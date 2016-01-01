安全地访问 Iceberg 数据
ClickHouse Cloud 支持通过基于 ARN 的 AWS IAM 信任关系，以安全的基于角色的方式访问存储在对象存储 (通常为 S3) 中的 Iceberg 数据。本指南沿用与 安全访问 S3 数据 相同的安全配置模式，并补充了 ClickHouse 中 Iceberg 特有的配置。
概述
- 获取 ClickHouse Cloud 服务角色 ID (IAM) 。
- 在您的 AWS 账户中创建一个 ClickHouse 可承担的 IAM 角色。
- 将 Iceberg 专用的对象和目录策略附加到该角色。
- 使用基于角色的凭证访问 Iceberg 表函数或 IcebergS3 表引擎。
获取 ClickHouse 服务角色 ID (ARN)
1. 登录到您的 ClickHouse Cloud 账户。
2. 选择您要查询 Iceberg 数据的 ClickHouse 服务。
3. 转到 设置 选项卡。
4. 滚动到 网络安全信息。
5. 复制 服务角色 ID (IAM) 的值。
配置 AWS IAM 角色的信任策略以访问您的 Iceberg 数据时，需要使用此 ARN。
设置 IAM Assume Role
1. 登录 AWS 并进入 IAM 服务。
2. 选择 Roles，然后选择 Create role。
将
Trusted entity type 设为
Custom trust policy，并根据步骤 3 填写相应的值。
3. 添加 Trust 和 IAM 策略。
将
{service-role-id} 替换为您的 ClickHouse 实例中的服务角色 ID (IAM)。
对于读/写工作负载，IAM 策略必须包含
s3:PutObject、
s3:DeleteObject 以及用于修改 Iceberg 元数据的操作。上面的示例采用的是保守的只读权限配置。
如果您需要更强的隔离性，可要求请求必须来自 ClickHouse Cloud VPC 端点。有关此选项的更多信息，请参阅 Secure S3 advanced action control。
4. 完成角色创建。
a. 点击 Next，然后在权限分配页面再次点击 Next。
b. 添加名称 (例如
iceberg-role-for-clickhouse) 和说明。
c. 添加标签 (可选) 。
d. 检查这些策略。
e. 选择
Create role。
5. 创建完成后，复制新的 IAM Role Arn。
在 ClickHouse Cloud 中配置对 Iceberg 的访问
选项 A：使用角色 ARN 的 Iceberg 表函数
使用
icebergS3 表函数，并结合
NOSIGN 选项和基于角色的凭证。ClickHouse Cloud 会调用 STS 以承担该角色。
方案 B：持久化 Iceberg 表引擎
方案 C：Glue 目录 + IcebergS3
注意：使用 Glue 目录时，请确保您的 IAM 角色同时具有 S3 和 Glue 的读取和列出权限。
选项 D：Glue 的 DataLake 目录
Glue 的 DataLake 目录将于 26.2 版本推出。
验证是否可访问
- 运行一个简单的查询：
- 检查是否出现了
AccessDenied或
InvalidAccessKeyId等 IAM 错误。
故障排查
- 核实 ClickHouse Cloud 服务设置中的角色 ARN。
- 确保存储桶/对象与 Iceberg 查询位于同一区域，以降低延迟和成本。
- 确认 Iceberg 表路径指向有效的 Iceberg 元数据位置 (即表根目录下的
metadata/v1/...文件) 。
- 对于目录模式，请使用 AWS Glue 控制台检查 Glue 元数据和分区可见性。