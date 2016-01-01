将 ClickHouse Cloud 连接到 Azure Blob Storage

重要的网络限制

当你的 ClickHouse Cloud 服务和 Azure Blob Storage 容器部署在同一 Azure 区域时，IP 地址白名单不起作用。

这是因为 Azure 会将同一区域内的流量通过其内部网络（VNet + Service Endpoints）进行路由，绕过公共互联网和 NAT 网关。 因此，你基于公共 IP 地址配置的 Azure Storage Account 防火墙规则将不会生效。

在以下情况下，IP 白名单可以生效：

ClickHouse Cloud 服务所在的 Azure 区域与存储帐户所在区域不同

ClickHouse Cloud 服务运行在 AWS/GCP 上并连接到 Azure 存储

在以下情况下，IP 白名单会失效：