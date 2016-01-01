将 ClickHouse Cloud 连接到 Azure Blob Storage
本指南介绍如何安全地将 ClickHouse Cloud 连接到 Azure Blob Storage，用于数据摄取、外部表以及其他集成场景。
概述
ClickHouse Cloud 可以使用多种身份验证方法连接到 Azure Blob Storage。 本指南将帮助你选择合适的方式并安全地配置连接。
支持的使用场景：
- 使用 azureBlobStorage 表函数 从 Azure Blob Storage 读取数据
- 使用 AzureBlobStorage 表引擎 创建外部表
- 通过 ClickPipes 摄取数据
- 将备份存储到 Azure Blob Storage
当你的 ClickHouse Cloud 服务和 Azure Blob Storage 容器部署在同一 Azure 区域时，IP 地址白名单不起作用。
这是因为 Azure 会将同一区域内的流量通过其内部网络（VNet + Service Endpoints）进行路由，绕过公共互联网和 NAT 网关。 因此，你基于公共 IP 地址配置的 Azure Storage Account 防火墙规则将不会生效。
在以下情况下，IP 白名单可以生效：
- ClickHouse Cloud 服务所在的 Azure 区域与存储帐户所在区域不同
- ClickHouse Cloud 服务运行在 AWS/GCP 上并连接到 Azure 存储
在以下情况下，IP 白名单会失效：
- ClickHouse Cloud 服务与存储位于同一 Azure 区域。请通过连接字符串使用 共享访问签名 (SAS) 来替代 IP 白名单，或将 ABS 和 ClickHouse 部署在不同区域。
网络配置（仅跨区域）
本节仅适用于以下情况：你的 ClickHouse Cloud 服务与 Azure Blob Storage 容器位于不同的 Azure 区域，或 ClickHouse Cloud 运行在 AWS/GCP 上。 对于同一区域的部署，请改用 SAS 令牌。
查找你的 ClickHouse Cloud 出站 IP
要配置基于 IP 的防火墙规则，你需要将 ClickHouse Cloud 所在区域的出站 IP 地址加入允许列表。
运行以下命令，以按区域获取出站和入站 IP 列表。
将下面的
eastus 替换为你的区域，以过滤掉其他区域：
你将看到类似如下的输出：
参见 Azure 区域 中受支持的 Cloud 区域列表， 以及 Azure 区域列表 中 “Programmatic name” 列了解应使用的名称。
更多详情参见 "Cloud IP addresses"。
配置 Azure 存储防火墙
在 Azure Portal 中打开你的 Storage Account：
- 转到 Networking → Firewalls and virtual networks
- 选择 Enabled from selected virtual networks and IP addresses
- 将上一步获取的每个 ClickHouse Cloud 出站 IP 地址添加到 Address range 字段
不要添加 ClickHouse Cloud 私有 IP（10.x.x.x 地址）
- 单击 Save
更多详情参见 配置 Azure Storage 防火墙文档。
ClickPipes 配置
当在 Azure Blob Storage 中使用 ClickPipes 时，你需要在 ClickPipes UI 中配置身份验证。 更多细节请参阅 "创建你的第一个 Azure ClickPipe"。
ClickPipes 为出站连接使用单独的静态 IP 地址。 如果你使用基于 IP 的防火墙规则，这些 IP 必须被加入允许列表。
请参阅 "静态 IP 列表"
本文开头提到的同区域 IP 允许列表限制同样适用于 ClickPipes。 如果你的 ClickPipes 服务和 Azure Blob Storage 位于同一区域，请使用 SAS 令牌身份验证，而不是 IP 允许列表。