包含 s3:PutObject 、 s3:DeleteObject 以及用于修改 Iceberg 元数据的操作。上面的示例采用的是保守的只读权限配置。 如果您需要更强的隔离性，可要求请求必须来自 ClickHouse Cloud VPC 端点。有关此选项的更多信息，请参阅 Secure S3 advanced action control。 4. 完成角色创建。 a. 点击 Next，然后在权限分配页面再次点击 Next。 b. 添加名称 (例如 iceberg-role-for-clickhouse ) 和说明。 c. 添加标签 (可选) 。 d. 检查这些策略。 e. 选择 Create role 。 5. 创建完成后，复制新的 IAM Role Arn。

使用 icebergS3 表函数，并结合 NOSIGN 选项和基于角色的凭证。ClickHouse Cloud 会调用 STS 以承担该角色。

SELECT count(*) FROM icebergS3( 'https://{your-bucket}.s3.{region}.amazonaws.com/{iceberg-path}/', 'NOSIGN', extra_credentials(role_arn='arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse', role_session_name='iceberg-session') );

CREATE TABLE iceberg_secure ( id UInt64, event_date Date, data String ) ENGINE = IcebergS3( 'https://{your-bucket}.s3.{region}.amazonaws.com/{iceberg-path}/', 'NOSIGN', extra_credentials(role_arn='arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse') );

CREATE TABLE my_db.my_table ENGINE = IcebergS3( 's3://{your-bucekt}/warehouse/{db}/{table}/', 'NOSIGN', extra_credentials(role_arn='arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse') ) SETTINGS catalog_type = 'glue', warehouse = '{your-warehouse}', storage_endpoint = 's3://{your-bucket}', region = '{region}' aws_role_arn = 'arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse';

注意：使用 Glue 目录时，请确保您的 IAM 角色同时具有 S3 和 Glue 的读取和列出权限。

注意 Glue 的 DataLake 目录将于 26.2 版本推出。

CREATE DATABASE glue_test2 ENGINE = DataLakeCatalog SETTINGS catalog_type = 'glue', region = {region}, aws_role_arn = 'arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse', aws_role_session_name = {session-name}, SETTINGS allow_database_glue_catalog = 1;

运行一个简单的查询：

SELECT * FROM icebergS3('https://{your-bucket}.s3.{region}.amazonaws.com/{iceberg-path}/', 'NOSIGN') LIMIT 5;

检查是否出现了 AccessDenied 或 InvalidAccessKeyId 等 IAM 错误。