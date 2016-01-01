避免 Optimize Final

使用 OPTIMIZE TABLE ... FINAL 查询会启动一个特定表的未计划数据分片合并，将其合并为一个单一的数据分片。 在此过程中，ClickHouse 执行以下步骤：

读取数据分片。

对分片进行解压缩。

合并分片。

将其压缩为一个单一的分片。

然后，将该分片写回对象存储。

上述操作资源密集，消耗大量的 CPU 和磁盘 I/O。 需要注意的是，使用这种优化将迫使对一个分片进行重写，即使已经合并为一个单一分片。

此外，使用 OPTIMIZE TABLE ... FINAL 查询可能会忽视 设置 max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool ，该设置控制 ClickHouse 通常在后台合并的最大分片大小。